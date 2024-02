Fenn a léc a sztratoszférában, de Varga Zsolt válogatottja bármire képes

Jól nyúlkálnak a kapusaink

Molnár Endre a maga korában a világ legjobb kapusának számított, de hát az 1976-os montreali olimpiai bajnokcsapat valamennyi játékosa elmondhatta ezt magáról – a saját posztjára vonatkoztatva.

„Jól szuperálnak a fiúk, a bejáratott klasszisok és az ifjú titánok is – kezdte a 78 éves kapuslegenda. – Minden további nélkül ki merem jelenteni, hogy megnyerhetik a világbajnokságot, sőt: nyerjék is meg! Ha tudnak koncentrálni, márpedig miért ne tudnának, akkor az aranyérem nagy esélyesei. Ma is érvényes Rajki Béla bácsi fél évszázaddal ezelőtti mondása, hogy a mindenkori magyar válogatottól az ezüstérem kudarc. Azért ennyire szigorú nem lennék, de bevallom, nem örülnék, ha csak másodikok lennénk.”

Molnár „Bandi” nem mulasztotta el kiemelni Varga Zsolt szövetségi kapitány szerepét.

Zsolt érti a játékosokat, és ért a játékosok nyelvén. És ez nagyon fontos.

Természetesen kíváncsiak voltunk a véleményére a keret két kapusát, Vogel Somát és Bányai Márkot illetően, olimpiai bajnokunk azonban részben kitért a válasz elől. De csak részben...

Elődökhöz nem igazítunk utódokat. De ha már megkérdezett: Vogel Somát nem kell bemutatni, a világ egyik legjobb kapusa. Bányai is elég jól nyúlkált Zágrábban az Eb-n, kapusposzton mindig is ott voltunk a világ tetején, szerintem most is ott vagyunk.

De vajon mennyit változott a kapusok dolga, szerepe a Montreal óta eltelt csaknem ötven év alatt?

„Rengeteget. Én ma már biztosan nem állnék be a kapuba. Teljesen kiszámíthatatlan a labdák pattanása, olyannyira, hogy kisebb lett a lövő játékos szerepe. Ha levágják a vízre a labdát, nincs ember, aki megjósolná, hogy merre pattan. Egyszóval: nehezebb ma kapusnak lenni, mint az én időmben volt. De furcsa kettőség, valahol közben meg könnyebb is. Sokkal jobban blokkolnak ugyanis a védők, több segítséget kapnak a mai kapusok, mint én annak idején. Persze Szivós Pista, Göresz (Görgényi István – a szerk.) és Sárosi Laci is remekül blokkolt, ráadásul akkor még két kézzel lehetett, nem úgy, mint manapság.”

Lecsengett a délszláv dominancia

Gerendás György, a montreali csapat egyik benjaminja nem kertelt.

Abszolút esélyesek vagyunk. Nem is azért, mert Fukuokában világbajnokok lettünk, hanem mert egyszerűen nagyon jók vagyunk. A közelmúlt jugoszláv – szerb, horvát, montenegrói – dominanciája lecsengett, biztos vagyok benne, hogy a magyar, spanyol, olasz hármasból kerül ki a világbajnok, ebben a sorrendben.

A Fradi női csapatának szakmai igazgatója nem győzi dicsérni Zalánki Gergőéket, ugyanakkor óvatosságra int.

„Ahogy a magyar válogatott játszik, az imponáló. Persze ettől még óvatosnak kell lennünk. Én az olaszokat ismerem, mint a tenyeremet, három évig játszottam náluk, fontos nekik a kvalifikáció, bele fognak adni apait, anyait.”

Gerendás sem mulasztotta el kiemelni Varga Zsolt szövetségi kapitány szerepét.

Egy nem rossz csapatból csinált nagyon jót, világbajnokot. Azzal pedig, hogy a junior világbajnokokat kiküldte a zágrábi Eb-re, olyan versenyhelyzetet teremtett, amiből csak profitálhat a válogatott. A csapattagok bármit megtehetnek, kivéve egyvalamit: azt, hogy hátradőlnek.

Tehát az aranyérem esélyesei vagyunk, ez nem is lehet vitás.

