Elképesztő bravúr a magyar csikócsapattól, 32 évesen debütáló csodakapussal

Varga Zsolt, a férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya totálisan megfiatalított csapattal utazott el Zágrábba, az olimpiai ezüstérmes horvátok elleni felkészülési mérkőzésekre és miniedzőtáborra. Ahogy awaterpolo.hu, a magyar szövetség honlapja írja:

a párizsi olimpia elődöntőjén Horvátország ellen szerepelt válogatottból mindössze hárman (Manhercz Krisztián, Nagy Ádám, Molnár Erik) maradtak meg hírmondónak.

Igaz, a horvátoktól sem sokan (Popadic, Buric, Zuvela, Marinic-Kragic, Harkov), de mégis többen. A mieinktől hiányzott a két visszavonult klasszis, Varga Dénes és Hárai Balázs mellett a két balkezes ász, Vámos Márton és Zalánki Gergő vagy a csapatkapitány Jansik Szilárd, aztán a sérült Fekete Gergő és Vigvári Vince, no meg a térdével bajlódó Vogel Soma, a világ egyik legjobb kapusa.

Mint később kiderült, Vogel hiánya álruhába bújtatott áldás volt, mert így mód nyílt egy majdnem 33 éves újonc szenzációs bemutatkozására. De haladjunk sorban.

Az első negyedet még 4–3-re megnyerték a horvátok, de aztán az élete első válogatott meccsén játszó Ekler Zsombor (BVSC) és a rutinos Manhercz Krisztián vezérletével fordítottak a mieink, majd egy fantasztikus, 4–0-s sorozattal be is biztosították a győzelmet. Az idősebb Vigvári fivér, Vendel is remekelt, a kapuban pedig Csoma Kristóf lehúzta a rolót.

CSOMA JANUÁRBAN MÁR 33 ÉVES LESZ, JELENLEG A HONVÉDBAN VÉD, DE KORÁBBAN BEJÁRTA A FÉL OB I-ET.

Ha minden igaz, hat éve, Málta ellen egyszer már kipróbálta a szakvezetés a válogatottban, de eddig valahogy nem tudott odaférni. Most, hogy Vogel Soma nincs, megragadta a kínálkozó lehetőséget. A magyarok 20-ból 14 emberhátrányt kivédekeztek, amiben Csomának is oroszlánrésze volt.

Vasárnap este még egyszer megmérkőzik a két válogatott, de az nem hivatalos meccs lesz.

Férfi vízilabda, felkészülési mérkőzés:

Horvátország–Magyarország 10–14 (4–3, 2–4, 1–4, 3–3)

Góljaink: Manhercz 4, Ekler Zs. 3, Vigvári Vendel 3, Burián 2, Nagy Ádám, Angyal.