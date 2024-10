Döntött a vízilabda szövetség férfi- és női csapataink irányításáról

A magyar szövetség csütörtöki sajtótájékoztatóján kiderült, hogy a két szakember 2+2 évre szóló megállapodást írt alá azzal kitétellel, hogy ha egy világversenyen együttesük nem jut a négy közé, akkor a szerződés felbontható. Madaras Norbert, a szövetség elnöke elmondta, közvetlenül a párizsi olimpiát követően is értékeltek már, azonban a döntés az október közepén rendezett tisztújító közgyűlés után felálló új elnökség feladata volt.

A MVLSZ első embere kiemelte, volt hiányérzet az olimpiai szereplés kapcsán, azonban a párizsi viadal olyan újdonságokat hozott, amire korábban nem volt példa. A férfiaknál minden negyeddöntő egy góllal vagy ötméteresekkel dőlt el, azaz rendkívül kiegyenlített volt a mezőny, nüanszok döntöttek, melyek korábban a magyarok oldalára billentek, most viszont nem így történt. Hozzátette, a jövőben azon kell dolgozni, hogy az apróságok újra a magyar csapat felé billentsék a mérleg nyelvét. Madaras Norbert kiemelte, hogy a jövőben kissé másképp képzelik majd el a szövetségi kapitányok munkáját, azt szeretnék, ha egy kibővített feladatkörben napi szinten dolgoznának a sportágért, az egész szakágukkal foglalkozniuk kell majd.

Varga Zsolt 2022 nyarán vette át a férfiválogatott vezetését, még abban az évben Európa-bajnoki ezüstérmet nyert, tavaly Fukuokában pedig világbajnok lett az együttessel, amely a párizsi olimpián negyedik lett. A Ferencvárossal sokszoros bajnok és Bajnokok Ligája-győztes tréner hangsúlyozta, az első két éve amolyan tűzoltás volt, de természetesen a jó dolgokat tovább kell vinni a folytatásban is, amkor is egy új csapatot szeretne felépíteni.

Egy generáció számára most véget ért a dolog, új csapatot kell építeni, új alapokat kell letenni. Meg kell találni azokat a játékosokat, akik tűzön vízen keresztül harcolnak, és helyén tudják kezelni az egójukat, amit ha kell, akkor a csapat érdekékében félre tudnak tenni. Meg kell találnunk azokat a szerepköröket, akik el tudnak dönteni meccseket. Viszont ahhoz, hogy odáig eljussunk, védekezésben és támadásban is kőkeményen kell dolgozni. Olyan csapatot szeretnék felépíteni, amire mindenki büszke lehet

– nyilatkozta Varga Zsolt.

Cseh Sándor tavaly szeptember óta Mihók Attilával közösen, társszövetségi kapitányként irányította a női csapatot, amely januárban az eindhoveni Európa-bajnokság ötödik volt, februárban a dohai világbajnokságon viszont ezüstérmet nyert, amivel kijutott a párizsi olimpiára, ahol ismét ötödikként zárt.

Madaras Norbert elárulta, Mihók Attila munkájával is elégedettek voltak, és a tréner marad is szövetség kötelékében, de egy klubfüggetlen edzőt szerettek volna szövetségi kapitánynak, aki a női vízilabdáért dolgozhat. Cseh Sándor elmondta, alapvetően elégedett a női válogatott által az elmúlt kilenc hónapban megtett úttal, hiszen a vízben és a parton is egyre egységesebbé vált az együttes.

Persze biztos vagyok benne, hogy a folytatásban lesznek nehézségeink, és akár hetente is változhatnak az álláspontok. Mindenesetre egy érdekes dolog indult el, rendkívül megtisztelő a feladat.

– mondta a kapitány.

