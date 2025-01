Világraszóló magyar győzelem az olimpiai bajnok ellen

Az aktuális világbajnok (Egyesült Államok) után a párizsi olimpiai bajnok Spanyolország következett a magyar női vízilabda-válogatottnak a világkupa görögországi selejtezőjén, Alekszandropoliszban.

Az amerikaiak elleni fölényes győzelem, amely még úgy is nagy szó, hogy a tengerentúliak alaposan meggyengültek, megemelte Cseh Sándor szövetségi kapitány válogatottjának ázsióját. És a mieink rá is szolgáltak erre a bizalomra, mert remekeltek a világ jelenlegi legerősebb válogatottja ellen. Úgy is, hogy csütörtökön Keszthelyi Rita csapatkapitány pihent.

A spanyolok nyolc párizsi olimpiai bajnokot vonultattak fel, tehát bombacsapattal álltak ki az alaposan megfiatalított magyar válogatott ellen.

Az első félidőben valamennyi emberelőnyünket értékesítettük, ami ritkaság ebben a sportágban. Ez is közrejátszott abban, hogy nagyszünetben 7–6-ra vezettünk!

Elena Ruizt nem tudtuk tartani, a harmadik negyed végén már öt gólnál járt, de a többieket sikerült többé-kevésbé semlegesíteni.

És amikor 10–10 után Faragaó Kamilla visszahúzásáért büntetőt fújtak a bírók, és Hajdú Kata bebombázta a jobb sarokba a labdát, 11–10-nél felderengett a bravúrszámba menő győzelem lehetősége. Sőt, mivel Baksa Vanda csodás gólt ejtett, már kettővel mentünk (12–10)!

Ortíz büntetőből szépített, de Tiba előnyből visszaállította a kétgólos vezetésünket. Leiton, az óriás spanyol akcióból betalált, majd Ortíz klasszismegoldással egyenlített (13–13).

Egálnál a spanyolok szabályosnak tűnő gólját időtúllépés miatt elvették, 47 másodperccel a lefújás előtt Cseh Sándor időt kért az utolsó támadásunkhoz.

Majd 16 másodperccel a vége előtt Hajdú Kata, a mezőny legjobbja ötödik góljával 14–13-ra alakította az állást!

De Ruiz bedobta hatodik gólját is legutolsó pillanatban, 14–14 lett a rendes játékidő végeredménye, jöttek az ötméteresek.

Maczkó az első ötöst fejjel védte, Tiba betalált. A második sorozatban Ruiz bedobta, Faragó nem, 1–1. A harmadikban Prats és Baksa sem hibázott, 2–2. A spanyolok megint bedobták, és Hajdú Kata is, 3–3. Az ötödiket a spanyol a kapufára vágta, Dobi Dorina a hálóba lőtt, így 18–17-re győztünk.

Időtlen idők óta először sikerült megvernünk Spanyolországot, a világ jelenlegi legerősebb válogatottját.

Női vízilabda

Világkupa

Selejtező

Magyarország-Spanyolország 18–17 (3-3, 4-3, 3-4, 4-4, 4-3) – ötméteresekkel.

Gólok: Hajdú 5, Faragó K., Tiba és Baksa 2-2, Sümegi, Dobi, Varró, ill. E. Ruiz 6, Ortíz 3, Prats és Leiton 2-2, Moreno.

A nőknél a csoportmérkőzések után két újabb négyes alakul: az első két helyen végző alakulatok újabb teljes kört játszva döntik el az első négy helyezést – melyek a Szuperdöntő negyeddöntőjének párosításánál fontosak –, míg a harmadik-negyedikek hasonlóan teljes kört vívnak az 5–8. helyért. Itt várható igazán éles a harc, mivel csak a két legjobb csatlakozhat a felsőházi kvartetthez, valamint a divízió II első két helyén záró kínai és japán együtteshez – írja az MTI.