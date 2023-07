A tavalyi világbajnokságon döntős magyar együttes egy újabb finálés szerepléssel kiharcolná helyét a párizsi olimpián – minthogy az első két válogatott jut ki automatikusan az ötkarikás rendezvényre –, a fukuokai, reményeink szerint minél tovább tartó menetelés első lépéseként pedig rögvest egy csoportrangadó volt a nyitány, Kanada ellen.

Shae La Roche góljával a tengerentúliak találtak be először, mégis pillanatokkal később 2–0 volt ide. Vetődhet fel a kérdés, hogy ezt mégis hogyan, a megoldás pedig az, hogy Vályi Vanda lövését videózás után megadták a játékvezetők, ennek következtében a kanadai válasz nem ért, majd Máté Zsuzsanna is szerzett egy videózás után jóváhagyott találatot – nem hálószaggató, de ugyanannyit érő találatok voltak ezek is.

Ellenfelünk gyönyörű centergóllal szépített, de a pályafutása nyolcadik világbajnokságán induló, ezzel új honi rekorder Keszthelyi Rita emberelőnyből visszaállította a közte kettőt, majd ugyanő lőtt egy harmadik olyan gólt, ami nem jutott el a hálóig, más kérdés, hogy közben a rivális is betalált kétszer, így ez utóbbi csak az előny visszavételét jelentette, de a fórjátékunk remek volt (5/4), így Gurisatti Gréta is betalált a negyed vége előtt (5–3).

A második nyolc perc kezdetén Hayley McKelvey büntetője a kapufán csattant, Gurisattié viszont onnan ment be, így először vezettünk három találattal, a négyért viszont hiába támadhattunk kétszer is, a játékrész derekán Serena Browne értékesített ötméteresével kapaszkodott ellenfelünk (6–4). Ennél közelebb viszont emberelőnyből sem tudtak jönni, sőt a végjátékban még Keszthelyi is értékesített egy büntetőt, más kérdés, hogy egy utolsó pillanatós becsorgóval így is „csak” kétgólos differenciával mehettünk a nagyszünetre (7–5).

A második félidőben Keszthelyi törte meg a jeget büntetőből (8–5), az újabb nagy lehetőségét viszont a kapufa védte, a kontrából pedig az imént még lemaradó Elyse Lemay-Lavoie ejtett Magyari Alda kapujába. A meccs elején a labdával csak kiadásoknál találkozó Jessica Gaudreault nagyon elkapta a fonalat, Browne jobb alsóban kikötő találatával így hirtelen már csak eggyel vezettünk a zárás előtt (8–7).

Sőt, az utolsó negyedben Magyari bravúrjára volt szükség, hogy a fór nálunk maradjon, de az ellentámadás végén végleg, cserével kiszórták Keszthelyit, így az utolsó 6:33 alatt addigi legjobbunk nélkül kellett játszanunk. Ebben a helyzetben Vályi remek blokkja, majd Garda Krisztina emberfóros találata lökte előre a mieink szekerét, aztán Leimeter Dóra nyugtatta meg a kedélyeket (10–7). La Roche kozmetikázása után McKelvey hatodik lökete már beakadt, így Kanada visszajött egy találatra (10–9), ahonnan végül Szilágyi Dorottya előny végén bekúszó lövésével léptek el a mieink (11–9). Browne 26 másodperccel a vége előtt egy videózás után megadott találattal még visszahozta az esélyt a pontszerzésre, de a mieink okosan lepörgették az időt (11–10).

A csoport másik meccsén Új-Zéland kisebb meglepetésre 17–16-ra legyőzte Japánt. A negyeddöntő kapcsán kiemelt fontosságú meccs volt az águnk másik csoportjában is, a hollandok legyőzték a már 5–3-ra is vezető Spanyolországot (7–6), így várhatóan utóbbi ellen meccselhetünk a négy közé jutásért – persze, ha jönnek a papírforma eredmények addig...

VIZES VILÁGBAJNOKSÁG (FUKOUKA)

NŐI VÍZILABDA

D CSOPORT, 1. FORDULÓ

Magyarország–Kanada 11–10 (5–3, 2–2, 1–2, 3–3)

Új-Zéland–Japán 17–16 (5–5, 4–3, 4–5, 4–3)