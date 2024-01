Kicsi volt a Komjádi nézőtere

Varga Zsolt ösztönös marketingzseni.

A magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya otthon hagyta kilenc világbajnokát, és egy 23,5 év átlagéletkorú csikócsapattal utazott ki a zágrábi Európa-bajnokságra, ahol helyenként pazar játékkal, többek között az olimpiai bajnok szerbeket és az olaszokat legyőzve bejutott a gárda a legjobb négy közé, miközben Nagy Ádámék az ország kedvenceivé avanzsáltak.

Borítékolható, hogy a hirtelen jött őrület hatására tapasztalhattuk azt, hogy 75 perccel az utolsó hazai vb-előkészületi mérkőzés, a Franciaország elleni találkozó előtt már hosszú sor kígyózott a Császár-Komjádi Uszoda bejáratánál, és csak rövid közelharc árán sikerült bejutnunk, hogy felvegyük médiás karszalagunkat. Ami tény: az egyik ismerősünk szeretett volna kijönni a meccsre, de már nem tudott, mert minden jegy elővételben elkelt.

Vízilabdáról beszélünk, nem Marco Rossi futballválogatottjáról!!!

Tíz fukuokai világbajnokkal

Persze a szerda este vízbe ugró válogatott már nem csikócsapat volt, hiszen a jegyzőkönyvbe beírt 13 név (Vogel Soma, Angyal Dániel, Manhercz Krisztián, Molnár Erik, Vámos Márton, Vigvári Vince, Zalánki Gergő, Tátrai Dávid, Német Toni, Varga Dénes, Jansik Szilárd, Kovács Péter és Bányai Márk) között tíz világbajnokot fedezhettünk fel az öt zágrábi Eb-résztvevő mellett.

Tessék, hogy nem tudunk számolni?

De tudunk, csak Vigvári Vince és Molnár Erik mindkét különítménynek tagja volt, azaz van átfedés a két névsor között. Mindenesetre kezd megvalósulni az a feltételezés, hogy Varga Zsolt a fukuokai világbajnok csapatot egy kicsit felfrissíti néhány zágrábi „csemetével”. Utóbbiak most a Molnár Erik, Vigvári Vince, Tátrai Dávid, Kovács Péter, Bányai Márk kvintettel képviseltették magukat, akik közül persze nem mindenki tejfelesszájú ifjonc, Kovács, a BVSC centere például már elmúlt 32 éves. Örömteli, hogy a világbajnok Német Toni felépült, azaz centerposzton egyre erősebbek vagyunk. És még ott van a veterán Hárai Balázs is, aki ezúttal nem játszott.

Szóval, efféle vegyes csapat készülődött a franciák ellen. Persze ebből a névsorból nem szabad messzemenő következtetéseket levonni, Fekete Gergő és Nagy Ádám is szerepel Varga Zsolt terveiben, utóbbit már csak azért sem lenne célszerű mellőzni, mert Zágrábban bekerült a torna All Star-csapatába. Amit tudni kell, az az, hogy csütörtök reggel a keret elutazik egy röpke közös edzőtáborozásra Barcelonába a friss Európa-bajnok spanyolokkal, de arra sincs garancia, hogy a barcelonai különítmény megegyezik a szerdai estivel. Barcelonából még visszajönnek, majd Budapestről kelnek útra Dohába, a világbajnokságra, ahol a férfi pólótorna február 5-én kezdődik. A mieink első ellenfele Románia, majd kétnaponta Olaszország és Kazahsztán következik. Plusztétje számunkra nincs a vb-nek, hiszen a tavalyi világbajnokság megnyerésével már megszereztük az indulási jogot a párizsi olimpiára.

A francia válogatott ideális edzőpartner, nem túl erős, de nem is túl gyenge. Legjobbja régi ismerősünk, a 33 éves Ugo Crousillat, a világ egyik legjobb balkezes pólósa, aki 2017-ben a Szolnok-Közgép csapatával Bajnokok Ligáját nyert, de ma már a Marseille együttesét erősíti. Egy másik híresség, Michael Alexandre Bodegas pedig úgy váltogatja a francia és az olasz állampolgárságot, mint más az alsóneműjét. Franciának született, majd az olaszokkal nyert vb-t (2019) és olimpiai bronzérmet (2016), hogy aztán visszavegye a francia állampolgárságot...

