Madaras Norbert az InfoRádióban beszélt róla, hogy példátlan időszak vár most a magyar vízilabdázókra, ugyanis idén Fukuokában, jövő februárban pedig Dohában rendeznek világbajnokságot, ezeken az eseményeken pedig már az olimpiai kvótáért is harcolhatnak a magyarok. A Magyar Vízilabda-szövetség elnöke bízik benne, hogy legalább az egyik pólóválogatott kvótát szerez a júliusi fukuokai világbajnokságon.

„Nehéz időszak következik a magyar vízilabdázók számára, példa nélküli, hogy bő egy éven belül ennyi világverseny legyen” – mondta az InfoRádióban Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda-szövetség elnöke. „Ez mindenkinek új, nemcsak a játékosoknak, hanem a szövetségi kapitányoknak és a szakmai stáboknak, illetve a szövetség vezetésének is, még ha a napi munkában nem is veszünk részt” – tette hozzá.

A sportágában most 400 napba sűrűsödik be rengeteg esemény. A klubszezonban nagyjából hasonló feladatok várnak a legjobbakra, mint eddig is, de a válogatott események rendkívül sűrűek lesznek azzal, hogy két világbajnokság is lesz, most Fukuokában, jövő februárban pedig Dohában.

Madaras arról is beszélt, saját példájából kiindulva úgy gondolja, a válogatott mindig ad egy pluszmotivációt a játékosoknak, „vagy egy olyan pluszdolgot, hogy jó volt idejönni, jót tett a környezetváltozás, jót tett az, hogy egy kicsit más csapatnak a tagja lehettem”.

Szerinte a vezetés feladata, hogy biztosítson minden feltételt, és „finanszírozza” a felkészülést, hogy a válogatottak mindent megkapjanak. Fontos, hogy mellettük legyenek, és ezt lássák, érezzék.

Megjegyezte azt is, ugyan mindenki egyértelműnek veszi, hogy mindkét válogatott ott lesz az olimpián, ettől függetlenül ki kell vívni a kvalifikációt, ami nem lesz egyszerű feladat. „Mindenki a fukuokai világbajnokságot tekinti az év fő eseményének, ez az első alkalom, hogy olimpiai kvalifikációt lehet szerezni, de ehhez döntőbe kell jutnunk. Én nagyon bízom benne, hogy legalább az egyik csapatunknak ez összejön” – mondta Madaras Norbert.