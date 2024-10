Nincs párja pólóban az FTC-nek, ötödször is behúzta az európai Szuperkupát

A patinás Császár-Komjádi uszoda zsúfolásig megtelt szombat este a 42. európai Szuperkupa-döntőre. A sportág természetesen a vízilabda, a két résztvevő pedig az FTC-Telekom és a horvát Jog Dubrovnik volt. Az FTC legutóbb 2019-ben hódította el a Szuperkupát, öt év után már itt volt az ideje az ismétlésnek.

A papírforma a világ jelenlegi legerősebb alakulata, a Bajnokok ligája-címvédő Fradi sikerét ígérte, ötödik Szuperkupa-diadalára hajtott Nyéki Balázs edző gárdája. Az ellenfelet sem nyeretlen kétévesek alkották, a párizsi olimpián ezüstérmet szerző horvát válogatott négy erőssége is ott volt Vjekoslav Kobescak edző csapatában.

A Fradi gyakorlatilag világválogatottal állt ki, amelyből csak a könnyebben sérült Manhercz Krisztián hiányzott. De ott volt a világ ez idő szerint talán legjobb pólósa, a balkezes szerb zseni, Dusan Mandics, az ugyancsak „balos bombázó” Vámos Márton, az olasz sztár Edoardo Di Somma, a görög klasszis Sztilianosz Argiropulosz, a spanyol Miguel De Toro, továbbá magyar válogatottak sora, élen a csapatkapitány csodakapussal, Vogel Somával, a büntetőölővel.

Jobban nem is kezdődhetett volna a meccs: Vigvári Vendel a 24. másodpercben akcióból a bal pipába bombázott. A horvátok kihagyták a fórt, viszont a második Fradi-akciót Vámos fejezte be újabb akció-bombagóllal 2–0!

Az újabb vendégelőnyt Maro Jokovic már beverte, 2–1.

Kihagyott magyar fórra horvát gól volt a válasz Marko Zuvela révén, és máris 2-2 volt állás. Nocsak... Nagy Ákos a felső lécre lőtt, majd Vogel védte Filip Krzic bombáját. A csattanó Jansik Szilárdnak, a válogatott csapatkapitányának álompassza volt Nagy Ákosnak, amit csak be kellett lőni. 3-2. Sőt, Argiropulosz sem kegyelmezett, máris 4–2.

Aztán Rino Buric sem volt kíméletes (4–3), ez is maradt az első negyed végeredménye.

A második negyedre elapadt a gólözön, de annyira nem, hogy Zuvela szép bejátszásból ne egyenlítsen (4–4). Sok pontatlan passz tette csikorgóvá a Fradi játékát.

Mandics szédületes szereléssel jelezte, hogy ő is ott van a medencében, Német Toni kihagyhatatlan helyzetből a lécet trafálta telibe. És bizony Jokovic második góljával először vezetett a Jug (4–5). Ebben talán egy kicsit Vogel is benne volt. A 205 centis horvát kapus, Toni Popadic elkapta a fonalat, Vámos meg a kapufát egy pontatlan lövéssel. A Fradi ebben a negyedben nem lőtt gólt.

A második félidőt Mandics elemi erejű lövése vezette be, a labda a kapufáról Popadic hátára, onnan a gólvonalon túlra pattant (5–5). Kisvártatva a földkerekség két legjobb balkezese játszott össze: Vámos ívelt passzát Mandics húzta be, és máris 6–5 ide. Nem sokáig, a kettős horvát emberfórt Buric értékesítette, 6–6. Vámos szédületes góljával megint az FTC állt jobban (7–6). Ezek Vogel percei voltak. És Nagy Ákoséi, aki már a második gólját lőtte Vámos (a mezőny legjobbja) ravasz passzából. 8–6. Majd Jansik indított, és Vámos fejezte be: 9-6! Ezt a varázslatos nyolc perces 5–1-re nyerte meg a Fradi!

Az utolsó negyedet Zuvela harmadik gólja vezette be (9–7), erre Vigvári Vendel rövidsarkos bombája (10–7) volt a válasz. Mozara is beköszönt (10–8), nem adta fel a Jug. Vigvári szétszaggatta a hálót (11–8), Vogel lehúzta a rolót, érett a Szuperkupa-győzelem, az ötödik a Fradinak. Főleg, hogy Fekete Gergő is betalált. Ez már 12–8, és csak 160 másodperc volt hátra. A horvátok feladták, már maguk sem hittek az egyenlítésben. Kár is lett volna, mert Mandics beverte harmadik gólját (13–8). Zuvela kozmetikázott az eredményen (13–9), de ez már nem osztott, nem szorzott. 13–9-re győzött a Fradi, szédületes második félidei játékával.

Ezzel ötödször hódította el a Szuperkupát. Nyéki Balázs pedig lassan Pep Guardiola szintjére emelkedik. Első vezetőedzői idényében négyből négy trófea a mérlege: magyar bajnokság, Magyar Kupa, Bajnokok Ligája és most európai Szuperkupa.

Férfi vízilabda Szuperkupa-döntő

FTC-Telekom–Jug Dubrovnik (horvát) 13–9 (4–3, 0–2, 5–1, 4–3)

Góldobók: Vámos, Mandics és Vigvári Ve. 3-3, Nagy Á., 2, Argiropulosz és Fekete 1-1, ill. Zuvela 4, Jokovic, Buric 2-2, Mozara 1.

(Borítókép: Dusan Mandic az FTC (j) és Vlaho Pavlic a Dubrovnik játékosa a férfi vízilabda Európai Szuperkupa döntőjében játszott FTC-Telekom Waterpolo - Jug Dubrovnik mérkőzésen a Császár-Komjádi Sportuszodában 2024. október 5-én. Fotó: Hegedüs Róbert / MTI)