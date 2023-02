Kétszeres olimpiai bajnok ül a vízilabda-szövetség alelnöki székébe

A megismételt rendkívüli közgyűlésen a küldöttek először néma felállással tisztelegtek a legutóbbi, novemberi elnökválasztó gyűlés óta elhunyt pólós családtagok, így Csapó Gábor, Rusorán Tibor és Kozák János emléke előtt.

Ezután Madaras Norbert tartott rövid beszédet, mely az első hetvenöt napban elvégzett munkáról szólt. Először a MVLSZ-csapat átalakításáról beszélt, mint mondta, a remélt sikerhez elengedhetetlen volt régi-új „játékosok” igazolása: így tért vissza immár operatív vezetőként Kollár Edina, lett sportszakmai vezető Gór-Nagy Miklós, pénzügyi vezető Papp László és kommunikációs vezető Csurka Gergely.

Az elmúlt időszakban képbe kerültünk az elmúlt hónapokkal kapcsolatban, most már tisztán látunk, de úgy gondolom, a munkánk most kezdődik igazán – szögezte le az MVLSZ elnöke. – Végre lesz időnk és erőnk a céljaink, terveink megvalósítására, amikor a múlt helyett a jövővel kezdhetünk foglalkozni. És persze dolgozni úgy, ahogy szeretnénk, ahogy ígértük, átláthatóan, hatékonyan, amit a tagszervezetek elvárnak és megérdemelnek.

A küldöttek ezt követően elfogadták az alapszabály módosításait, így a jövőben a megismételt közgyűléseket egy órán belül az eredetileg meghirdetett után megtarthatják (az eddigi ötnapos intervallum helyett), illetve a főtitkári funkció szétválasztását is szentesítették (operatív vezető, sportszakmai vezető).

Végül a novemberi rendkívüli elnökválasztás után megürült helyeket kellett betölteni: így a liga javaslatát egyhangúlag elfogadva a Honvéd elnökét, Gergely Istvánt választották meg alelnöknek, míg a megürült elnökségi helyre Lovas Pétert, az UVSE vezetőjét. (A második jelölt, Valkay Ágnes a helyszínen jelentette be, hogy visszalép Lovas javára, ugyanakkor jelezte, hogy a következő, rendes tisztújításon mindenképpen pályázni szeretne, mert „szükség van agilis, a vízilabdáért tenni akaró nőkre is az elnökségben”.)

A Madaras Norberttel annak idején Athénben és Pekingben is olimpiai bajnoki címet nyerő Gergely István rövid felszólalásában kijelentette:

Továbbra is a legjobb tudásom szerint kívánom szolgálni a magyar vízilabdázást. Elnök úr is szólt róla, hogy csapatot épít, most már kapus is van, remélem, valóban igazán sikeresek leszünk így együtt, újra.