Jeges fürdőzésre vágyik Nagy Viktor, a magyar férfi vízilabda-válogatott tavaly visszavonult kapusa. A 38 esztendős, Bajnokok Ligája-győztes játékos hivatalos Facebook-oldalán árulta el, hogy már egy hónapja annak, hogy szinte mindennap megmártózik a Holt-Tiszában, ahol legutóbb 12 Celsius-fokos vízben tette próbára a szervezetét. A cél az, hogy konkrét jégtömbök között is ússzon majd.

Nagy Viktor posztja egyáltalán nem előzmény nélküli, már korábban is írt új – sokak számára talán furcsának tűnő hóbortjáról –, amelyet egy könyvélmény ihletett.

Sokan kérdeztétek, hogy miért megyek bele a hideg vízbe mindennap. Wim Hof könyve magával ragadott, és kíváncsi voltam, hogy működik-e. Három hónapja hideg zuhannyal kezdtem, most, hogy lehűlt a Holt-Tisza, kíváncsi voltam, hogy bírom a 13 fokos vizet. És jólesik belemenni és úszni, mondom ezt úgy, hogy világéletemben ki nem állhattam a hideg vizes medencéket

– mesélte el egy október közepén közzétett bejegyzésében.

Na de mire is jó ez? Wim Hof állítása szerint immunrendszerünk erősebb lesz, és baktériumok, vírusok, gombás megbetegedések elleni ellenállóképességünk is javul. Kíváncsi vagyok.

Nagy a 2021 nyarára halasztott, a férfiválogatott szempontjából bronzéremmel véget érő olimpiai játékok után fejezte be karrierjét. Pólósunk 2006-tól kezdve szerepelt a felnőttválogatottban, a csapat tagjaként pedig mindhárom nagy világeseményről legalább egyszer éremmel tért haza, Európa-bajnokságot (2020) és világbajnokságot (2013) nyert, a kollekciót pedig épp a tokiói bronz tette teljessé.

A 2017-es budapesti vb-n a torna legjobb kapusának választották, 2013-ban pedig mind az európai (LEN), mind a nemzetközi szövetségnél (FINA) második helyen zárt az év legjobb pólósa választáson.

Klubszinten is eszméletlen sikereket ért el, a Vasassal és a Szolnokkal is többszörös magyar bajnok lett, utóbbi együttessel ráadásul 2017-ben a Bajnokok Ligájában is csúcsra ért.

December-január környékén kiderül, hogy mostani vállalkozását is hasonló siker koronázza-e majd.

(Borítókép: Nagy Viktor kapus a budapesti vízilabda Európa-bajnokság férfi tornája elődöntőjében játszott Magyarország–Montenegró-mérkőzésen a Duna Arénában 2020. január 24-én. Fotó: Czagány Balázs / MTI)