„Azért egy csöppet módosítanék – figyelmeztetett Gerendás. – Varga helyében Párizsra koncentrálnék, a végső cél az olimpiai érem, lehetőleg az arany. Ha ebbe belefér a világbajnoki győzelem, ám legyen. De ha a vb-t nem nyerjük meg, az olimpiát viszont igen, akkor senki sem fogja megszólni a kapitányt. Zsolt rakja össze Párizsra a nyerő válogatottat, a többi már másodlagos.”

Ön szerint hogyan teljesít a magyar férfi vízilabda-válogatott a 2024-es, dohai világbajnokságon? Megvédi címét, ezúttal is aranyérmes lesz!

A végső győzelem elmarad ugyan, de dobogós helyen végez.

Nem szerez érmet, de a párizsi olimpián majd kárpótolja magát.

Rajki Béla bonmot-ja mindig aktuális

Faragó Tamás, a minden idők legjobb magyar pólósának megválasztott zseni is felidézte Rajki Béla, az 1972-es müncheni olimpia szövetségi kapitányának bonmot-ját.

„Hm... Pohl Zoli utazik, Molnár Erik itthon marad? Végül is szinte mindegy, bármelyikük kap bizalmat, a védőposzton megfelel. Az Eb-n egy B-válogatott szerepelt, és így is elődöntőt játszottunk, szóval bombaerős a csapatunk. Rajki Bélával együtt mondom, hogy az ezüstérem kudarc lenne. Varga Zsolt szövetségi kapitány a tavalyi vb-győzelemmel és az idei Eb-szerepléssel roppant magasra helyezte a lécet. Pillanatnyilag a magyar válogatott a legerősebb a világon, de azért a többiek is tudnak vízilabdázni. Most már nem úgy van, mint régen... Ma már majdnem minden csapat, amelyik ott van a vb-n, jól játszik. De a legtöbb klasszis nálunk van, és ahol ennyi a klasszis, ott minden meccsen akad két-három játékos, akinek aznap éppen jól jön ki a lépés, és így el tudja dönteni a mérkőzést. Ez a mi versenyelőnyünk.”

A montreali olimpia MVP-je egy kis történelemórát is tartott.

Száz éve mindig esélyes a magyar válogatott az aktuális világversenyen. Úgy látszik, pólósok szempontjából nagyon jó populáció a magyar. Kezdünk olyanok lenni, mint kézilabdában a francia válogatott...

Horkai juniorválogatottja az alap

Horkai György bal kezétől rettegtek a kapusok Montrealban. Ahogy most Zalánki Gergőétől és Vámos Mártonétól.

„Minden poszton erős ez a magyar válogatott, ezért optimista vagyok. Ebből a keretből ki lehet hozni valamit, például egy aranyérmet. Címvédőként utazunk Dohába, a rang kötelez. Jó lesz az olimpia előtt egy ilyen erőfelmérő.”

„Hores” nem mulasztotta el felhívni a figyelmet egy érdekes körülményre.

„Ebből a tizenötös keretből nyolcan nálam szerepeltek a juniorválogatottban: Vogel, Bányai, Zalánki, Jansik, Nagy Ádám, Pohl, Német és Manhercz. Varga Zsolt pedig volt a játékosom a felnőttválogatottban az atlantai olimpián.”

Horkai szerint négy csapat között dől el az aranyérem sorsa a világbajnokságon.

Magyarország, Spanyolország, Olaszország, Horvátország. Ezek közül kerül ki az aranyérmes. De talán mi vagyunk a legjobbak, no meg az olaszok. Ők mindig veszélyesek. Kiegyensúlyozott, jó csapat Varga Zsolt együttese, minden posztra jut két remek játékos, hiszen vannak átfedések. Kovács Péter például centerben és bekkben is remek volt Zágrábban, elmúlt 32 éves, kíváncsi lennék, hogy mostanáig hol rejtőzködött.

Lehet, hogy ez a magyar vízilabda egyik titka? Hogy mindig elő tudnak bukkanni korábban viszonylag ismeretlen klasszisok?

Dohában a még kiadó négy olimpiai kvóta talál gazdára, a 12 csapatos párizsi mezőnynek már nyolc biztos résztvevője van (Franciaország, Magyarország, Görögország, Japán, Egyesült Államok, Spanyolország, Ausztrália, Dél-afrikai Köztársaság), akik ebben a külön versenyben nem vesznek részt.

