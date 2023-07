A magyar pólós nem emlékszik utolsó másodperces lövésére, csak a vb-döntőt érő gólra

A szövetségi kapitány Varga Zsolt a magyar férfi vízilabda-válogatott világbajnoki döntőt érő csütörtöki győzelme után – az együttes az elődöntőben 12–11-re múlta felül a torna előtt legnagyobb favoritnak tartott Spanyolországot – azt emelte ki, hogy a játékosaiban óriási tüzet, a csapattól pedig férfias küzdelmet látott.

A mérkőzést közvetítő M4 Sporton több magyar játékos is elmondta véleményét az összecsapásról és a bravúros győzelemről.

Jansik Szilárd csapatkapitány arról beszélt, hogy alig maradt ereje, a rutinos Varga Dénes azt emelte ki, hogy még egy csoportkörös meccsen is remek érzés lenne ilyen forgatókönyvvel nyerni, a mérkőzést eldöntő, utolsó találatot jegyző Manhercz Krisztián pedig elmondta: nincs meg a pillanat, amikor ellőtte a labdát, csak az, hogy azt már a kapuban látja.

A magyarok vb-elődöntős ellenfele a görög válogatott lesz, a szombaton 11 órakor kezdődő összecsapást az Index élőben közvetíti.

Varga Zsolt: Férfias küzdelem volt a csapattól

„Óriási gratuláció a játékosoknak, fantasztikusak voltak. Amikor elment tőlünk az ellenfél, lépésről lépésre kellett visszajönnünk. Kicsit elszállt a figyelmünk a támadások felé, de amint visszaállt a rend védekezésben, úgy jöttünk vissza a meccsbe is. Ezért mondtam a fiúknak, egyet ki kell védekezni, és ez végül megjött.”

„A hajrában a kontrakiállítást nehéz volt megélni a kispadról, fantasztikus teljesítmény volt utána a blokk, nagyon kellett, és akkor maradt még 16 másodperc támadásra. Végül pedig nyerni tudtunk, fantasztikus csoda volt az egész.”

„Kicsit ünneprontó is vagyok azért, látom a részeket, amiken dolgoznunk kell még, de persze most félretehetjük ezeket egy rövid időre. Óriási tűz volt a játékosokban, ami működött, férfias küzdelem volt a csapattól!”

Varga Dénes: Ha nem ellenünk történik ez meg a spanyolokkal, még sajnálnám is őket

„Mindig a legutolsó győzelem a legédesebb, a legjobb, de persze nagyon jó volt az is, amikor 21 évesen olimpiát nyertem. Az, hogy még most is tudok így érezni, számomra azt jelenti, hogy van értelme ennek az egésznek. Ilyen forgatókönyvvel meccset nyerni a csoportkörben is jó, nemhogy olimpiai részvételt és vb-döntőt érő találkozón.”

„Fárasztó meccs volt, de a vb-nek ebben a fázisában ez teljesen normális. Ennek ellenére tudtunk újabb olyan gólokat előhúzni a végjátékban, gondolok itt Zalánki Gergő, Vámos Marci, illetve Manhercz Krisztián találatára, amik ilyen szoros és éles meccseken elengedhetetlenek a győzelemhez. Megmaradt az aranyesély, megvan az olimpiai kvóta, megyünk tovább.”

„A harmadik negyedben a spanyol ellenfelem még el tudott lőni a blokkom mellett, ami bosszantott, a végén viszont kritikus pillanatban csak összejött az a blokk, ami meg így különösen is jólesett. De az egész csapatjátékunk összeállt, szép győzelmet arattunk. Ha nem ellenünk történik ez meg a spanyolokkal, még sajnálnám is őket, mert megérdemelték volna a győzelmet is akár, kijárna már nekik a döntő, de így azonban, hogy mi voltunk a legyőzőik, mégsem jár a sajnálatom.”

Jansik Szilárd: Egy pillanatra sem adtuk fel

„Alig maradt erőm, még beszélni is alig tudok. Ezt éreztem a negyedik negyedben is, amikor Német Toni kiadta nekem ziccerbe, hogy nincs erőm már befordulni a labdával, így inkább becsavartam azt.”

Nehéz mérkőzés volt, keményen és gyorsan fordultak a spanyolok, és elég volt kihagynunk pár pillanatra, máris elhúztak három góllal. Utána sokáig uralták a meccset, mi pedig már csak egyszer vezettünk, a legvégén. Állítólag akkor kell, mondják ezt a nagyok...



„ Óriási küzdés volt a medencében, egy pillanatra sem adtuk fel, mentünk előre, tettük a dolgunkat, fegyelmezetten betartottuk a taktikát, és a végén nagyon kellett, hogy higgadtak maradjunk, no és persze egy kis szerencse is. De utóbbihoz szükség volt az előbbire, anélkül nem jött volna.”

„Ma megnyertük az érmet, szombaton pedig kiszínezzük.”

„Megterhelő munka van bennünk, egész nyáron végig keményen melóztunk, ami nem baj, ezekért a pillanatokért tesszük. Amik aztán gyorsan leperegnek egy játékos pályafutásában. Pár éve edzésen még én húztam be a kapukat, szedtem a labdát, most pedg én vagyok a csapatkapitány. Ma még örülünk egy kicsit, holnap után viszont még a mainál is élesebben, keményebben jövünk ki, és megnyerjük a döntőt!”

Manhercz Krisztián: A csapatunk nagyon sok egyéniségből áll, de...

„Nincs meg a pillanat, amikor a végén ellövöm a labdát, csak az, hogy már a kapuban látom... Mindig azt mondom, hogy a csapatunk nagyon sok egyéniségből áll, de nem feltétlen egyéni teljesítmények döntöttek ezen a meccsen, mindenki hozzátette a magáét. Egy gólt, egy szerelést, egy blokkot... Ezért nagyszerű a csapatunk, ezért jutottunk be a vb-döntőbe.”

Nagyon ikszes meccset játszottunk a spanyolokkal, amin büntetőpárbaj esetén talán az lett volna a fair, ha... De ezt most inkább hagyjuk is, és mondjuk azt, hogy nyertünk!



„Sok hibát vétettünk, főként védekezésben, sok keresztpassz utáni kapáslövésük volt a spanyoloknak, amikre akkor is tudunk kellett volna ennél jobban reagálni, ha előtte nem beszéltünk volna róla olyan sokat. De ez egy ilyen meccs volt, sokat hibáztunk, de az ellenfél is. Az egyik, ha nem a legizgalmasabb mérkőzést játszottuk a vb-n, büszke vagyok a csapatra és a stáb minden tagjára!”

(Borítókép: Kovács Anikó / World Aquatics)