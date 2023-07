Varga Zsolt szövetségi kapitány ellenfele a harmadik helyért a házigazda Egyesült Államok együttese lesz. A torna első két helyezettje kijut a jövő évi dohai világbajnokságra – emeli ki az MT.

Sok meglepő nem történt, mintha egy harmadik alkalmat találtunk volna egy újabb edzőmeccsre. A spanyolok, akárcsak az elmúlt másfél hétben, a közös készülés alkalmával dinamikusan játszottak, tisztább lövésekkel dolgoztak hátulról, és közelebb is tudtak kerülni a kelleténél, ez jelentette a különbséget

– idézi a magyar szövetség honlapja Varga Zsoltot.

A kapitány hozzátette, csapatának fejlődnie kell lövőerőben, ami a következő időszak feladata, miképpen az is, hogy még jobban kialakuljon, az ilyen típusú zónáknál mikor honnan kell lőni. Hangsúlyozta, gyorsabbá kell válniuk, és javítaniuk kell a struktúrájukat is, mert a mai meccs is megmutatta, mennyivel szervezetebben játszanak a spanyolok, jó helyzetfelismerésekkel, kiváló reakciókkal.

FÉRFI VÍZILABDA-VILÁGKUPA

SZUPERDÖNTŐ, ELŐDÖNTŐ

Spanyolország–Magyarország 10–8 (1–0, 4–3, 4–1, 1–4)

a magyar gólszerzők: Vámos, Angyal 2-2, Jansik, Fekete, Manhercz, Nagy 1-1