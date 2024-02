Újabb bravúr ötöspárbaj után! Női pólósaink vb-döntőt játszhatnak Dohában

A januári, eindhoveni kontinensbajnokság után – amelyen ötödik helyen végeztünk – Dohában már teljesen más arcát mutatta Mihók Attila és Cseh Sándor szövetségi kapitányok csapata. Új-Zélandot (19–8) és Szingapúrt (39–2) is biztosan győzték le a magyarok, majd a csoportelsőségről és a pluszszabadnapról döntő rangadón remek játékkal 13–9-re múlták felül Ausztráliát. Az igazi bravúrt a negyeddöntőre tartogatták a magyarok, amikor hétfőn a vb- és Eb-címvédő Hollandiát győzték le ötméterespárbajt követően 13–12-re.

Az Eb-n bronzérmes görögök a kontinensbajnokságon 14–12-re múltak felül minket a csoportkörben, Dohában úgy kényszerültek plusz meccset beiktatni magukat a vb-negyeddöntőre, hogy 16–8-ra kikaptak a spanyoloktól.

A csoportkörben amúgy a franciákat (11–6) és a kínaiakat (22–9) is magabiztosan intézték el, majd a nyolc közé jutásért rendezett összecsapáson a kazahok (24–5) ellen is erőlködés nélkül igazolták a papírformát. A negyeddöntőben aztán azokat az olaszokat múlták felül (14–12), akiket az eindhoveni Eb bronzmeccsén is legyűrtek (7–6).

Ideges, kapkodó játékkal indult a mérkőzés, az első találatra majdnem másfél percet kellett várni, Ninu értékesített ötméteresével a görögök szerezték meg a vezetést. Támadásban a folytatásban is a görögök bizonyultak valamivel kreatívabbnak, Plevritu ejtését azonban – a kapufa segítségével – megúsztuk, majd Parkes centergóljával szűk három perc után az egyenlítés is összejött (1–1). Ki-ki meccsnek ígérkezett a találkozó és az első negyed ebből a szempontból nem is okozott csalódást, rengeteg vízalatti csatával és nehezen érthető technikai hibával. Ebben a periódusban a két csapat közt Ninu helyzetkihasználása jelentett lényegi különbséget, aki kétszer is pontosan pattintott a léc alá, így rövid időre kétgólos fórhoz segítette sajátjait. Erre azonban sikerült jól reagálni, előbb Vályi akciógóljából szépítettünk, majd nem sokkal a játékrész vége előtt Leimeter lőtt jobbról a rövid felsőbe (3–3).

A második negyed elején elhoztuk a labdát, majd némi szerencsével Parkes a második szándékból már a hálóba továbbította a kapufáról elé pattanó labdát, így a mérkőzésen először előnybe kerültünk (4–3). Magyari is kezdett belelendülni, három újabb védéssel hetven százalék fölé tornászta a hatékonyságát, miközben közel nyolcpercesre nyúlt a görög gólcsend. Ellépni azonban nem tudtunk így sem, Garda lövésének a kapufa állta útját. A negyed derekán pedig Elefteria Plevritu fórból egalizált (4–4).

Ismét fordult a kocka, ahogy picit szerencsésebb ítéleteket kaptak a görögök, Jiannopulu pedig egy újabb fórból megint fordított (4–5). A Mihók-Cseh kapitánykettős drasztikus lépésre szánta magát, Magyari helyére Neszmély Boglárkát küldve. Aki rögvest lélekölő gólt kapott, hiába tűnt úgy, hogy menteni tud Hidirioti lövésénél, videózás után úgy ítélték meg, teljes terjedelmével benn volt a labda (4–6). Magyari pedig már jött is vissza... Az utolsó perc viszont újfent a miénk volt: Parkes centerből szerezte meg önmaga harmadik, a mieink ötödik gólját, majd öt másodperccel a vége előtt Garda lőtt 8 méterről a görög kapus hóna alatt a hálóba (6–6).

