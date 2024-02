Férfi pólósaink kikaptak a szerbektől, csak a 7. helyért játszhatunk Montenegróval

A vb-k történetében a magyar válogatott egy alkalommal végzett a 7. helyen (2022-ben, Budapesten), nyolcadik még soha nem volt, a legrosszabb pozíciónk az 1986-os 9. hely.

Varga Zsolt szövetségi kapitány kiváló erőkből álló magyar válogatott címvédőként vágott a tornának, a csoportkörben magabiztosan szállította a kötelező győzelmeket, kezdésnek Romániát 15–8-ra, zárásként Kazahsztánt 28–1-re győzte le, míg a kettő között az olaszokat múlta felül fordulatos, nagy csatában, ötméterespárbajt követően 15–14-re.

A vb-n a hibátlan csoportkörös magyar szereplés pluszszabadnapot ért, így az Eb-hez hasonlóan csoportelsőként nem kellett meccselnünk a negyeddöntőhöz. Amelyben aztán nagy meglepetésre úgy kaptunk ki az olimpiai házigazda, esélytelenebb franciáktól 11–10-re, hogy sokáig a kezünkben volt az irányítás, a második félidőben viszont kicsúszott onnan a meccs. Akkor 8–3-as részeredmény született, nem ide…

A szerbek a C csoportból jutottak elsőként azonnal a nyolc közé: Japán (17–10) és Montenegró (14–6) után az Egyesült Államokkal (14–12) szemben azért izzadniuk is kellett, a 6–1-re megnyert harmadik negyednek köszönhetően azért nem olyan sokat. A negyeddöntőben aztán a horvátokkal találkoztak, és a kiegyenlített csatában (9–9 volt az első félidő) úgy buktak el, hogy a harmadik és a negyedik negyed is egy-egy góllal lett a nagy térségi riválisé.

Álmos kezdés után ébredtünk

A kapuban Vogel Soma, centerben Kovács Péter kezdett nálunk, utóbbi rögtön az első támadásból megszerezte a vezetést, miután Manhercz Krisztián a ráúszásnál elhozta a labdát. Az ellentámadásnál Vogel jól mozdult ki a kapuból, de a szerb centerre ütötte a labdát, aki így ritkán látható fejes góllal egyenlített. Vucsinics éles szögből, Vogel feje felett vágta a kapunkba, máris a riválisnál volt az előny. Kovács harcolt ki emberelőnyt, amelynek végén Varga Dénes a blokk segítségével talált be.

A magyar–szerbeken megszokott tűz ezúttal mindkét részről hiányzott a találkozóból, a felek leginkább rutinból hozták a kötelezőt. A szerbek fórból jutottak ismét gólelőnyhöz, majd mindkét oldalon kivédekezett akciók következtek. Centerben Német Toni harcolt ki emberelőnyt, majd Zalánki Gergőre fújtak egy újabbat, de hiába próbálkoztunk négyszer lövéssel, egyik sem volt eredményes. Nem úgy a szerbek büntetője, így a rivális közte kettőt tett közé. Vogel a negyed végén védett először, közben a parton cseréje, Bányai Márk már megkezdte a melegítést. Távoli lövéseink maradtak ki, a negyed hajrára szerb megúszást és újabb ötméterest hozott, amit ismét belőttek (2–5).

Az első negyedben 13 lövésünk volt, kétszer tudtunk eredményesek lenni.

A második felvonás elején Zalánki villant és bombázott távolról a kapu jobb oldalába, közben a kapunkba beállt Bányai védett. Szép labdajáratás után Nagy Ádám közelről húzta be a szerb kapuba a labdát, Bányai ismét védett egyet, érezhetően kezdtünk életjelet adni magunkról. Emberelőnyben Varga Dénes lőtt picit ütemtelenül, a negyed közepére kiegyenlítettünk. A vezetés átvételére azonban nem volt esélyünk, Jaksics a rövid alsónkba pattintott kapás szélen. Kovács centerben harcolt ki büntetőt, amiből Zalánki egyenlített. Emberelőnyös szerb gól után ismét csak kapaszkodhattunk, az iksz ezúttal a center Német akciógóljával jött. Fórban kontrát fújtak ránk, de miután Bányai jó ütemben mozdult ki a kapujából, és labdát csent, de már nem vittük lövésig az akciót (7–7).

