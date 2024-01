Ezzel a 15 játékossal szállunk harcba az utolsó olimpiai kvótáért

Mihók Attila társ szövetségi kapitány szerint a kitűzött cél, az olimpiai kvóta megszerzése most mindent felülír.

„Ami biztos, hogy a csoport első helyéről az ausztrálok elleni mérkőzés dönt, majd az amerikaiakkal vagy a hollandokkal találkozunk, és aki jártas a női szakágban, az tudja: mindhárom ellenfél rettentően fizikális játékot játszik. Remélem, senki nem érti félre, de ezeken a meccseken úgymond valakinek »el kell vinnie a balhét«, azaz a rendkívül erős centerekkel nem feltétlenül a legfiatalabb vagy a más szempontból kulcsszereplő játékosainknak kellene felvenniük a harcot, ez indokolta többek között a változtatást. Elég egyértelmű a feladat, azaz most a pillanatra kell koncentrálni, és ennek kell mindent alárendelni” – fogalmazott a magyar szövetség pénteki közleményben Mihók Attila, aki Cseh Sándorral közösen jelölte ki a vb-re utazó 15 fős csapatot.

Az év eleji, eindhoveni Európa-bajnokságon ötödik nemzeti csapatnál gondot okozott Gurisatti Gréta szemsérülése. Ennek kapcsán a szakvezető jelezte: a most benevezett tizenöt játékos nagyjából harcra kész, bár az Eb előtt sem volt rózsás a helyzet.

„Ahhoz képest, ahogy nekiindultunk az Eb-felkészülésnek, én aláírtam volna azt, amilyen állapotban nekiindultunk végül Eindhovennek, hiszen Rybanska Natasa november végén kezdte meg egyáltalán a vízi edzéseket, és még most is érzékeny a válla, Rebecca Parkesnál is felvetődött, hogy a biztos gyógyuláshoz még kellene neki két hét kihagyás, Szilágyi Dorkánál gerincsérv-problémák jelentkeztek, és ehhez jött még Gurisatti Gréta szemsérülése Eindhovenben. Ezek után a legutóbbi, KSI-fiúk elleni edzőmeccsen Vályi Vandának ellőtték a könyökét. Viszont ez a sport, ezzel együtt kell élnünk, és én nagyon bízom benne, hogy amikor a nagyon fontos mérkőzések kezdődnek, mindenki játékra kész lesz, és legalább olyan állapotban, mint amilyenben a héten végezték az edzéseket.”

Mihók hozzátette: az Eb és a vb közötti heteken az erőnlét és lendület szinten tartása mellett a taktikai elemek csiszolgatására is sok időt szántak.

„Akár tetszik, akár nem, tényszerűen az Eb-n láttuk először élesben, mennyire működik mindaz, amit elgondoltunk és begyakoroltunk, az ott tapasztaltak alapján finomítottunk és pontosítottunk azóta. Nyilván ez hetven-nyolcvan százalékban a védekező részt takarja, mert úgy okoskodtunk, hogy az erősebb csapatoknak lőtt 10-11 gól továbbra is elég lehet, a kapott gólok száma viszont nem vállalható” – fogalmazott.

Újdonság lesz, hogy a világbajnokságra állandó sapkaszámmal kell nevezni a játékosokat, az viszont változatlan, hogy egy mérkőzésen tizenhárman szerepelhetnek.

A magyar csapat február 4-én Új-Zéland ellen kezd, 6-án Szingapúr, majd 8-án Ausztrália következik.

A világbajnokságon két kvótát osztanak ki, a magyarok a papírforma alapján az olasz és a kanadai csapattal versenyeznek az egyik indulási jogért.

A vb-re utazó csapat

Magyari Alda, Szilágyi Dorottya, Vályi Vanda, Gurisatti Gréta, Geraldine Mahieu, Rebecca Parkes, Máté Zsuzsanna, Keszthelyi Rita, Leimeter Dóra, Rybanska Natasa, Faragó Kamilla, Garda Krisztina, Neszmély Boglárka, Horváth Brigitta, Kuna Szonja

(Borítókép: MTI/Koszticsák Szilárd)