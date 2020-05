NAV-vizsgálat miatt szűnik meg az egri vízilabdacsapat

A ZF-Eger vízilabdacsapatának ügyvezető elnöke, Szécsi Zoltán szerint nem a koronavírus-járvány, hanem egy NAV-vizsgálat a fő oka, hogy fizetésképtelenné vált az egri vízilabdacsapatot működtető kft, mondta a játékosként háromszoros olimpiai Szécsi a Digi Sport híradójának.

Szécsi szerint sem a férfi, sem a női csapatot nem lehet már megmenteni, vagy legalábbis csoda kellene hozzá.

„A kft-nek az ellehetetlenülését sokkal inkább egyetlen egy komoly ügy okozta. Egy két és fél évet felölelő NAV-vizsgálat, amely elég komoly megállapítással és hozzávaló szankcióval zárult” – mondta Szécsi Zoltán.

A klubot 2018 őszétől irányító Szécsi az előző vezetést okolja a kialakult helyzetért, azt állítja, az általuk hátrahagyott problémákat próbálta megoldani az elmúlt időszakban. „Én elmentem a falig. Most itt mondhatjuk, hogy alkalmas vagyok-e vagy nem, ez egy abszolút szubjektív történet. Az, hogy kudarcot vallottam, abszolút objektív történet. Hogy meg lehetett volna-e ezt menteni? Szerintem már nem” – összegezte a történteket.

A klub a játékosok szerződését március 31-gyel megszüntette, alkalmazottainak felmondott. Szécsi azt mondta, ha tudta volna előre, hogy ez lesz, akkor el sem vállalta volna ezt a feladatot. Szerinte a következő szezonban sem a női, sem a férfi szakágban nem lesz egri csapat az első osztályban. „Csodára lenne szükség hozzá. Természetesen van olyan verzió is, de egyelőre nem látom a realitását” – mondta.

A Magyar Vízilabda Szövetség, amely hétfőn a koronavírus-járvány miatt beszüntette a bajnokságokat, reméli, hogy több klubtól nem érkeznek hasonló hírek.

„Mi azon vagyunk, hogy mindenben próbáljuk támogatni nemcsak az igazolt játékosokat, hanem azokat az egyesületeket is, amelyek rengeteg munkát végeznek a mindennapokban. Remélem, attól függetlenül, hogy egy nehéz időszakon vagyunk túl, azért ez gyorsan stabilizálódni fog, és végre újra a régi kerékvágásban tudunk mérkőzéseket játszani és bajnokságokat lebonyolítani” – mondta Vári Attila, a szövetség elnöke.

Az egri helyzetről szerda után tud majd többet mondani Vári Attila, szerinte a klubok belügye, hogy milyen formában döntenek. A klub szerdán tart elnökségi ülést, Vári is ezután tud megfelelően nyilatkozni a helyzetről.

Eger jobbikos polgármestere, Mirkóczki Ádámot váratlanul érte Szécsi bejelentése, miszerint a csapat fizetésképtelenné vált. Hétfőn az önkormányzat közleményt adott ki, amiben azt írták, hogy Szécsi április 28-án, amikor tájékoztatta a város vezetéséta helyzetről, még nem beszélt arról, hogy március végén felbontotta volna minden játékos szerződését, vagy hogy minden alkalmazottól megvált volna.

Az egri önkormányzat nem tulajdonosa és nem döntéshozója az Egri Vízilabda Kft.-nek, így az ott kialakult anyagi körülményekért semmilyen szinten nem tud és nem is fog felelősséget vállalni, mert az kizárólag az Egri Vízilabda Kft.-t irányítók felelőssége

– áll a közleményben.

Az egri vízilabdacsapat 2011-ben, 2013-ban és 2014-ben is bajnok volt, a Magyar Kupát pedig négyszer, 1972-ben, 2007-ben, 2008-ban és 2016-ban nyerték meg. Az együttes idén bejutott az Európa Kupa elődöntőjébe. A legutóbbi, megszakított szezonban a második helyen álltak az elmúlt hetekben a hírekbe szintén bekerülő A-Híd OSC Újbuda mögött.

Szécsi a vlv.hu szakportálnak azt nyilatkozta, hogy a céljuk most az hogy a 300 gyereket foglalkoztató 13 utánpótláscsapatot valahogy megmentsék.

„A legfontosabb, hogy ezt a nagy értéket, amely a 2010-es évek második felében nagyon el lett hanyagolva, újra értékké varázsoljuk, hiszen jelenleg az utánpótlásunk is alsóházas. Lyukas korosztályaink vannak, kevesen érkeznek az ifiből kiöregedve a nagy csapathoz. Elsősorban ezen szeretnénk most változtatni. Emlékeztetnék, hogy a Gerendás-éra alatt többször is bajnok volt az ificsapat, tele van a mostani OB1 egri pólósokkal és ha megnézzük, a Zalánki-Lőrincz korosztály óta már nem nagyon jött ki válogatott közeli játékos ebből a műhelyből” – mondta Szécsi az utánpótlásról.

Az egri vízilabdacsapat körül kialakult helyzetről ebben a cikkben írtunk bővebben.