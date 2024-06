Csapata mentális erejét dicsérte a BL-döntős Ferencváros edzője

„Nagyon sok hibát elkövettünk, de így is mindenki nagyot játszott. A négyperces emberelőnyünk alatt volt egy »blackoutunk«, viszont komoly mentális erőről tettünk tanúbizonyságot, hogy nem hagytuk kicsúszni a kezünkből a meccset” – nyilatkozott az ötméteres párbajban megnyert összecsapást követően Nyéki Balázs az M4 Sport helyszíni stábjának.

A találkozó során az FTC többször is nyert helyzetben volt, hiszen az előző két kiírás ezüstérmese a harmadik negyedben két legnagyobb sztárját elvesztette, először a gól nélkül záró Álvaro Granados pontozódott ki, majd a visszavonuló Filip Filipovicsot állították ki végleg brutalitás miatt, ami automatikusan magyar ötméterest és négyperces emberelőnyt vont maga után – a szerbek azonban innen álltak fel.

Nyéki Balázs külön kiemelte az ötgólos Dusan Mandicsot, aki a mostanit megelőző két szezonban éppen a Novi Beogradot erősítette, de tavaly tavasszal személyes okok miatt kikerült a gárda keretéből, és a zöld-fehérekhez szerződött.

Az FTC a pénteki fináléban a rekordot jelentő, sorozatban negyedik végső sikerére hajtó, Zalánki Gergővel felálló olasz Pro Reccóval találkozik. Nyéki Balázs megjegyezte, természetesen felkészülnek taktikailag a riválisból – lát is olyan pontokat, amelyekkel lehet majd operálni ellene –, ugyanakkor egy ilyen finálét gyakran inkább egy-egy egyéni teljesítmény dönt el, és fontosabb a pszichológia. Hozzátette, még sosem győzték le a Reccót, de ebben a szezonban már a barcelonai és bresciai nyeretlenségüket is sikerült megtörniük, s bíznak valami hasonlóban az olasz bajnokkal szemben is.

Jansik Szilárd arról beszélt a Novi Beograd elleni meccset követően, hogy örülnek a győzelemnek, de tisztában vannak azzal, hogy ennyi hibát nem követhetnek el a Recco elleni fináléban.

„Tudjuk, hogy ez kevés lesz a folytatásban. A döntőben szeretnénk élvezni a játékot, nincs veszítenivalónk. Amennyiben élvezni tudjuk a meccset, és minden utasítást betartunk, nyerni fogunk” – mondta a magyar válogatott csapatkapitánya.

A BL történetében először fordult elő, hogy mindkét elődöntő ötméteresekkel dőlt el, a Recco ugyanígy jutott túl a Vámos Mártonnal felálló görög Olympiakoszon.

A BL döntőjét pénteken 21 órától élőben közvetíti az M4 Sport.

Férfi vízilabda Bajnokok Ligája, négyes döntő

elődöntő

Ferencváros–Novi Beograd (szerb) 18–17 (4–4, 3–2, 5–4, 1–3, 5–4) – ötméteresekkel

gólszerzők: Mandics 5, Merkulov 3, Argiropulosz 2, Vigvári Ve., Jansik Sz., Di Somma 1-1, illetve Vlahopulosz 4, Pijetlovics, Csuk 2-2, Drasovics, Lukics, Radulovics, Filipovics, Szkumpakisz 1-1

Pro Recco (olasz)–Olympiakosz (görög) 13–11 (3–0, 1–2, 3–3, 2–4, 4–2) – ötméteresekkel

helyosztók (péntek)

a 3. helyért

19.00: Olympiakosz (görög)–Novi Beograd (szerb)

a döntőben

21.00: Ferencváros–Pro Recco (olasz)

(Borítókép: Nyéki Balázs, az FTC-Telekom vezetőedzője (b4) beszél játékosaihoz a férfi vízilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjének (Final 4) elődöntőjében játszott FTC-Telekom–Novi Beograd-mérkőzésen a máltai Gzirában 2024. június 5-én. MTI / Szigetváry Zsolt)