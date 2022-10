Vári Attila szerint Madaras Norbert alkalmas lenne utódjának a pólószövetség élén

Az Index néhány napos értesüléseire erősített rá Vári Attila, a Magyar Vízilabda Szövetség távozó elnöke. A posztot 2018 óta betöltő szövetségi vezető az M4 Sport Sporthíradó című műsorában hétfőn este beszélt arról, hogy Madaras Norbert kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázót alkalmasnak tartja utódjának.

Madaras Norbert természetesen alkalmas lenne az elnöki posztra, Molnár Tamás mellett alelnökként rendkívül aktívan részt vesz a munkában

– nyilatkozott Vári a hozzá hasonlóan kétszeres olimpiai bajnok Madarasról.

A 46 esztendős Vári Attila pénteken jelentette be, hogy lemond elnöki tisztségéről annak érdekében, hogy energiáját a nemzeti vízilabdaképzési és -módszertani központ megvalósítására fordítsa. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, már megvan a megvalósítási tanulmány, rendelkezésre áll a módszertani és tudományos háttér, az építkezés pedig várhatóan 2024-ben elkezdődhet.

Madaras jelenleg is az MVLSZ alelnöke, játékos-pályafutása 2018-as lezárása óta pedig az európai és a nemzetközi szövetségnél (LEN, FINA) is betöltött különböző sportdiplomáciai pozíciókat. A magyarországi vizes vb lebonyolításában szintén aktív szerepet vállalt nyáron mint a budapesti helyszín helyettes versenyigazgatója; és még csak nem is ez az első alkalom, hogy a zuhanyhíradóban Vári lehetséges utódjaként emlegetik.

A Ferencváros jelenlegi szakosztályelnöke mindössze hatéves volt, amikor beleszeretett a pólózásba: az Egernél lett belőle profi, majd Budapesten folytatta karrierjét, ahol előbb a BVSC, majd a Vasas játékosa volt. 2004-től Olaszországban, a Pro Reccónál légióskodott, amellyel négyszeres BL-győztes lett. 2014-ben a Szolnok csábította haza, karrierje utolsó két idényét 2016 és 2018 között az FTC színeiben töltötte. Visszavonulása után azonnal a klubvezetésbe került, azóta is a zöld-fehérek sikereiért dolgozik – immár a medence helyett a tárgyalóasztalnál.

2002-ben mutatkozott be a magyar pólóválogatottban, és egészen 2016-ig a csapat meghatározó tagja maradt. Több mint háromszáz mérkőzésen szerepelt a nemzeti csapatban, a két olimpiai arany mellett két vb-elsőség tevékeny részese volt még (2003 és 2013).

Amennyiben a várakozások igazolódnak, úgy az a különleges helyzet állhat elő az MVLSZ-nél, hogy az elnök, valamint a férfi és a női vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya is olyan szakember lehet, aki ezer szállal kötődik ugyanahhoz a klubhoz, méghozzá az FTC-hez.

Emlékezetes: a budapesti világbajnokság után leköszönő Märcz Tamás helyére például a magyar vízilabdázás történetében 34 éve nem látott megoldással úgy nevezték ki az utód Varga Zsoltot, hogy a klub és a szövetség között született megállapodás értelmében a kapitány a 2022–2023-as idényre még a zöld-fehérek vezetőedzője is maradhatott.