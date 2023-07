Drámai csatában kaptak ki női pólósaink az amerikaiaktól

Minidöntőnek beillő ötödik helyért zajló meccset játszott egymással az Egyesült Államok és Magyarország női vízilabda-válogatottja. A torna legnagyobb meglepetése ugyanis, hogy az olaszok a negyeddöntőben legyőzték az USA-t, mely szinte egyeduralkodó a női mezőnyben. Az olimpiai kvótaszerzés így mindkét csapat számára elmaradt, a döntőbe jutó spanyol és holland válogatott váltott jegyet a 2024-es párizsi olimpiára. A magyar válogatott a negyeddöntőben a spanyolok ellen 12–9-re szenvedett vereséget a döntőző spanyoloktól, majd a görögök elleni 10–9-es győzelmet követően játszhattunk az ötödik helyért péntek reggel.

Idén már harmadjára ugrottunk vízbe az amerikaiak ellen, kétszer az áprilisi világkupán találkoztunk már velük. Először a csoportkörben 10–8-ra, majd ugyanezen a tornán az elődöntőben 16–10-re ismét győzött az USA.

Az első negyedben a ráúszást szokásához híven elhozta Vályi Vanda, de egyik fél első támadásaiból sem sikerült gólt szerezni – köszönhető ez Magyari Alda remek védésének is. Aztán a 3. percben Magyari a kapujából kiúszva próbált labdát lopni, de az akció közben szabálytalanságot fújtak a játékvezetők, és ötméterest ítéltek. Ezt Musselman, az USA legjobbja higgadtan be is lőtte. A következő amerikai támadás során kettős emberelőnybe került az ellenfél, ezt Jordan Raney gyakorlatilag azonnal be is lőtte.

A negyed felére 3–0-ra vezetett az USA, a magyar lövések pedig sehogyan sem akartak a hálóba jutni. Végül 3 és fél perccel a játékrész vége előtt Keszthelyi Rita törte meg a mieink részéről gólcsendet egy távoli lövéssel, de az amerikaiaknak erre is volt válasza. Úgy tűnt, az első gól kicsit felébresztett minket, Máté Zsuzsanna ugyanis első lövéséből mérnöki pontossággal pókhálózta ki a jobb felső sarkot, 4–2-re módosítva az állást. A negyed utolsó percei a jó védekezésről és kapusteljesítményről szóltak mindkét oldalon, 4–2-es amerikai vezetéssel érkezett a második negyed.

Ismét Vályi Vanda hozta el a labdát a ráúszásnál, bár az első támadás számunkra nem jött össze, a védekezés úgy tűnt, nagyon összeállt. Kontrafaltot ítéltek nekünk, amiből Szilágyi Dorottya tudott megúszni, majd ejtette át a labdát a kapus felett. Ez talán egy kis káoszt is okozhatott az amerikai fejekben, mert az ezt követő támadásuk nem sikerült jól, a végén a lövést Magyarinak gyerekjáték volt védeni. Máté Zsuzsanna pedig ráérzett a gólszerzés ízére, mert egy pazar találattal kiegyenlítette a meccset.

Ez a 4–4 a második negyed derekán valóságos csoda volt azt követően, hogy nem sokkal korábban még 3–0-ra ment az ellenfél.

A játékvezetők a negyed második felében úszóedzést tartottak a két csapatnak, sorozatosan fújták a kontrafaultokat, miközben az amerikaiak sorozatos hibákat vétettek. Rosszul passzoltak, túl hosszan indítottak és kiment a labda, vagy két méteren belülre úsztak. Ezeket a hibákat egy darabig azonban nem tudtuk kihasználni, hátul ugyanis rendben volt a védelmük, a blokkok és a kapusteljesítmény nem hiányoztak. Aztán a hetedik percben Leimeter Dóra tudta lerázni a rá állított embert, a kapu előteréből pedig kíméletlenül gólt lőtt, ezzel a meccs folyamán először átvettük a vezetést (4–5). Sajnos az örömünk nem tartott sokáig, véleményes játékvezetői döntéseket követően az USA sokáig ostromolta a kapunkat, amit végül Rachel Fattal be is tudott venni. 5–5-ös állással jöhetett a félidei szünet.

A második félidő elején Vályi harmadjára is elhozta a labdát, sokáig úgy tűnt, az első támadásnál viszont közel sem tudunk kerülni a kapuhoz. Végül az utolsó másodpercekben Mahieu addig harcolt a centerben, amíg ki nem állították róla az ellenfelét. Ebből végül összességében egy másfél perces első támadást hoztunk ki, sajnos lőtt gól nélkül, de a helyzeteink megvoltak. Az első amerikai támadásból sem született gól, sajnos a második során emberhátrányba kerültünk, ezt gondolkodás nélkül kihasználta Jordan Raney, és visszaszerezte csapatának a vezetést (6–5). A következő amerikai támadásnál ismét emberhátrányba kerültünk, a jól kitalált figura végén pedig Sekulic talált a hálóba – pedig Leimeter még valamennyire bele is tudott blokkolni a lövésbe.

Mivel elég ritkán kerültünk emberelőnybe – a negyed felénél végre megtörtént a csoda –, Bíró Attila időt kért, a figura végén pedig Keszthelyi Rita egy gyors átadásból kapásból talált a hálóba. A baj az volt, hogy erre azonnal tudott válaszolni az ellenfél, de ettől nem ijedtünk meg. Ismét emberelőnybe kerültünk, öt méterről Garda Krisztina elemi erővel lőtt a hálóba, majd a saját kapunknál Magyari Alda védett kritikus pillanatban. Keszthelyi Rita pedig egy pattintott erős lövésből végül egyenlíteni tudott, ez volt a csapatkapitány harmadik gólja a meccsen (8–8).

