Varga Zsolt a hétfő reggeli edzés előtt ismertette az utazó névsort a keret tagjaival a Duna Arénában. A kapitány kedden három kapussal és tizenhárom mezőnyjátékossal indul Zágrábba, míg ketten itthon készülnek tovább tartalékként.

A tavaly szeptemberi, spliti Európa-bajnokság döntőjében szereplő tizenhárom pólós közül tizenegyen térnek vissza kedden Horvátországba: a kisebb sérüléssel bajlódó, és így tartalékként megjelölt Zalánki Gergő (Pro Recco) csak indokolt esetben utazik a többiek után, míg Konarik Ákos (Szolnok) helyett ezúttal másokat tesztel Varga Zsolt. Szakonyi Dániel, Aranyi Máté és Vismeg Zsombor újoncként mutatkozhat be, Pohl Zoltán és Vámos Márton pedig újra csatasorba állhat élesben is, miután a spliti Eb-ről sérülés miatt hiányoztak.

A szakvezető egyébként már a bő keret kihirdetésénél jelezte, hogy elsősorban a fiatalokat kívánja élesben látni a világkupa-kvalifikáció öt meccsén.

A rangidős, március 29-én már 36. születésnapját ünneplő olimpiai bajnok Varga Dénes – amit a kapitány előre jelzett neki – a nyári folytatásra térhet vissza a válogatottba.

A világkupa döntője nyáron, Los Angelesben lesz, a UCLA egyetem campusán június 30. és július 2. között. A fináléba a zágrábi tornáról két válogatott jut el, mivel a harmadik, az Egyesült Államok rendezőként automatikus résztvevő. Nem lesz egyszerű Vámos Mártonéknak kivívni a továbbjutást, mivel Olaszország, Japán, Horvátország, Franciaország és az Egyesült Államok az ellenfél. Azaz a vb-ezüstérmes Olaszország és a vb-negyedik helyezett, Eb-címvédő Horvátország közül legalább az egyiket magunk mögé kell utasítanunk, a kötelező feladatok (Franciaország, Japán) megoldása mellett.

Továbbá az is kérdés, hogy jó-e nekünk, ha kijut a válogatott a Világkupa kaliforniai döntőjére. ugyanis két héten belül, július 14-én már kezdődik Fukuokában a vizes világbajnokság.

Kilencórás időeltolódás visszafelé, majd legalább ugyanannyi előre, közben hazautazás az Egyesült Államok nyugati partjáról Budapestre – mindez alaposan össze tudja zavarni az emberi szervezetet.

19 Galéria: A magyar férfi vízilabda-válogatott edzéseFotó: Kaszás Tamás / Index Galéria: A magyar férfi vízilabda-válogatott edzése (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

Az utazó keret – világliga-selejtező, Zágráb

Kapusok:

Lévai Márton (Genesys OSC Újbuda), Szakonyi Dániel (FTC-Telekom Waterpolo), Vogel Soma (FTC-Telekom Waterpolo)

Mezőnyjátékosok:

Angyal Dániel (Genesys OSC Újbuda), Aranyi Máté (Genesys OSC Újbuda), Burián Gergely (Genesys OSC Újbuda), Fekete Gergő (FTC Telekom Waterpolo), Jansik Szilárd (FTC Telekom Waterpolo), Manhercz Krisztián (Genesys OSC Újbuda), Molnár Erik (FTC Telekom Waterpolo), Nagy Ádám (FTC Telekom Waterpolo), Német Toni (FTC Telekom Waterpolo), Pohl Zoltán (FTC Telekom Waterpolo), Vámos Márton (Olympiacos Piraeus), Vigvári Vendel (FTC Telekom Waterpolo), Vismeg Zsombor (Szolnoki Dózsa).

Tartalékok (szükség esetén játszhatnak)

Vigvári Vince (Genesys OSC Újbuda), Zalánki Gergő (Pro Recco).

19 Galéria: A magyar férfi vízilabda-válogatott edzéseFotó: Kaszás Tamás / Index Galéria: A magyar férfi vízilabda-válogatott edzése (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

Varga Zsolt szövetségi kapitány arról is nyilatkozott az Indexnek, hogy két héttel a fukuokai vb előtt szakmailag célszerű-e kijutni a világkupa-döntőre.

„Kétfelé kell választani a kérdést. Nyilván nem kellemes két irányba utazni kilenc-kilenc órás időeltolódással, de ez nem jelenti azt, hogy ne lenne jó világkupa-döntőt játszani. A célunk az, hogy kijussunk a döntőre, méghozzá a zágrábi csoport győzteseként. Három újoncot avatunk Szakonyi Dániel, Aranyi Máté és Vismeg Zsombor személyében, ők hosszú távon fontos tagjai lehetnek a magyar válogatottnak, ezért is fontos, hogy kapjanak játéklehetőséget. Persze, az olimpiai csapatba kerülésük nyilván nem Zágrábban dől el, erre van még másfél év. Mindegyikük máshol tart a fejlődésben, fel kell építeni, menedzselni őket. Ehhez sokat kell játszaniuk.”

A tréner kitért a tavalyi spliti Eb-ről távolmaradó olimpiai bajnok Varga Dénes visszaintegrálása a válogatottba.

