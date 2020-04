A Vasast támogatja ezentúl a bajnokságot vezető pólócsapat főszponzora

A magyar vízilabda-bajnokságot veretlenül vezető OSC Újbuda múlt héten veszítette el főszponzorát, az A-Híd Zrt.-t, ezzel gyakorlatilag csődbe ment a klub, a játékosokat és az edzői stábot szélnek eresztették.

A korábbi hírek megfelelően a sportágból viszont nem szállt ki a cég, a 2020-2021-es szezonban már a Vasast fogja támogatni névadó szponzorként. Ezt pénteken jelentette be a Vasas saját honlapján.

Nagy öröm és előrelépés ez számunkra, hiszen hosszú évek óta azon dolgozunk, hogy a Vasas csapatsportágaihoz kiemelt szponzorokat vagy többségi tulajdonosokat nyerjünk meg. A koronavírus-járvány lehetséges sportgazdasági következményei miatt pedig még fontosabbá válik, hogy a jövőben ne az anyaegyesületre mint civil szervezetre háruljon a felnőtt csapataink finanszírozásának döntő része.

- mondta az A-Híd szerepvállalásáról Markovits László klubelnök, szerint az új szponzorral sokkal komolyabb lehetőségei lesznek a csapatnak a következő szezontól. Máris új tagokkal bővült a szakmai stáb, az OSC-től igazolt Vad Lajos vezetőedző mellett Bóbis Máté és Mátéfalvy Csaba is a Vasasnál dolgozik a jövőben. A klubelnök arra is utalt, hogy több korábbi OSC-játékost is szeretnének leigazolni. Apáthy Endre az A-Híd Zrt. tulajdonosa a döntésről azt mondta, szeretnék elérni, hogy a Vasas visszakerüljön a magyar bajnokság élvonalába, játéklehetőséget biztosítva a 2021-es olimpiára készülő válogatott játékosoknak.

A magyar bajnokságot felfüggesztették március 13-án a koronavírus-járvány miatt, a Bajnokok Ligájában sem rendeznek meccseket. Az alapszakaszt a megszűnő OSC nyerte, a Vasas a hatodik helyen végzett.