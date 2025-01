Új szabályok, régi eredményesség: megvertük az Európa-bajnokot

Már az új szabályokkal kezdődött meg hétfőn a Bukarest melletti Otopeni-ben a férfi vízilabda Világkupa selejtezője. 30 helyett 25 méteres medence, öt-öt másodperccel rövidebb támadóidő és emberelőny (25 és 15 másodperc), edzői challenge, ezek az új szabálypontok, no és kapus nélkül is lehet játszani, hét mezőnyjátékossal.

Magyarország Spanyolországgal és Franciaországgal került egy csoportba, Otopeniből összesen hatan jutnak tovább a világdöntőbe. Az első meccset hétfőn játszotta Varga Zsolt szövetségi kapitány együttese a spanyolokkal, majd kedden kora délután, 14 órakor Franciaország lesz az ellenfél.

A spanyoloknál nyolc aktuális Európa-bajnok és hét 2022-es világbajnok szerepel, nálunk csak négyen (Angyal Dániel, Manhercz Krisztián, Molnár Erik, Nagy Ádám) szállnak vízbe a párizsi olimpián negyedik helyen végző válogatottból. Legnagyobb sztárjaink (Vámos Márton, Zalánki Gergő, a csapatkapitány Jansik Szilárd és az első számú kapus Vogel Soma) pihenőt kaptak.

Csoma Kristóf védett a magyar kapuban, ahogy Zágrábban is a horvátok ellen 14–10-re megnyert felkészülési mérkőzésen.

Kicsit fura ez a kisebb játéktér és a rövidebb támadási idő, potyogtak is a gólok rendesen: 4–1-re elhúzott Magyarország, viszont 5–5-nél már egál volt az állás. Manhercz Krisztián, a magyar csapatkapitány és Bernat Sanahuja, a spanyolok katalán üdvöskéje már a második negyed elején 3–3 gólnál tartott.

Csoma belelendült, és egyik bravúros védést mutatta be a másik után, és ennek is köszönhetően 6–5-ös magyar vezetéssel zárult az első félidő.

A harmadik negyedet Vigvári Vendel bombagólja nyitotta (5–7), majd ugyanő egy még nagyobb gólt bombázott a spanyol hálóba (5-8). A 2023-as fukuokai világbajnok csapat tagja tartja pazar formáját.

Ahogy Csoma is, egyszerűen lehetetlen volt gólt lőni a Honvéd kapusának! Manhercz viszont nem tudott hibázni, büntetőből immár önmaga negyedik, csapatunk kilencedik gólját lőtte. A négygólos differencia azért ebben a felgyorsult pólóban is jelentős előny. Manhercz már ötödik gólját lőtte, hátul Csoma parádézott, akárcsak Zágrábban, nem csoda, hogy 10–6-os előnnyel fordultunk az utolsó nyolc percre. Kapusunknak mindössze egyetlen gólt tudtak lőni a spanyolok ebben a játékrészben, azt is csak büntetőből!

Granados ötméteresből csökkentette a spanyol hátrányt a negyedik negyed elején, erre Burián akkora góllal felelt, hogy a labda beragadt a hálótartó vas mögé (7–11). Csoma megint nagyot védett, majd indított, és Manhercz beverte hatodik gólját (7–12). Erre a spanyol gólzsák, Sanahuja válaszolt. A végén könnyelműsködtünk, eladtuk a labdát, feljöttek két gólra a spanyolok, váratlanul izgalmas lett a hajrá, pláne, hogy egy új taktikai elemként ellenfelünk lehozta a kapusát! Ilyet sem láttunk még vízilabdában! És Daura ki is használta az emberelőnyt, 11–12-re alakítva az állást. Most Varga Zsolt kért időt, 46 másodperc volt hátra. Manhercz főlé ívelt, 23 másodpercük volt a spanyoloknak az egyenlítésre, de érthetetlenül azonnal ellőtték a saját kapujuktól, ezzel elpuskázva az utolsó lehetőségüket.

Magyarország 12–11-re győzött az új szabályok bemutatkozásán.

Férfi vízilabda Világkupa, selejtező:

Spanyolország–Magyarország 11–12 (3–4, 2–2, 1–4, 5–2). Gólok: Sanahuja 5, Granados 3, Daura, Valera, Valls, ill. Manhercz 6, Vigvári Vendel 3, Burián 2, Nagy Á.

(Borítókép: Manhercz Krisztián 2024. augusztus 11-én. Fotó: Clive Rose / Getty Images)