„Számomra nem kérdés, hogy a kvalitásai alapján Duminak helye van a válogatottban. Az a tudás, az a tapasztalat, amit magában hordoz, nagyon fontos a válogatott számára. Viszont az is tény, hogy be kell építeni új játékosokat a csapatba, akár azon a poszton is, ahol Dénes játszik. Ezért játszanak most a fiatalok Zágrábban.”

19 Varga ZsoltGaléria: A magyar férfi vízilabda-válogatott edzése(Fotó: Kaszás Tamás / Index) Galéria: A magyar férfi vízilabda-válogatott edzése (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

Varga Zsolt szerint a játékvezetői tendenciákról is információkat szerezhetnek Zágrábban, továbbá a védekezés hatékonyságáról is kaphatnak támpontokat. Merthogy ez az a játékelem, ahol még javulásra van szükség.

„Jelenleg hat olyan válogatott van, köztük a magyar, amely esélyes lehet az aranyéremre egy világversenyen. Szeretnénk szűkíteni ezt a kört, úgy, hogy mi mindig benne maradjunk a favoritok sorában” – összegzett a kapitány, akinek a Bajnokok Ligája nyolcas döntője lesz az utolsó feladata a Ferencvárossal, utána már főállású és kizárólagos szövetségi kapitánya lesz a válogatottnak.

A Bajnokok Ligájában címvédő Pro Reccóban légióskodó Zalánki Gergő lapunk kérdésre elmondta: jól érzi magát Liguriában.

„Focaccia, pestós tészta, a tenger gyümölcsei... Nagyon finom ételek vannak ott. De nem a kulináris élvezetek miatt szerződtem a Reccóba, a világ legerősebb csapatához, amellyel tavaly mindent megnyertünk amit csak lehetett, az olasz bajnokságtól a Bajnokok Ligájáig. Azt viszont minden alkalommal újra be kell bizonyítani, hogy változatlanul mi vagyunk a legjobbak, nem pihenhetünk a babérjainkon. ”

19 Galéria: A magyar férfi vízilabda-válogatott edzéseFotó: Kaszás Tamás / Index Galéria: A magyar férfi vízilabda-válogatott edzése (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

Zalánki arról is beszélt, mennyiben más az olasz bajnokság, mint a magyar.

„Gyorsabb, pörgősebb a játék, olyannyira, hogy lefogytam három-négy kilót. No, nem mintha a magyar bajnokság nyaralás lenne... Nálunk, a Fradiban vagy a Szolnokban a játék fizikai részén volt a hangsúly, Itáliában több az úszás. De nem baj, legalább ezzel egy kicsit a válogatottba is új színt tudok vinni.”

Zalánki egészségügyi okok miatt most nem tart a csapattal , de szükség esetén társai után utazhat.

„Idegbecsípődés, gyulladás van két csigolyámban, ezt próbáljuk most gyógyítani, és ha sikerül, a csapat után utazhatok. A fiatalok nagyszerűen beépültek, velük jutottunk döntőbe a spliti Eb-n, ahol én is ott lehettem. Igyekszem a tapasztalatot hozzáadni az ő lendületükhöz. No és ne feledjük, hogy mi vagyunk a világkupa címvédői, tehát van mit megvédenünk már Zágrábban is, illetve továbbjutás esetén Los Angelesben! ”

Varga Dénes maga a tapasztalat, a párizsi már az ötödik olimpiája lesz a virtuóz irányító-átlövőnek.

„Hihetetlen még kimondani is, de kétezernégyben, alig tizenhét évesen mutatkoztam be a válogatottban, még négy évvel a pekingi olimpia előtt, aminek már majdnem húsz éve. Itthon én vagyok a sportág utolsó aktív olimpiai bajnoka. Reálisan kezelem ezt a tényt, az én sportkarrieremből már legfeljebb másfél, két és fél év van hátra. Ezzel nincs mit tenni, egy sportkarrier véges. Továbbra is az a célom, hogy a lehető legfényesebb érmekkel térjünk haza azokról a versenyekről, amelyeken elindulunk.”

19 Zalánki GergőGaléria: A magyar férfi vízilabda-válogatott edzése(Fotó: Kaszás Tamás / Index) Galéria: A magyar férfi vízilabda-válogatott edzése (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

Varga közös döntésnek nevezte, hogy most nem utazik el Zágrábba.

„Ebben a korban egy hét alatt öt meccs kicsit sok egy ilyen sűrű szezonban. Különben is ki kell próbálni a fiatalokat. Ami Los Angelest illeti, az már a nyári felkészülés része, és abban én már részt fogok venni. Nem beszélve arról, hogy én még nem nyertem világkupát. Nagyon örülnék, ha ezt a hiányt sikerülne pótolnom. ”

A magyarok programja:

Március 8.: Franciaország–Magyarország 20.30

Március 10.: Magyarország–Olaszország 18.30

Március 11.: Japán–Magyarország 20.30

Március 13.: Egyesült Államok–Magyarország 18.30

Március 14.: Magyarország–Horvátország 18.30

(Borítókép: Varga Dénes. Fotó: Kaszás Tamás / Index)