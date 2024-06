Dunába vizet hordani: világsztárokkal erősít a BL-győztes

Az FTC-Telekom férfivízilabda-csapata idén mindent megnyert eddig, amit lehetett (magyar bajnokság, Magyar Kupa, Bajnokok Ligája), már csak a Szuperkupa van hátra. A Fradi edzője, Nyéki Balázs pedig belépett a világ topedzői közé. A népligetiek most tovább erősödnek: Vámos Márton, Manhercz Krisztián és a spanyol válogatott center, Miguel de Toro személyében három világklasszis érkezik, plusz a 21 éves, junior világbajnok Vismeg Zsombor.

Az FTC-Telekom férfivízilabda-csapatával Nyéki Balázs vezetőedző ugyanazt véghez vitte, mint amit Josep Guardiola 2009-ben a Barcelona labdarúgóival: elsőéves vezetőedzőként mindent megnyert hazájában és Európában, amit csak lehetett: Magyar Kupát, bajnokságot, Bajnokok Ligáját, és a Szuperkupát csak azért nem, mert az még hátravan.

A legfrissebb diadal a Máltán elnyert Bajnokok Ligája-trófea múlt pénteken. Nem sokat pihentek „Süniék” (ez Nyéki beceneve) a legértékesebb kontinentális serleg elnyerése után, kedden már bemutatták az MVM Dome-ban a Fradi új, a 2024–2025-ös szezonra készülő csapatát.

Nyíri Zoltán, az FTC ügyvezető alelnöke ezzel kezdte mondandóját:

A legfrissebb élmény a máltai, másodszor sikerült öt éven belül elnyerni a BL-trófeát. Ezzel vált véglegesen európai topcsapattá a Fradi. Két arany, ezüst, bronz, egy hatodik hely az elmúlt öt év mérlege. Csak a Recco és a Fradi nyert legalább kétszer BL-t ebben a periódusban. Nagy felelősség a mostani siker. Nyéki Balázs vezérletével mindent megnyert egy év alatt a csapat, még a Szuperkupa van hátra.

Nyíri azt kérte Nyékiéktől, hogy a szorgalom, az alázat maradjon meg, sőt fokozódjon. Mert bizony a csúcsról lehet nagyot esni. Tanulni kell a győzelmekből ugyanúgy, mint a vereségekből.

Nyíri szerint fantasztikus hétvégéjük volt Máltán, együtt lélegzett a csapat, és Nyéki Balázs vezetőedzőként olyan közeget tudott teremteni maga körül, amelyben nem feltétlenül a legjobb játékosokból álló csapat nyer. Dusan Mandics blokkja a Pro Recco döntő utolsó pillanatában volt az a jelenet, ami emblematikussá vált: a szerb olimpiai bajnok utolsó erejével ért oda ahhoz a blokkhoz. Nem is vitás: ebben a szezonban a Ferencváros volt a legjobb csapat Európában, és ez a vezetőedző érdeme.

Alázat, munka, szerénység

Az ügyvezető alelnök azzal folytatta, hogy a magyar élvonal százszázalékos megnyerése felemelő dolog. A siker azonban nem jön magától, azt nem adják ingyen. 2014-ben a kilencedik, majd a hetedik, a negyedik, harmadik hellyel kezdték az építkezést, volt tehát honnan feljönniük. A válogatott zöme ma egy csapatban játszik: a Fradiban. És ez a modell Nyíri szerint bevált. A Fradinak kifejezett célja, hogy a magyar válogatott gerince továbbra is együtt, méghozzá náluk játsszon, mert ők azt gondolják, hogy ezzel az egész magyar vízilabdát segítik. És a mostani igazolások is ezt a célt szolgálják: lehet, hogy már a bajnoki második helyezett is a főtáblán kap helyet a BL-ben.

Egy picit nyugodtabb idény következik, amelyben a honi címek megvédése, a BL-ben pedig a legjobb négy a cél. A BL-aranyérem célként történő megfogalmazása nem lenne fair.

Nyéki Balázs játékosként és Varga Zsolt másodedzőjeként is nyert trófeákat, végig a Fradival. Tavaly ilyenkor azt mondta, szeretné visszavezetni a csapatot Európa trónjára, és úgy is tett.

Most kell szerénynek maradni, amikor a világ tetején vagyunk. Meg kell őrizni ezt a mentalitást. Tovább akarjuk erősíteni a csapatot, és meg akarjuk tartani a hazai és nemzetközi dominanciát.

Nyéki beszélt arról az útról, amely a BL-győzelemhez vezetett:

„Manda (Dusan Mandics – a szerk.) érkezése nagyon fontos volt, a legjobb pillanatban kerestem meg. Családtag lett a Fradiban, majd a BL-döntő MVP-je, élete egyik nagy diadala ez a máltai siker, pedig már volt két olimpiai aranyérme. Számomra a legnagyobb elismerés az volt, amikor Sandro Sukno, a Pro Recco edzője és Kemény Dénes, a háromszoros olimpiai bajnok egykori szövetségi kapitányunk gratulált.”

