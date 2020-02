A koronavírus miatt elmarad a női pólóválogatott olimpiai selejtezője

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Az Olaszországban is egyre jobban terjedő koronavírus miatt elmaradt a magyar női vízilabda-válogatott március 8-15. közé, Triesztbe tervezett olimpiai selejtezőtornája, közölték előbb olasz szaklapok, majd erősítette meg a hírt a Nemzeti Sportnak a válogatott szövetségi kapitánya, Bíró Attila is.

Az esetleges új helyszínről és időpontról később adhat ki hivatalos közleményt a Nemzetközi Úszószövetség, a FINA.

Egyelőre annyit tudni csak, hogy a tornát biztosan nem rendezik meg Trisztben, hogy hol és mikor pótolhatják, az később derülhet csak ki.

A helyszín és az időpont még kérdéses, de az biztos, hogy ezzel teljesen felborult a felkészülés. Bíró Attila csapatához a kanadai és az ausztrál válogatott érkezett volna edzőtáborozni a napokban, de végül nem jöttek. „Teljesen felborult a programunk. A kanadaiakkal és a hollandokkal is együtt edzőtáboroztunk volna, de mind a két válogatott lemondta a részvételt, hazarendelték őket. Az ausztrálok három napig Dubajban várták a fejleményeket, és végül visszafordultak. Igazából nem is tudjuk, mikorra kellene kihegyezni a csúcsformát, a héten még edzésben maradunk, és a hét végéig meglátjuk, milyen fejlemények történnek. Az is lehet, javasolni fogom a magyar szövetségnek, hogy folytassuk a bajnokságot, ha nem tudjuk meg a pontos időpontját a selejtezőnek” – mondta a sport24-nek.

A koronavírus miatt egyébként a magyar vízilabda-bajnokságban is lesz elmaradás, a bezárt egri uszoda nyomán elmarad a Honvéd–Eger és a BVSC–OSC mérkőzés is.

Olaszországban jelenleg közel 400 koronavírus-fertőzöttről tudnak, az országban 12-en haltak bele eddig a fertőzésbe, ami miatt az északi területeken nagyjából 50 ezer embert érintő karantént vezetettek be.