Az olimpiai bajnok a vk-selejtezőre visszatér a válogatott keretbe

A szövetség csütörtöki tájékoztatása szerint a csapat március másodikán találkozik először, aztán a hazai edzéseket követően március nyolcadikától 14-ig Zágrábban játssza le az öt selejtező mérkőzést.

A kapitány néhány kivételtől eltekintve ugyanazoknak küldött meghívót, akik a januári összetartáson szerepeltek. Kivéve a kapusok „csapatát”, ahol négyen kezdik meg a gyakorlást, illetve az év elején még kereten kívüliként tréningező fiatalok közül Mészáros Mátyás és Vismeg Zsombor immár „rendes kerettagként” lehet ott a medencében.

És persze akad még egy régi-új név: az olimpiai bajnok Varga Dénes a júniusi vb után első ízben csatlakozik a válogatott keretéhez.

„Jeleztem korábban is, hogy Dumi tavasztól visszatér, a hangsúly pedig azon van, hogy a csapat elkezdjen komolyan együtt dolgozni, és végre játsszunk újra éles mérkőzéseket – mondta Varga Zsolt. – Terveim szerint ez az a keret, amiből a vb-csapat is összeáll majd, és amelyből hosszabb távon építkezhetünk, de természetesen nem zárt, azaz indokolt esetben még be lehet kerülni.”

A világkupa-selejtezőről a kapitány elmondta, fiatalabb csapattal kíván nekivágni a túrának.

„Egy ilyen sorozatterhelésen derül ki, kire lehet számítani az igazán éles téthelyzetekben. Egy világbajnokságon már nem lehet kísérletezni, embereket próbálgatni, egy ilyen torna, még ha a jelentősége azért kisebb is, terhelésben hasonló, azaz alkalmas arra, hogy felmérjünk mindenkit, akit szeretnénk.”

Varga Zsolt egyértelművé tette, hogy mindez ugyanakkor nem mehet az eredményesség rovására.

„Továbbra is abszolút eredmény centrikusak vagyunk, azaz maximálisan a világkupa-döntő a cél, nem is lehet más, hiszen ez a magyar vízilabda-válogatott.”

A gárda a Duna Arénában tartja majd az edzéseit március másodikától hatodikáig, majd hetedikén indulnak a kiválasztottak Zágrábba, ahol a világkupa-sorozat egyik európai selejtező csoportjának tornáit rendezik.

A selejtező tervezett programja:

Március 8.: Franciaország–Magyarország 20.30

Március 10.: Magyarország–Olaszország 19.00

Március 11.: Japán–Magyarország 20.30

Március 13.: Egyesült Államok–Magyarország 19.00

Március 14.: Magyarország–Horvátország 20.30

Kapusok:

Gyapjas Viktor (BVSC-Zugló), Lévai Márton (Genesys OSC Újbuda), Szakonyi Dániel (FTC-Telekom), Vogel Soma (FTC-Telekom)

Mezőnyjátékosok:

Angyal Dániel (Genesys OSC Újbuda), Aranyi Máté (Genesys OSC Újbuda), Burián Gergely (Genesys OSC Újbuda), Fekete Gergő (FTC Telekom Waterpolo), Jansik Szilárd (FTC Telekom Waterpolo), Konarik Ákos (A-HÍD Vasas-Plaket), Manhercz Krisztián (Genesys OSC Újbuda), Mészáros Mátyás (BVSC-Zugló), Molnár Erik (FTC Telekom Waterpolo), Nagy Ádám (FTC Telekom Waterpolo), Német Toni (FTC Telekom Waterpolo), Pohl Zoltán (FTC Telekom Waterpolo), Varga Dénes (FTC Telekom Waterpolo), Vámos Márton (Olympiacos), Vigvári Vendel (FTC Telekom Waterpolo), Vigvári Vince (Genesys OSC Újbuda), Vismeg Zsombor (Szolnoki Dózsa), Zalánki Gergő (Pro Recco)