A szövetség keddi közleménye szerint a szakember ugyanazokkal számol, akikkel a világkupa selejtezőtornáin. A világbajnoki ezüstérmes gárda akárcsak tavaly, csapatépítő jelleggel ezúttal is Erdélybe utazott, az együttes ezen a héten Székelyudvarhelyen készül.

Ezek a játékosok bizonyítottak az edzéseken, Torma Luca kivételével a rotterdami és athéni tornákon is, így nem volt kérdés számomra, hogy továbbra is számítok rájuk. Azaz a jövő reménységei továbbra is ott vannak a keretben, szokják a válogatott légkörét, tapasztalatokat gyűjtenek, és adott esetben bejátsszák magukat a világversenyen részt vevő csapatba. Mint említettem korábban is, erős, sokra hivatott ez a keret, bízom minden játékos képességében