A magyar férfiválogatott 15-ös, utazó kerete:

Vogel Soma, Bányai Márk (kapusok), Varga Dénes, Vámos Márton, Zalánki Gergő, Angyal Dániel, Jansik Szilárd, Vigvári Vince, Nagy Ádám, Fekete Gergő, Pohl Zoltán, Német Toni, Kovács Péter, Manhercz Krisztián, Tátrai Dávid.

Világbajnokság, férfi vízilabda:

A D csoport programja:

Február 5., hétfő:

Magyarország–Románia 18.30

Olaszország–Kazahsztán

Február 7., szerda:

Magyarország–Olaszország 18.30

Románia–Kazahsztán

Február 9., péntek:

Magyarország–Kazahsztán 18.30

Olaszország–Románia

A további program:

Február 11., vasárnap: a negyeddöntőbe jutásért

a negyeddöntőbe jutásért Február 13., kedd: negyeddöntők (14.00, 15.30, 17.00, 18.30)

negyeddöntők (14.00, 15.30, 17.00, 18.30) Február 15., csütörtök: elődöntők (14.00, 15.30)

elődöntők (14.00, 15.30) Február 17., szombat: helyosztók, döntő (15.30)

A nők az olimpiai kvótáért is csatába mennek

A női torna menetrendje megegyezik a férfiak viadalával: a 16 válogatottat felsorakoztató mezőnyben a négy csoportelső azonnal a negyeddöntőbe jut, míg a második és a harmadik helyezett együttesekre további kör vár a nyolc közé kerülésért.

Magyar részről annyi a közel sem elhanyagolgató különbség, hogy a női csapatnak még nincs kvótája a párizsi olimpiára, így esetében a tét az éremszerzés mellett kettős. A feladat pedig igen nehéznek ígérkezik, viszont nem lehetetlen: a fajsúlyos riválisok többsége már korábban megváltotta ugyanis helyét az ötkarikás játékokra, de a még kiadó két helyre azért többen pályáznak reálisan.

Ön szerint a magyar női vízilabda-válogatott megszerzi a párizsi olimpiai kvótát a dohai vb-n? Igen, ráadásul érmet is szerez mellé!

Dobogóra nem léphet, de az olimpiai kvótát így is begyűjti.

Újabb betli, nem jutnak ki az ötkarikás játékra.

Dohában a még kiadó két olimpiai kvóta talál gazdára, a tízcsapatos párizsi mezőnynek már nyolc biztos résztvevője van (Franciaország, Hollandia, Spanyolország, Ausztrália, Kína, Egyesült Államok, Görögország, Dél-afrikai Köztársaság), akik ebben a külön versenyben nem vesznek részt.

A magyar női válogatott 15-ös, utazó kerete:

Magyari Alda, Neszmély Boglárka (kapusok), Szilágyi Dorottya, Vályi Vanda, Gurisatti Gréta, Geraldine Mahieu, Rebecca Parkes, Máté Zsuzsanna, Keszthelyi Rita, Leimeter Dóra, Rybanska Natasa, Faragó Kamilla, Garda Krisztina, Horváth Brigitta, Kuna Szonja

Világbajnokság, női vízilabda:

A C csoport programja:

Február 4., vasárnap:

Magyarország–Új-Zéland 15.30

Ausztrália–Szingapúr

Február 6., kedd:

Magyarország–Szingapúr 10.30

Új-Zéland–Ausztrália

Február 8., csütörtök:

Magyarország–Ausztrália 8.30

Szingapúr–Új-Zéland

A további program:

Február 10., szombat: a negyeddöntőbe jutásért

Február 12., hétfő: negyeddöntők (14.00, 15.30, 17.00, 18.30)

Február 14., szerda: elődöntők (14.00, 15.30)

Február 16., péntek: helyosztók, döntő (15.30)

(Borítókép: Tátrai Dávid (b) és Vigvári Vince a férfi vízilabda Európa-bajnokság negyeddöntőjében játszott Magyarország–Szerbia-mérkőzés után a zágrábi Mladost uszodában 2024. január 12-én. Fotó: Illyés Tibor / MTI)