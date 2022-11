Fegyelmi eljárás indult a serdülő vízilabda-mérkőzésen történt brutális események miatt

Hétfőn látott napvilágot az a nyílt szülői levél, ami arról számolt be, hogy több szokatlanul brutális szabálytalanság történt a mérkőzésen, amiket ráadásul a játékvezető és az UVSE edzője figyelmen kívül hagyott. Mint levelükben írják:

A végül győztes csapat három játékosa is víz alatti, kifejezetten fejre irányzott ütés, illetve térddel elkövetett rúgás következtében olyan súlyosan sérült meg, hogy egyikük sem tudta folytatni a játékot. Két esetben a víz alatti ütés/rúgás úgy történt, hogy az elkövető játékos húzta le a szenvedő fél fejét a víz alá. Az egyikük könnyebb agyrázkódást, a másik két fiatal viszont nyolc napon túl gyógyuló, súlyos sérülést szenvedett. A legsúlyosabb esetben agyrázkódás és dobhártyarepedés mellett hallóideg-sérülést is diagnosztizáltak, sajnos fennáll a maradandó halláskárosodás veszélye, a fiút jelenleg is kórházban kezelik