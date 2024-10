Ahol a Fradi a világ legerősebb csapata

Szombaton 20 órától Budapesten rendezik a klubvízilabda egyik csúcseseményét, az Európai Szuperkupa döntőjét. Az előző szezon nemzetközi kupasorozatának győztesei csapnak össze a trófeáért. Ahogy 2018-ban, úgy most is a Császár-Komjádi Sportuszoda ad otthont a rangos mérkőzésnek, amelyen a Bajnokok Ligája-címvédő FTC-Telekom az Euro Kupát megnyerő horvát Jug Dubrovnik együttesét fogadja.

A Ferencváros játékereje lassan vetekszik a fénykorát élő Pro Reccóével, amely mellesleg az előző három kiírásban elhódította a serleget. Vámos Márton, a világ egyik legjobb balkezese hazatért az Olympiakosztól, Manhercz Krisztián, a párizsi olimpián szerepelt magyar válogatott legjobbja Marseille-ből, Vismeg Zsombort leigazolták Szolnokról, Miguel De Torót pedig a Barcelonetából.

A párizsi olimpia aranyérmes szerb válogatottjának sztárja, a szintén balkezes Dusan Mandics már tavaly is a Népligetben játszott, Vogel Soma túlzás nélkül a világ legjobb kapusa, az olasz Edoardo Di Somma is oroszlánrészt vállalt a BL-győzelemben. Jansik Szilárd a válogatott csapatkapitánya, Nagy Ákos bal keze életveszélyes, Vigvári Vendel is klasszis, Fekete Gergő tavaly Fukuokában világbajnok lett. Kell ennél több?!

Az ellenfél, a 101 éve alakult Jug Dubrovnik sem kispályás csapat. Négyen a jelenlegi játékosok közül ott voltak a Párizsban Szerbiával vesztes döntőt játszó horvát válogatottban. Amúgy Vjekoslav Kobescek vezetőedző (aki zágrábi...) a helyi srácokra építi 22–23 év átlagéletkorú csapatát: a keretből tízen dubrovnikiak. Mindössze két légiósuk van: a spanyol (katalán) Sergi Cabanas és a kanadai állampolgár, de bosnyák szülők gyermeke, Bogdan Djerkovic.

Nyéki Balázs, az FTC-Telekomvezetőedzője arról beszélt a pénteki sajtótájékoztatón, hogy első idényében mindent sikerült megnyerni, a magyar bajnokságtól a Magyar Kupán keresztül a Bajnokok Ligájáig, és ezért a játékosainak hálás. Azzal viszont tisztában van, bármennyire is a Fradi az esélyes szombat este, a horvátok azzal a szándékkal érkeztek Budapestre, hogy elharapják Vámosék torkát. (Szerencsére csak átvitt értelemben...)

Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke, az egykori Fradi-sztár, a kétszeres olimpiai bajnok felidézte a 2018-as döntőt, amit az Olympiakosz ellen nyertek meg ötméteres-párbajban, jóllehet ő elhibázta a lövését...

A Szuperkupa döntője a póló ünnepe lesz, a klubvízilabda egyik csúcseseménye. Reméljük, telt ház előtt - fogalmazott.

Vogel Soma annyit jegyzett meg, hogy az edzéseken most is készültek az ötméteresekre, és ugyanúgy ki akarna védeni néhányat, ahogy hat évvel ezelőtt. Már ha ilyesmire sor kerül...