Aranyos kuriózum, hogy Vogel Soma, a mieink világbajnok kapusa életében először védett 1-es sapkában. Eddig ugyanis az volt a szokása, hogy az 1-es fejfedőt mindig az idősebb kapustársnak engedte át, csakhogy az évek múlása folytán, és Bányai Márk beszállásával már nem ő a fiatalabb a magyar kapuban.

Sokáig nem bírtak egymással a csapatok, itt is, ott is kimaradtak a helyzetek, Angyal például szépen beforgatta a védőjét, de nem tudta feltenni az i-re a pontot. Az első gól Zalánki nevéhez fűződött négy perc elteltével, ezt Enzo Nardon egyenlítette ki. Azt nem lehet mondani, hogy az izgalom szétvetette a patinás uszodát.

Vogel két emberhátrányt is bravúrral semlegesített, zúgott a „Vogel Soma!” kórus, majd vége lett a negyednek, de még mielőtt vége lett volna, 0,7 másodperccel a lefújás előtt Jansik beverte az előnyünket, 2–1.

A harmadik gólunkat Zalánki, a világ ez idő szerint alighanem legjobb vízilabdázója lőtte be előnyből. Thomas Vernoux szépített, a rövid sarokra küldött lövésről lemaradt a blokk. Szerencsére Jansik gyorsan kétgólosra növelte az előnyünket. Sőt, Vigvári tovább fokozhatta volna, de lefordulás után a kapufa belső élét találta el, 4–2-vel úsztak pihenőre a csapatok.

A harmadik negyedet Vernoux távoli akciógólja nyitotta, valahogy hiányzott a tűz a mieinkből. Támadásában mindenképpen, mert a védekezésre nem lehetett panasz. Vámos azért megmutatta, hol lakik az úristen, máris 5–3 volt az állás. Nem sokáig, Rémi Saudadier 5-4-re felhozta az ellent. Sőt, Mehdi Marzouki ki is egyenlített egy rettenetes kapufás bombával. Felzúgott a Mindent, bele! És Tátrai Dávid, ez az istenáldotta tehetség hatalmas akciógóllal vette vissza a vezetést (6–5). De Vernoux sajnos előnyből behúzta önmaga harmadik gólját (6–6). Lefordultunk, Zalánki Jansik kezére tálalt, és ő bekanalazta (7–6). Sajnos menetrendszerűen jött az egyenlítés, ezúttal Crousillat-tól (7–7). Manhercz ragadta vissza a vezetést fórból (8–7), de csak addig, amíg Vernoux be nem verte a nyolcadik francia gólt, 8–8-cal fordultak az utolsó nyolc percre. Varga Zsolt kapitánysága alatt most fordult elő másodszor, hogy egyetlen negyedben hat gólt kaptunk.

Labdát szereztünk, kiállítottak egy franciát, és Zalánki értékesítette az ajtó-ablak helyzetet (9–8). Vigvári újabb lefordulásból végre betalált (10–8), kezdtünk megnyugodni. Olyannyira, hogy a kis Vigvári parádés ejtésgóljával már hárommal mentünk (11–8). Nem sokáig, Khasz faragott a francia hátrányból (11–9). Vámos büntetett (12–9), ez már egészen más magyar csapat volt, mint az első három negyedben. Jansik már a negyedik gólját szerezte, majd az ötödiket is, utóbbit ötméteresből (14–9), felőröltük a franciákat. Andrea Denardi kozmetikázott (14–10).

Ez is lett a végeredmény, mert Varga Dénes az utolsó pillanatban kihagyott egy büntetőt.

Varga Zsolt szövetségi kapitány:

Óriási köszönet a telt házért és a szurkolásért, amit már Zágrábban is tapasztalhattunk, mindig jó egy ilyen szerető környezetben vízilabdázni. Nyilván lesz összefüggés a vb-csapat és a most látott együttes között, de a tizenöt nevet szombatig kell leadni, és addig még Barcelonában lesz néhány edzésünk a spanyol válogatottal. Jövő hét péntekén utazunk el Dohába, a világbajnokságra.

Előkészületi mérkőzés:

Magyarország –Franciaország 14–10 (2–1, 2–1, 4–6, 6–2).

Gólok: Jansik 5, Zalánki 3, Vigvári, Vámos 2-2, Manhercz, Tátrai 1-1, ill. Vernoux 4, Marzouki, Saudadier, Crousillat, Nardon, Khasz, Denardi 1-1