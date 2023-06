A szakember csütörtökön az MTI-nek elmondta, azokkal a játékosokkal, akik már múlt hétfő óta a Margit-szigeten készülnek, előkészítő munkát végeztek, ami „eléggé megterhelte” őket.

A bajnoki döntő időszakában az a fajta kondi, amit most csináltunk, nem jelenhetett meg. Bizonyos játékosoknál a lábra helyeztük a hangsúlyt, ami egy komoly izomcsoport, így savasodást tud előidézni, emiatt is lehettek többen fáradtak

– nyilatkozta a tréner, aki ugyanakkor már látja, hogy kezd visszajönni a kerettagok formája.

Varga kifejtette: most, hogy szerdán a Bajnokok Ligája nyolcas döntőjében érdekelt játékosok is csatlakoztak a felkészüléshez, folytatják a munkát, melynek során a spanyolokkal fognak kétkapuzni, mielőtt elutaznak az Egyesült Államokba a világkupa szuperdöntőjére. A kapitány kifejtette, arra a vb-felkészülés egyik állomásaként gondol, már csak azért is, mert nem tudják oda is élesíteni magukat.

A legfontosabb, hogy jó ellenfelekkel három hivatalos meccset tudunk játszani, ráadásul ezek bizonyos téttel is bírnak majd, hiszen ez mégiscsak egy világkupa

– jelentette ki Varga, akinek válogatottja a Los Angeles-i hazaút után három napot Magyarországon készül, majd a fukuokai világbajnokság előtti közvetlen felkészülést Kiotóban folytatja.

A magyarok – akik a legutóbbi, 2018-as kiírást megnyerték – a vk-döntő június 30-i negyeddöntőjében a görögökkel csapnak össze.

A fukuokai világbajnokság férfivízilabda-tornája július 17. és 29. között lesz.

MTI