Álompóló után keserű kijózanodás: a spanyolok kiütötték a magyarokat a vk-selejtező döntőjében

A világkupa-selejtező döntőjét Magyarország és Spanyolország vívta azok után, hogy a csoportban 12–11-re legyőztük őket egy olyan meccsen, amelyiken már hat góllal is vezettünk, de a végén örülni kellett a minimális különbségű sikernek is. Mindez részben az új szabályoknak tudható be, még mindenki ismerkedik a rövidebb támadási és kiállítási idővel, valamint a kisebb pályával. No meg azzal, hogy adott esetben a kapus helyett is mezőnyjátékos lehet, és támadhat is akár a vízben.

A döntőben három kapusunk közül az elődöntőben pazarul védő Gyapjas Viktor pihent, Szakonyi Dániel védett.

A spanyolokkal öt év leforgása alatt kilencedszer találkozunk nagy tornán, pozitív a mérlegünk, de nem nagyon. Vasárnapi ellenfelünk amúgy a 2022-es budapesti vb aranyérmese, nem mellékesen pedig a tavalyi, zágrábi Eb győztese.

Granados büntetőből szerzett vezetést a spanyoloknak, amit előnyből megduplázott. Baljós magyar kezdés: két kapufa és öt perc elteltével született meg az első magyar gól Tátrai átlövéséből. Sajnos Granados a harmadik gólját is beverte, ugyanúgy 3–1-re vezettek a spanyolok, mint korábban a franciák. Sőt, 4–1-re is, mivel Granados a negyedik gólját is bebombázta.

Rosszul játszott a magyar csapat, Aguirre mindent védett, egyelőre valamennyi emberelőnyünk kimaradt. Sőt, hosszas VAR-ozás után megadták a spanyolok ötödik gólját, kezdett kellemetlen lenni a szituáció. Varga Zsolt „lekapta” a gyenge napot kifogó Szakonyit, akinek a helyére Csoma Kristóf állt a kapunkba.

Odaát Aguirrének, a világ egyik legjobb kapusának közben nem lehetett gólt lőni, támadásban meg Granados tarthatatlan volt. Tahull gólja, a tizedik spanyol, pedig kifejezetten megalázónak tűnt.

A csodálatos Granados bevágta a hetedik gólját is, majd a nyolcadikat, élete meccsével segítette tornagyőzelemhez a spanyol válogatottat.

A végeredmény 15–9 a spanyoloknak.

Az április 11. és 13. között esedékes nyolcas szuperdöntőbe, melynek a montenegrói Kotor (Cattaro) ad otthont, a másodosztályból Németország és Hollandia, Otopeniből pedig az első hat helyezett, vagyis Magyarország, Spanyolország, Görögország, Montenegró, Horvátország és Japán jutott be.

Férfivízilabda, világkupa-selejtező

Döntő:

Magyarország – Spanyolország 9–15 (1–4, 1–4, 2–3, 5–4)

(1–4, 1–4, 2–3, 5–4) Gólok: Nagy Ádám, Nagy Ákos, Ekler 2-2, Manhercz, Tátrai, Vismeg 1-1, ill. Granados 8, Sanahuja 2, Casabella, Tahull, Daura, Valera, Larumbe 1-1.

