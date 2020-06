A Fideszből is támogatják, hogy Benedek Tibor nevét viselje a Duna Aréna

A Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté is támogatja, hogy a Duna Aréna a múlt csütörtökön elhunyt háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó Benedek Tibor nevét viselje, írja a Blikk. A magyar vízilabdázás legendájának halála után kezdeményezés indult, hogy a 2017-es vizes világbajnokság fő helyszínéül szolgáló uszodát átnevezzék.

Teljes mértékben, mindent meg kell tenni, hogy ez így legyen. Benedek Tibor méltó rá

– mondta Kocsis a Blikknek.

Kocsis Máté egyike volt az olimpia járadékra jogosultak körét bővítő törvénymódosítás benyújtóinak. Jelenleg csak akkor jogosultak a járadékra az olimpiai érmesek özvegyei, ha az érmessel annak házastársaként a halála időpontjában és legalább az azt megelőző tíz évben megszakítás nélkül közös háztartásban éltek. A módosítással ezt öt évre csökkentenék. A másik módosítás szerint ezentúl a teljes összeget kapnák az özvegyek a közös gyermekük nagykorúvá válásáig. A javaslatokkal Benedek Tibor családjának is kedveznének.

Kocsis szerint Benedek Tibor halála pótolhatatlan veszteség a sportvilágnak és az országnak, ezért szeretnének minden támogatást megadni a családjának, „mert az olimpiai járadék ügyében méltánytalan helyzetbe kerültek”. A Fidesz frakcióvezetője abban bízik, hogy minden parlamenti párt támogatja majd a javaslatokat.

Az olimpiai bajnokok 1998 óta kapnak életjáradékot. Először csak a 35 év feletti bajnokok és azok özvegyei kaptak, utána a további dobogós helyezettek. Az ezüst- és bronzérmesek a bajnokoknak járó összeg 70, illetve 50 százalékát vehetik fel. 2001-től az edzők is kaphatnak járadékot, míg 2004-től a szövetségi kapitányoknak is jár a pénz. Az életjáradék összege a KSH által megállapított évi átlagkeresethez van igazítva, vagyis folyamatosan növekszik. Egy olimpiai aranyért most havi 329 ezer forint jár.