„Van még hova tovább, megyünk olimpiát nyerni!”

A magyar férfi vízilabda-válogatott végletekig kiélezett ötöspárbajban legyőzte Görögországot a 2023-as vízilabda-világbajnokság döntőjében, így tíz év után ismét világbajnoki címet szerzett. A játékosok közül mindenki Vogel Somát, a meccs hősét emelte ki, aki az ötöspárbajban négyet védett.



Ha most el kéne mondanom, mi történt az utolsó percekben, nem tudnám elmondani. Az eredményhirdetésnél is kérdeztem a srácokat, hogy pontosan akkor hogy is volt ez. Amit itt műveltünk, az igazán megmutatja, milyen jó csapat állt össze most