Fölényes győzelemmel kezdte a Varga Zsolt vezette férfiválogatott a póló-Eb-t

A júliusban kinevezett Varga Zsolt szövetségi kapitány együttese egyszer sem volt hátrányban a meccsen, a második negyedben már jelentősen elhúzott ellenfelétől, és végül 16 gólos különbséggel diadalmaskodott, ráadásul minden mezőnyjátékos betalált – kezdte beszámolóját a Magyar Távirati Iroda.

A kapitány Ágh Györgyöt és Konarik Ákost nem nevezte a 13 fős meccskeretbe. A találkozó finoman fogalmazva sem ígérkezett kiélezettnek, tekintve hogy a két gárda eddigi két Eb-összecsapása közül az 1999-eset 11–3-ra, a 2006-osat 23–6-ra nyerte a magyar csapat.



Az első percekben még jól tartotta magát a jóval szerényebb játékerőt képviselő szlovén csapat, amely Vogel Soma remek védései miatt nem tudott előnybe kerülni, de három perc elteltével Zalánki már nem hibázott, igaz, a túloldalon a gyors válasz sem maradt el. A forgatókönyv nem változott az első negyedben, mert Fekete és Burián találata után is azonnal egyenlített a rivális. Nagy emberelőnyös bombája után viszont már nem jöhetett válasz, mert egy másodperc maradt a játékidőből.



A második negyedet egy végletekig kijátszott figura vezette fel, amelyet Német fejezett be. Amíg a magyarok sorra értékesítették helyzeteiket fórban – a következőt Manhercz –, addig a szlovén csapat negyedszer és ötödször sem tudott betalálni létszámfölényben. Ez a játékrész már igazi közönségszórakoztató játékot hozott, ugyanis Jansik szerzett egy üres kapus lövésig kijátszott gólt, Zalánki pedig távoli bombagóllal ugrasztotta talpra a maroknyi magyar szurkolótábort. Vigvári büntetőjével és Angyal centergóljával már a nagyszünetben kilenc magyar mezőnyjátékos volt eredményes. A magyar gólzáporra mindössze két szlovén találat volt a válasz.



A fordulást követően még inkább kiütközött a két csapat közti különbség, mert míg a magyarok egyre nagyobb önbizalommal játszottak, addig a rivális kezdett elkedvetlenedni. Zalánki közelről parádés ejtéssel növelte góljai számát, Burián távoli bombával és ejtéssel, közben Molnár is feliratkozott a gólszerzők közé, így egyedül Vadovics nem tudott betalálni, neki még büntetőből sem jött össze. A magyar kapuban Lévai is bemutatkozott, méghozzá sorozatban három védéssel.



Az utolsó nyolc perc gólgyártását Fekete kezdte meg, de már nem jellemezte akkora koncentráció a magyarokat, akik elkezdtek kissé könnyelműen játszani mind támadásban, mind védekezésben. Ennek ellenére a szlovén gárda eleinte még kettős emberelőnyben sem tudta bevenni Lévai kapuját, de aztán egy megúszásból megtörte több mint tízperces gólcsendjét. A találkozó egyetlen kérdése az maradt, hogy a magyarok elérik-e a húsz gólt, ez végül Zalánki negyedik és Jansik második találatával összejött. A slusszpoén pedig Vadovicsé lett, aki második ötméteresét már értékesítette, így minden magyar mezőnyjátékos betalált.



A magyarokra szerdán a csoportelsőségről döntő rangadó vár 19 órától az olimpiai bajnok szerbek ellen.



A férfitornán szereplő 16 csapatot négy kvartettbe osztották, amelyekből a csoportelsők rögtön a negyeddöntőbe jutnak, míg a második és harmadik helyezettek keresztbe játszanak egymással a nyolc közé kerülésért.

VÍZILABDA-EB

FÉRFIAK, D CSOPORT, 1. FORDULÓ

Magyarország–Szlovénia 23–7 (4–3, 6–2, 6–0, 7–2)

Magyar gólszerzők: Zalánki 4, Burián, Vigvári 3-3, Angyal, Manhercz, Fekete, Jansik, Vadovics 2-2, Nagy, Német, Molnár 1-1

(MTI)