Megjött végre a tűz, védekezésünk összeállt, támadásban azonban sokat hibáztunk

Kihagyott magyar helyzettel indult a harmadik felvonás, majd Varga Dénes védekezésben kétszer ért szerb passzba, másodszorra a labdát is megszerezte.

Ez már egy nagyon másik magyar csapat volt, mint amelyik kezdte a meccset.

A VAR mentette meg a szerbeket a gólhátrányról, majd Randelovics jól szakadt le Vámosról, így riválisunk visszavette a vezetést. Elkapkodott magyar akció labdavesztést eredményezett, de Bányai megint a helyén volt. Magyar fórnál Varga Zsolt időt kért, az emberelőny azonban kimaradt. Filipovics tizedik védését mutatta be. Megtartottuk a nyomást a riválison, de hiába állt össze a védekezés, támadásban a befejezéseknél nem voltunk elég pontosak, és a lövéseknél olykor szerencsések sem. A végtelenségig azonban nem bízhattunk a jó védekezésünkben, a szerbek emberelőnyből ismét kettőre növelték a különbséget, és rossz centerbejátszásunk után lehetőségük adódott a közte háromra is. A kapufa és a gólvonal hullámai azonban velünk voltak… Zalánki csavart pattintása viszont utat talált végre a szerb kapuba (8–9).

A negyedik negyedre Vogel jött vissza a magyar kapuba, Bányai nyolc lövésből öt védéssel ment ki. A szerbek hozták el a labdát, majd az első támadásuknál Drasovics húzta be közelről, kihasználva, hogy hátrány után még nem állt össze a védekezésünk. A figurát ugyanúgy mi is megcsináltuk fórban a centerre, de Angyal kezéről leperdült a labda. A blokkok játszották a főszerepet mindkét oldalon, majd Vogel védett emberhátrányban. A kimaradt magyar akció után azonban ismét a közte háromért támadhatott a szerb válogatott.

Lukics távolról eleresztett és bal felsőbe küldött bombájával aztán csak meglett a háromgólos különbség a negyed felénél.

Jansik szakadt el támadásban az emberéről, és Varga álompasszát lőtte a kapuba – csak nem hagytuk magunkat a víz alá nyomni –, majd a gólszerző csapatkapitány szerelt hátul. Lukicsot állították ki cserével, mert megütötte Nagy Ádámot, egy gonddal kevesebb… Sajnos Dohában sem minden papsajt: Jansik centerből kapufára húzta az újabb beadást, de ismét labdát szerzett a védelem, név szerint Vigvári Vince, aki a korábban kimaradt lövése után ezúttal a hosszúba pattintotta a labdát. Először volt eredményes a meccsen… Két és fél perccel a vége előtt egygólos volt a hátrányunk.

Kétszer a kapufa volt a segítségünkre, majd akkor kaptunk centerre kontrát, amikor Manhercz nem is passzolt, hanem a szerb kapuba lőtt. Így viszont feleslegesen. Egy percen belül voltunk, de a szerbek támadhattak, ők azonban lövésig sem jutottak. Egy akciónk maradt az egyenlítésre és a túlórára. Vogel is felúszott az akcióra, a figura kapusunkra jött ki, a húzását azonban védte Filipovics (10–11).

Vizes világbajnokság, Doha, férfi vízilabda:

az 5–8. helyért:

Szerbia–Magyarország 11–10 (5–2, 2–5, 2–1, 2–2)

Görögország–Montenegró 14–13 (2–2, 4–3, 2–1, 2–4, 4–3) – ötméterespárbajban

elődöntő:

Spanyolország–Olaszország 14.00

Franciaország–Horvátország 15.30

A további program (szombat):

a 7. helyért:

Magyarország–Montenegró

az 5. helyért:

Szerbia–Görögország

a 3. helyért:

Spanyolország/Olaszország–Franciaország/Horvátország

döntő:

Spanyolország/Olaszország–Franciaország/Horvátország

(Borítókép: Zalánki Gergő a férfi vízilabdatorna 5–8. helyéért játszott Magyarország–Szerbia-mérkőzésen a dohai vizes világbajnokságon 2024. február 13-án. Fotó: Kovács Tamás / MTI)