Nagyszünet után megint Ninu villant átlövésből (6–7), mi viszont bármivel próbálkoztunk, nem sikerült betalálni, Gurisatti lövését lécre tolta a kapus, Keszthelyi centerpassza meg centikkel bizonyult rövidebbnek a kelleténél. A fórok hiányára nem panaszkodhattunk, kaptunk rövid időn belül kettőt is, csak épp élni nem sikerült egyikkel sem. Most viszont a görögök nem tudtak élni a rossz befejezéseink nyújtotta lehetőséggel, Magyari kapuja előtt épp annyit dadogott kezükben a labda, mint fordított esetben a miénkben. Érezte ezt a kék sapkások kapitánya is, Alexía Kaménu is, aki gyorsan időt kért, de a szünet utáni emberelőnyt is elpuskázták tanítványai. Az 40 másodperccel a negyed vége előtt Leimeter passzából Szilágyi Dorka büntette meg ezért őket (7–7).

Egálról indult így az utolsó felvonás is. A ráúszást pedig negyedjére is elhoztuk, hogy aztán az első akcióból ezúttal se legyen gól. Másfél perc után Leimeter kapkodott el egy fórt, rosszkéz oldalról a kapusba püfölve a labdát. A védekezésünkre viszont továbbra sem panaszkodhattunk, noha Horváth kipontozódása nem tette könnyebbé a dolgot a hajrára. Keszthelyi labdaszerzéseiből éltünk ezekben a percekben, Patra kipontozódása után pedig eljött a pillanat, hogy Mihók Attila is időt kérjen. Szilágyi Dorka hosszas lóba után 4 perc 18 másodpercnél a meccsen másodszor szerzett vezetést nekünk (8–7). Ennyi azonban még nem volt elég a görögök megtöréséhez, ezúttal Elefteriadu válaszolt gyorsan – ugyancsak fórból (8–8).

Kicsivel több mint másfél perc volt vissza, mikor a hosszúnál Miriokefalitaki gyötörte gólba a labdát Garda kiállítása után. A kétméteres szabály értelmezéséről lehetett volna vitatkozni – ez azonban a tényen nem változtatott, a véghajrára ismét a görögöknél volt az előny (8–9). Leimeter azonban – amikor a legfontosabb volt – jobbról csak a léc alá bombázott még egy labdát (9–9). 21 másodpercet kellett kivédekeznünk, a végén Szilágyi fontos blokkjával, így jöhetett újfent az ötöspárbaj, amely a hollandok ellen két napja egyszer már megsegítette a mieinket.

S ezúttal is. A görögöknél ugyanis Plevritu a kapufát találta el, majd a második párnál Jiannopulu is hibázott. Ez az előny pedig elég volt ahhoz, hogy a mieinké legyen a végső siker! (13–11)

A dohai vb előtt a párizsi olimpiára két kiadó hely maradt, ezekből az egyiket már mi elvittük. A fennmaradó egy hely a Kanada–Olaszország találkozó győztesének jut, miként a vb hetedik helye is.

A rendező franciák mellett korábban biztosította részvételét az ötkarikás mezőnybe Hollandia, Spanyolország, Ausztrália, Kína, az Egyesült Államok, Görögország és a Dél-afrikai Köztársaság. A férfiakkal ellentétben a nőknél 10 csapatos az olimpiai mezőny.

A magyar női válogatott története ötödik világbajnoki fináléjára készülhet, az eddigiekből kettőt megnyert, kettőt elbukott.

Vizes világbajnokság, Doha, női vízilabda, elődöntő:

Egyesült Államok–Spanyolország 11–9 (3–1, 3–3, 4–3, 1–2)

az 5–8. helyért:

Ausztrália–Kanada 10–8 (3–1, 0–2, 2–3, 5–2)

Hollandia–Olaszország 10–5 (5–1, 2–3, 1–1, 2–0)

A további program (péntek):

döntő:

Magyarország–Egyesült Államok

a 3. helyért:

Görögország–Spanyolország

az 5. helyért:

Ausztrália–Hollandia

a 7. helyért:

Kanada–Olaszország

