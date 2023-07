Első körben 13–13 után büntetőkkel megnyerte a bronzcsatát a magyar válogatott a Los Angeles-i világkupa-szuperdöntőben, ám az amerikaiak műhiba miatt óvtak, így a meccs utolsó 4:24 percét újra kellett játszaniuk a csapatoknak – két órával később, a döntő után. A házigazdák pedig a megismételt ötméteres mellett lőttek még egyet, ezzel nyertek – számolt be a történtekről a pólószövetség honlapja.

Nem ment el szó nélkül a történtek mellett Varga Zsolt szövetségi kapitány, aki nem emlékszik, hogy valaha hasonlót át kellett volna élnie.

Ilyen még nem nagyon történt, az én karrieremben biztosan nem… Nyilván benne van a szabályokban, hogy ebben az esetben lehet óvni – ők pedig megóvták – idézte a kapitányt a waterpolo.hu. Talán annyit mondanék, hogy az újrajátszott négy és fél perc sem feltétlenül a fair play szellemében zajlott, pláne nem az addig történtek fényében, az utolsó szöglet jogosságát például utólag elismerték, ennyit vihetünk magunkkal a bronzérem helyett… Hogy másodjára már nem tudtuk megnyerni a meccset, abban egyértelműen szerepet játszott a pszichés alapállapot: volt egy komoly mérkőzés, amit megnyertél, volt benned egy feszültség, ami jólesően leengedett. Ezek után ismét feltöltődni, ráadásul úgy, hogy tőled elvettek valamit, ami már a tiéd volt, ők meg kaptak egy új lehetőséget, ami rögtön azzal indul, hogy újralőhetik a meccsen kihagyott ötméteresüket… Az élet valahol elvesz valamit, és azt valahol visszaadja, remélem, velünk sem lesz másként.

No de mi is történt pontosan?

A negyedik negyednek 12–10-es előnyből vághattunk neki, és Angyal Dánielnek lehetett volna esélye arra is, hogy háromra növelje az előnyt – csakhogy szabálytalanul akadályozták a labda megjátszásában, amiért nem fújt egyik játékvezető sem. Így közte három helyett 12–11 lett, miután Max Irving labdája elment a kezek között. Erre viszont azonnal válaszoltunk, Angyal osztotta le másodpercekkel a támadóidő vége előtt a labdát Vigvári Vincének, akinek a kapáslövését bevédte a kapus. A következő hátrányban sajnos lemaradtunk Hooperről, majd a labda lassabban járt a miénkben, és Zalánki Gergő ezúttal nem tudta megmenteni – nekik bezzeg befújták az ötöst a falember zavarásáért hátrányban, Vogel Soma viszont jó szokásához híven csak beletette magát a lövésbe.

Ekkor 4:24 állt az órán.

Az amerikaiak jöttek szöglettel, a kapitányuk, Dejan Udovicic hevesen reklamált, amúgy joggal, mert közben az ötösnél a bírók visszaengedték a kiállított játékosunkat, holott még 10 másodperc maradt volna a fórjukból. Kapott egy sárga lapot, azt viszont így utólag sem értjük, hogy miért nem szólt senki a delegátusok közül, netán nézték vissza, ha már van VAR – emelte ki a waterpolo.hu beszámolója.

Konkrét hátrány mindazonáltal nem érte a jenkiket, mert ha ebből a támadásból nem is, a következőből betaláltak, azaz 13­–13 állt a táblán, s maradt is ez végül. Jöttek az ötméteresek, a negyedik körben Vogel Soma szokás szerint védett, nálunk ötből öt ment be, azaz örvendtünk a bronzéremnek, elkészültek a meccs utáni interjúk (bár Udovicic nem ment oda). Hogy aztán negyedórán belül jöjjön a hír: óvtak az amerikaiak, és a hivatalos személyek által elkövetett hiba miatt újra kell játszani az utolsó 4:24-et, 13–12-es vezetésünknél.

A srácoknak a döntő után húsz perccel kellett újra medencébe szállniuk – két héttel a vébé előtt csak remélni lehetett, nem sérül meg senki a levezetés-újbóli bemelegítés őrületében.

Bár volt róla szó, hogy a szöglettől folytatódik a meccs, végül persze az ötméteresig tekerték vissza az események sorát (ha már mindenáron könyv szerint kellett haladni, ezzel sem lehetett vitatkozni, hiszen ekkor már visszatért az emberünk), azaz nem egészen két órával a megnyert párbajt követően büntetővel indult újra a találkozó, immár a kaliforniai alkonyatban. Az egészben az volt a legérthetetlenebb, hogy volt rá két órájuk, hogy minden világos legyen, ehhez képest még percekig ment az egyeztetés az újrakezdés előtt a bírók és a delegátusok között, miközben a játékosok már a medencében várták a folytatást…

Az amerikaiak ezúttal értékesítették a büntetőt, így ismét 13–13 állt az eredményjelzőn, egy perccel a vége előtt pedig a vezetést is megszerezték. A hajrában egyenlítettünk, de a játékvezetői döntés megint nem nekünk kedvezett, Jansik Szilárd gólját azzal vették el, hogy túl gyorsan végeztük el előtte fórban a szabaddobást.

Még az utolsó másodpercekben is lehetett volna esélyünk elkerülni a vereséget, Zalánki bombájába ugyanis a kapus még beleért, ám ezt a játékvezetők nem érzékelték, tévesen az amerikaiaknak adták a labdát szöglet helyett. A videó alapján hiába lett volna igaza a mieinknek, a sarokdobást nem vizsgálhatja a VAR, így maradt a vereség – és a negyedik hely.

FÉRFI VILÁGKUPA-SZUPERDÖNTŐ

Bronzmérkőzés

Magyarország–Egyesült Államok 13–14 (5–6, 3–3, 4–1, 1–4)