Hétfő óta a BVSC Szőnyi úti uszodájában készül a magyar női vízilabda-válogatott a rotterdami világkupa jövő csütörtöktől szombatig esedékes selejtezőjére. A húszas keret zömét a minapi Eurokupa-döntőjét vívó UVSE (7) és FTC (6) játékosai adják, és újra itt van a társakkal a tavalyi Európa-bajnokságot kihagyó matarói légiós, Keszthelyi-Nagy Rita is.

A szerdai edzés minden volt, csak nem kímélő. Mondjuk Bíró Attila szövetségi kapitány és segítői, Tóth László és Ács Bertalan nem is ígérte, hogy az lesz. Két órán keresztül pörgött magas fordulatszámon a tréning, volt benne minden, mi szem-szájnak ingere a kapura lövöldözéstől a kétkapuzásig, továbbá az emberelőnyös és -hátrányos helyzetek gyakorlásáig.

A keret legfiatalabb, tizenöt éves tagja, Tiba Panna, az Eurokupa-győztes UVSE üdvöskéje nem volt ott a medencében, mert kedd este belázasodott, de így sem hiányoztak az újpesti tinik a 16 éves Hajdú Kata, valamint a nála két évvel idősebb Szegedi Panni személyében.

A rotterdami világkupa-selejtezővel kemény menetelésbe kezd a válogatott.

A szombati pihenőt követően vasárnap elutazunk, hétfőn Rotterdamban locsolkodunk, kedden pedig már a görögökkel játszunk, aztán az ausztrálokkal és végül a hollandokkal – mondta az Indexnek Bíró Attila szövetségi kapitány. – Az első két helyezett kijut a világkupa-szuperdöntőre, Long Beachbe, de az sem tragédia, ha hátrébb végzünk, mert Athénban még javíthatunk. Ott az ötödik és a hatodik helyezettek keresztbe játszanak, a két győztes is tagja a nyolcas szuperdöntőnek, amelynek a mezőnyét a kettes divízió első két helyezettje egészíti ki.

A kérdés persze felmerül: ki akarunk-e jutni egyáltalán? Tudniillik a vk-szuperdöntő időben nagyon közel van a fukuokai világbajnoksághoz, ami július 14-én kezdődik. Mármost ide-oda utazgatás egyszer kilencórás időeltolódással arra, másszor nyolcórás nem arra – magunk között maradva nem éppen leányálom.

„Természetesen tovább akarunk jutni, főleg azért, mert ilyen szintű erőpróbákkal máshol nem tudnánk készülni a világbajnokságra – tette egyértelművé a kapitány. – Nekünk fontos, hogy most is ott legyünk a szuperdöntőben, ahogy az elmúlt időszakban mindig. Tavalyelőtt és tavaly is döntőt játszottunk, előbb az amerikaiakkal, utóbb a spanyolokkal.”

A szövetségi kapitánynak nincs könnyű dolga; ahogy említette, egyfelől fel kell ráznia a hat fradistát az Eurokupa-döntő elvesztése feletti letargiájukból, másfelől a győztes újpestiek közül egyik-másik játékost vissza kell rángatnia a fellegekből a földre, illetve egészen konkrétan a medencébe. Ebben Csernus Imre, a válogatottat évek óta istápoló pszichiáter is segítségére van egy mentáltréninggel foglalkozó csapattal vállvetve. Bíró azt még megemlítette, hogy rengeteget jelent a világelső amerikaiak legyőzése, mert így már legalább megtapasztalták a mieink, hogy nincs verhetetlen ellenfél.

„Csapatkapitányunk, Keszthelyi-Nagy Rita külön történet – jelezte Bíró. – Neki környezetváltozásra volt szüksége ahhoz, hogy megújuljon, ezért is tanácsoltam tavaly, hogy szerződjön külföldre. Végül is mindegy volt, hogy Spanyol-, Olasz- vagy Görögországba. Mataróban jó helyen van, és úgy látom, sikerült feltöltődnie.”

Természetesen beszélgettünk magával Keszthelyi-Nagy Ritával is, akit arról kérdeztünk, milyen szintű bajnokság a spanyol, és milyen érzés újra a válogatottal edzeni.

