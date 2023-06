A magyar szövetség pénteki hírleveléből kiderült, az első meccsét a görögök ellen közép-európai idő szerint szombat hajnali 2 órától vívó, címvédő magyarok „éppen csak betoppantak” a szuperdöntőre, ugyanis a nemzeti csapatnak két hét múlva már a fukuokai világbajnokságon kell helytállnia, a szakvezetés pedig nem szerette volna a játékosokat két ekkora akklimatizálódással megterhelni ilyen rövid idő alatt.

– adott rövid helyzetjelentést Varga Zsolt szövetségi kapitány.

A szakember kifejtette, első riválisuk már hétfő óta Los Angelesben készül, ugyanakkor a többség a magyarok módszerét követte, és csak hét közepén érkezett meg a viadalnak otthon adó Kaliforniai Egyetemre.

Ez bárhogy elsülhet, jó és kevésbé jó irányba is, de a világbajnokság a fontos, most itt csak az a lényeg, hogy játsszunk három jó mérkőzést. Valahogy le akarjuk gyűrni a görögöket, ez azért elsődleges cél. Otthon még komoly terhelést kaptak a játékosok, most viszont részben az utazás hosszúsága és az itteni szűkösebb lehetőségek miatt sem folytatódik a kemény készülés, részben meg azért, hogy a játék mégiscsak tudjon fejlődni. Ez megintcsak lényeges, szeretném látni, hogy napról napra lépünk előre