A hatodik percben ismét kettős emberelőnybe került az ellenfél, amit gyorsan gólra is váltott, nem sokáig örülhettünk az egyenlítésnek. Ráadásul egy percre rá ötmétereshez jutottak az amerikaiak, amit Mussleman ismét be tudott lőni. Szerencsére mi is meg tudtunk villanni, Garda remek ejtett passzát Keszthelyi a kapu előtt ütötte be, ezzel ismét egy gól volt a különbség a két csapat között, 9–8-as állásnál jöhetett az utolsó negyed.

Ekkor a meccs során először hozták el az amerikaiak a labdát, az első támadásnál pedig egy meglepetéslövést kellett Magyarinak hárítani. A játékvezetőktől szokatlan módon egyből emberelőnyben támadhattunk, a végén azonban Szilágyi Dorottya lövése elakadt a kapusban. Sajnos az amerikaiak nem hibázták el az emberelőnyös támadást, Raney a harmadik gólját is belőtte a meccsen. A következő amerikai támadásnál Vályi Vanda kipontozódott, az emberelőnyös helyzetben pedig időt kért az USA – abban a reményben, hogy három gólra is elhúzhatnak. Magyari Alda azonban remekül védte a rövidet, majd emberelőnybe kerültünk, Keszthelyi passzából Parkes centerből hozott fel minket egygólos hátrányra.

Vályi után Garda Krisztinát is harmadjára, azaz végleg kiküldték a vízből, de hihetetlen módon ezt az emberelőnyt sem tudták gólra váltani az amerikaiak.

Két perccel a vége előtt ismét fórba kerültünk, Faragó Kamilla pedig megszerezte az egyenlítő gólt.

Hátul továbbra is nagyon rendben voltak a dolgok, sorozatban a sokadik amerikai támadást sikerült remekül kivédekezni, majd egy újabb emberhátrányos helyzetet is meg tudtunk oldani – Magyari hathatós segítségével.

A meccs vége előtt 41 másodperccel 11–11-es állásnál Bíró Attila másodjára is időt kért, mi támadtunk. Keszthelyi óriási kapufát lőtt, a labda viszont hozzánk került vissza, így újra mi támadtunk. Sajnos az utolsó lövést megfogta az amerikai kapus, 1,1 másodperccel a vége előtt pedig időt kért az ellenfél, ilyen rövid idő alatt pedig értelemszerűen semmit sem tudtak kezdeni az amerikaiak, jöhetett az ötöspárbaj.

Az amerikaiak kapust cseréltek, érkezett Asleigh Jonson. Faragó Kamilla kezdte az ötösöket, ám lövése a keresztlécről kifelé vágódott. Az amerikaiak belőtték az első büntetőt, nálunk Hajdú Kata követezett, akinek Jonson kivédte a próbálkozását, miközben az amerikaiak a másodikat is belőtték nekünk.

Keszthelyi Rita volt a harmadik lövőnk, az ő ötméterese be is ment, de az amerikaiak a harmadik büntetőt sem hibázták el. Szilágyi is belőtte a miénket, azonban Jordan Raney sem rontotta el, így 4–2-re az USA nyerte a büntetőpárbajt, az Egyesült Államok lett az ötödik, Magyarország a hatodik a világbajnokságon.

A lányokkal azt beszéltük, hogy fogjuk meg egymás kezét, és legyen körülöttünk egy burok, és ragyogjunk. Úgy gondolom, sikerült többször ragyognunk ezen a meccsen. Összeértünk szerintem kár, hogy most, de jobb később, mint soha. Bátorítottuk egymást, ha valaki hibázott, azt gondolom, ezt kell tovább vinni a jövőbe

– mondta az M4 Sportnak a meccset követően Máté Zsuzsanna.

Azon ment el a vége, hogy két fontos játékosunk pontozódott ki, akiket szerettem volna a végén játszatni. Mondhatjuk, hogy döntetlen lett a vége, de mégsem. Az, hogy ki hány éves, engem nem érdekel, a két legjobb lövőnk kezdte az ötösöket – utalt ezzel Faragóra és Hajdúra. – A felkészülés során egyszer sem tudtunk teljes csapattal játszani, itt, a vb-n kellett gyakorolnunk az elemeket, bízom benne, hogy nem lesz még egy ilyen év, amikor ennyi sérülés keresztezi az utunkat

– értékelt az M4 Sportnak Bíró Attila szövetségi kapitány.

Vizes vb 2023, Fukuoka, női vízilabdatorna:

az 5. helyért:

Egyesült Államok–Magyarország 15–13 (4–2, 1–3, 5–4 1–2) – ötméteresekkel: 4–2

gólszerzők: Raney 3, Musselman, Roemer 2-2, Fattal, Sekulic, Steffens, Neushul 1–1, illetve Keszthelyi 4, Máté 2, Szilágyi, Leimeter, Garda, Parkes, Faragó 1–1

Magyarország:

Magyari – Vályi, Gurisatti, Parkes, Keszthelyi, Hajdú, Garda – cserék: Faragó, Mahieu, Máté, Leimeter, Szilágyi

további eredmények:

a 3. helyért:

Olaszország–Ausztrália 16–14 (5–4, 5–6, 3–1, 3–3)

a 7. helyért:

Kanada–Görögország 14–12 (4–1, 1–4, 4–1, 1–4, 4–2) – ötméteresekkel

később:

döntő:

Hollandia–Spanyolország 11.00

(Borítókép: Keszthelyi Rita [b] és az amerikai Maggie Steffens a női vízilabdatorna 5. helyéért játszott Egyesült Államok– Magyarország-mérkőzésen a fukuokai vizes világbajnokságon 2023. július 28-án. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)