„Szerintem a spanyol bajnokság erősebb a magyarnál, mivel ott hét-nyolc, közel azonos képességű csapat van, míg idehaza csak az első négy klub egymás elleni meccsei igazán élesek – mondta a világklasszis. – Odakint egy-két negyeden keresztül még a hetedik, nyolcadik helyezett ellen is megszenvedtünk. Ez egy dolog, a másik meg, hogy a sok napsütés, a lazaság, a mediterrán klíma sokat dob az ember hangulatán. Sajnos a magyar egy komor nép, a katalánok sokkal lazábbak, vidámabbak. A nyelv roppant nehéz, a spanyollal próbálkozom, tanárhoz is járok, de az a baj, hogy a klub külföldi játékosaival, például egykori UVSE-s társammal, a holland Vivien Sevenichcsel angolul társalgunk.”

A kérdésemre, hogy milyen volt újra a válogatottal edzeni, érdekes választ adott:

Furcsa. Hogy a közeg változott-e? Nem, inkább én...

Hajdú Kata hozzávetőleg feleannyi idős, mint a csapatkapitány. Vele, a Csanádi Árpád Sportiskola 10. osztályos gimnazistájával is beszélgettünk, nemcsak a megnyert Eurokupa-döntőről, hanem a tavalyi világkupa-szuperdöntőről is, ahol az amerikaiaknak két, a spanyoloknak egy gólt lőtt 16 éves fejjel.

Próbálom most a válogatottban is a legjobb formámat hozni, hogy bennmaradhassak keretben – mondta szerényen. – Ez nagyon sok munkával jár. Ha pedig a pénteki keretszűkítésnél benne leszek az utazó, tizenhatos csapatban, akkor odakint szeretnék bebizonyítani, hogy oda való vagyok. Elég nagy rajtam a nyomás, de ez engem feldob, bátran fogok vízilabdázni, ahogy tavaly is tettem az amerikaiak és a spanyolok ellen.

Kata arról is beszélt, hogy az UVSE-ben a Benczur Márton keze alatt folytatott kemény edzésmunka jó alapot ad a válogatottbeli szerepléshez. Sajnos azonban gátolta egy bokaszalag-szakadás meg egy betegség. Igazából csak az FTC elleni Eurokupa-döntő óta van százszázalékos állapotban. Szeretne felzárkózni a többiekhez úgy, hogy közben az iskolában is helyt kell állnia, bár mostanában erre kevesebb figyelmet tud fordítani, hogy a vízilabda tölti ki minden idejét.

Rotterdamban a csoportelsőség a cél, meg akarjuk mutatni a világnak, hogy mennyit fejlődtünk. Csapatként és egyénileg is. Hogy aztán mi lesz, azt nem tudom, de nem is érdekel, mert azt már megtanultam, hogy mindig csak a soron következő feladatra szabad összpontosítani.

Mintha egy dörzsölt, öreg profit hallanánk…

Keret a Világkupa rotterdami selejtezőjére



Kapusok: Magyari Alda (UVSE), Neszmély Boglárka (FTC), Torma Luca (Győr)

Mezőnyjátékosok: Baksa Vanda (UVSE), Dömsödi Dalma (FTC), Faragó Kamilla (UVSE), Garda Krisztina (Dunaújváros), Gurisatti Gréta (FTC), Hajdú Kata (UVSE), Leimeter Dóra (FTC), Keszthelyi-Nagy Rita (Mataro, spanyol), Mahieu Geraldine (Dunaújváros), Máté Zsuzsanna (FTC), Parkes Rebecca (Eger), Pőcze Panna (FTC), Rybanska Natasa (UVSE), Szegedi Panni (UVSE), Szilágyi Dorottya (Eger), Tiba Panna (UVSE), Vályi Vanda (Padova, olasz)



Világkupa:



Április 11–13.: selejtező, 1. forduló, Rotterdam

A csoport: Görögország, Hollandia, Magyarország , Ausztrália

B csoport: Spanyolország, Egyesült Államok, Olaszország, Kína



Április 19–21: selejtezők, 2. forduló, Athén

A csoport: az 1. forduló két csoportjának 1-2. helyezettjei

B csoport : az 1. forduló két csoportjának 3-4. helyezettjei



Május 1–7.: a 2-es divízió selejtezői (Berlin)



Június 23–25.: Szuperdöntő (Long Beach, Egyesült Államok)

(Borítókép: Szollár Zsófi / Index)