Varga Dénes lejátszotta utolsó meccsét a Fradiban

A sportpályán elért siker után nem vezet egyenes út az edzői sikerekhez. Nyéki Balázs évekig nevelte az utánpótlást a Fradiban, szó szerint nevelte őket, nem csak edzette. Ehhez pedig nem kell olimpiai bajnokságot nyerni. Bebizonyosodott: nem csak olimpiai bajnokból lehet kiváló vezető és edző.

Hónapok óta sokakat foglalkoztató kérdés, hogy mi lesz Varga Dénessel, a Fradi és a válogatott olimpiai bajnok ikonjával, aki hétfő óta ott van a válogatott keretben. Nos, Dumi klubszínekben befejezte pályafutását a BL-döntővel, de ő és a Fradi ettől még nem válik el egymástól.

Varga Dénes minden erejével azon van, hogy megnyerje élete második olimpiáját. Mindent megnyert már eddig is, pályafutása már most is teljes, egész és kerek.

Ezek után bejelentették, hogy a következők távoznak a klubtól: Luca Damonte, Danyiil Merkulov, Varga Dénes és Szabó Bence (utóbbi kölcsönbe a Szolnokhoz). Helyettük érkezik: Vámos Márton, Manhercz Krisztián, Miguel De Toro és Vismeg Zsombor.

Minőségi érkezők

Amikor Vámos két éve elment az Olympiakoszba, akkor is arról volt szó, ha visszajön, akkor csakis a Fradiba. Kétszeres vb-győztesről, a 2017-es vb MVP-jéről, a világ egyik legjobb balkezeséről van szó. Amikor megkereste a Fradi, olyan jövőképet vázoltak fel, ami tetszett. Tudta, hogy Nyéki lesz az edző, és nagyon szeretett volna vele dolgozni. „Együtt álltak a csillagok”, ahogy fogalmazott. Jó érzésekkel tér vissza a Fradiba, ahol mindenkit ismer. Itt nem kell idő ahhoz, hogy belerázódjon, a BL-győzelemmel viszont kimondottan magasra került a léc.

Vámos Mandiccsal együtt a világ legjobb balkezes párosát alkotja. Erről így vélekedett:

Sokat hallottam Mandáról, vele még nem játszottam, csak ellene. De az a hír járja róla, hogy nagyon jó egy csapatban lenni vele. Nekünk kettőnknek viszont külön szimbiózist is kell kialakítanunk, mert valószínű, sokat leszünk egyszerre a vízben. Azon leszünk, hogy sikeresek legyünk. Pozitívan, kompromisszumra készen állok hozzá.

Manhercz Krisztián is visszatérő: 2018-ban a bajnoki cím megszerzése után igazolt el az OSC-be. A közben vb-aranyérmet begyűjtött kiválóság azt mondta, nagy öröm visszatérni Magyarországra, és pluszmotiváció számára a csapat tagjaként megvédeni a BL-címet.

Miben változtam hat év alatt? Friss apuka lettem! 20-21 évesen más érdekelt, közben felnőttem, és profi sportoló lettem.

Vismeg Zsombor nagy jövő előtt áll, ahogyan a szakemberek tartják róla: a modern vízilabdát kifejezetten neki találták ki. Junior világbajnok, Zágrábban Eb-negyedik hely a válogatottal. Ahogy fogalmazott, a világ egyik legprofibb klubjába került, ahol szeretne tovább fejlődni.

Miguel De Toro (30 éves, 202 centi, 115 kiló), a Barcelonetából érkezik, világ- és Európa-bajnok. A Fradinál több külföldivel tárgyaltak, klasszikus centert akartak, a választásuk végül De Toróra esett. A Fradi új kerete 18 tagú, de szükség is van ilyen bő keretre.

Koncepcióváltás a nőknél

És most a nőkről, akik az elmúlt idényben két ezüstérmet szereztek idehaza, a bajnokságban és a kupában. Semmi gond, Gerendás György hat éve a nulláról kezdte meg az építkezést. Gerendást most az edzői poszton Matajsz Márk váltja.

A távozók: Gerendás György és Matilda, Dömsödi Dalma, Pőcze Panna, Tóth-Csabai Dóra. Az érkezők: Eleftheria Plevritu háromszoros BL-győztes az Olympiakoszból, Noa de Vris (holland, center, 20 éves) pedig Szentesről. Jön még a francia útlevéllel is rendelkező és a párizsi olimpiára a francia válogatottal készülő Hertzka Orsolya (26), aki az Egerrel magyar bajnok volt, továbbá Fekete Flóra (20, BVSC) junior világbajnok, U17, U18 világbajnok.

Koncepcióváltás is tapasztalható: eddig csak igazolt a Fradi, most már az utánpótlás-nevelésre is gondot fordít, ennek a részlegnek tavaly óta Petrovics Mátyás a vezetője.