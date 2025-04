A Fradi klasszisjelöltje szerb klubtársáról: a világ legjobbjának tolltartója tele van színes ceruzával

Április 11. és 13. között rendezik Podgoricában a férfi vízilabdázók Világkupájának szuperdöntőjét. A Varga Zsolt szövetségi kapitány vezette magyar válogatott Hollandiával találkozik a negyeddöntőben, ennek a párharcnak a győztese a görög–japán összecsapás nyertesével elődöntőzik. A másik ágon a spanyolok a németekkel, a házigazda montenegróiak pedig a horvátokkal mérkőznek.

Varga Zsolt huszonkettes kerettel kezdte meg pénteken a felkészülést a tornára – elméletben. A gyakorlatban azonban a sérült Vámos Márton hiányzott, ahogy Vigvári Vince és Burián Gergő is, akik még nem érkeztek meg klubjukból, a Barcelonetától. Vámos kézsérülése annyira komoly, hogy Podgoricába sem tud elutazni.

Az egyórás edzés befejeztével Varga Zsolttal beszélgettünk. A szakvezető először egy olyan változásról beszélt, amely a csapaton belüli hierarchiában következett be. Az eddigi csapatkapitányt, Jansik Szilárdot Manhercz Krisztián váltotta fel.

Manó 28 éves, Szili két nap múlva 31 lesz, egy kicsit fiatalítottunk ezen a felelősségteljes poszton – mondta Varga. – Csapatkapitánynak lenni komoly felelősség, ez kicsit fel is őröli, le is köti az embert, most már legalább Jansiknak több lehetősége lesz magával a játékkal foglalkozni.

Mivel az esztendő főversenye a nyári, szingapúri világbajnokság, Podgoricában mód és lehetőség nyílik a kísérletezésre.

„Fontos lesz az eredmény is, a második kapus megtalálása, a fejlődés, minden együtt – tisztázta a kapitány. – Hiszen Vogel Soma és Zalánki Gergő most nem tagja a keretnek, sőt, Zalánki saját kérésére az egész idényt kihagyja. Azt keresem majd, hogy mi az, ami működik, meg akarom nézni, hogyan fejlődnek a fiatalok, akiknek élniük kell a lehetőséggel. Egy kicsit az én pályafutásomból is megpróbálok meríteni, felidézem azt az időszakot, amikor 1996-ról 1997-re kapitányváltás történt. Lezárult egy ciklus, és az új szövetségi kapitány, Kemény Dénes új válogatottat épített, de a régi csapat néhány oszlopának meghagyásával. Ha az egész garnitúrát lecserélnénk, azt megsínylené a fiatalok fejlődése, be kell tartani a fokozatosságot. Nem szabad túlságosan megterhelni a fiatalokat, nehogy túl korán kapjanak akkora pofont, ami befolyásolná az egész pályafutásukat.”

Varga Zsolt érintette az új szabályokhoz történő alkalmazkodás kérdését is.

„Alapvetően jól halad az alkalmazkodás, de a világkupa-selejtezők után is rámutattam, hogy a szabályváltozásoknak a sorozatterhelésre gyakorolt hatását még nem látjuk. Mérkőzésenként 14-15-tel több támadás fut a medencében, hiszen 30 méter helyett 25 méteres lett a hossz, miközben a támadóidő 30 másodpercről 25 másodpercre csökkent, a kiállítás időtartama pedig 20 másodpercről 15 másodpercre. Folyamatosan magasabb szinten van a feszültség. Ez a centerekre és a kapusokra nagyobb terhet ró. Lehet, a kapusokat sűrűbben kell majd cserélgetni.”

A három hiányzó rutinos klasszisról, Vogel Somáról, Angyal Dánielről és Zalánki Gergőről is beszélt Varga.

Az ő tudásukra szükség lesz a világbajnokságon, de addig is meg kell találnunk a méltó utódokat. Ezért megyünk el Podgoricába egy fiatalabb csapattal, amelyen nem lesz feltétlen győzelmi kényszer. Az elmúlt években mindig megvolt az elvárás, eredménykényszerben játszott a válogatott, most viszont lesz lehetőség a kísérletezésre. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne akarnánk győzni, minden meccsen ezzel a céllal ugrik vízbe a csapat.

Varga szerint jó, hogy már most kiderült, 2026. január 10–25-én lesz a következő Európa-bajnokság, Belgrádban, mert így lesz idő felkészülni rá. Más kérdés, hogy kissé furcsa, hogy jövő nyáron nem lesz komoly világverseny, de majd csak kitalálnak valamit...

Zalánki hiányát nyilván megérzi a válogatott, hiszen az Olympiakosz balkezese a világ egyik legjobb pólósa, hogy mást ne mondjunk, 2023-nál a World Aquaticsnál és a LEN-nél is ő lett az év vízilabdázója. Űr keletkezik mögötte, de ennek Varga szerint megvan a haszna is.

Ez olyan, mint amikor kivágjuk az erdőt egy adott területről, és utána ott elkezd burjánzani az aljnövényzet, új fák törnek a magasba. Ezt várjuk Podgoricában

– jelezte Varga, egy allegóriát említve.

Nagy Ákost a verseny feldobja, nem bénítja

Nagy Ákos, a Ferencváros 20 éves, balkezes klasszisjelöltje nagy lehetőségnek érzi a podgoricai vk-szuperdöntőt.

„Abszolút így gondolom, a két balkezes világklasszisunk, Vámos Marci és Zalánki Gergő most nem játszik, így Burián Gergővel mi ketten töltjük be ezt a posztot a jobb szélen. Most kell megmutatnom, hogy igenis itt a helyem a válogatottban, hiszen akkor is meg akarom majd mutatni a tudásom, amikor Gergőék visszatérnek a válogatottba.”

Nagy Ákos két éve, 2023 nyarán egy horvátországi mérkőzésen mutatkozott be a válogatottban. Tavaly januárban, Zágrábban nem játszott az Eb-n, de utána már kapott meghívott Varga Zsolttól, az olimpián viszont, ahol negyedik lett a válogatott, nem lehetett ott. Most azonban kimondottan jók az esélyei arra, hogy ott legyen Podgoricában, tekintve, hogy Burián Gergővel ketten balkezesek a keretben.

Nagy Ákos várgesztesi, de a szomszédos Tatabányán kezdett vízilabdázni a szülei unszolására, a „csodálatos” Gyémánt Fürdőben, ahol pár évvel később Jackl Vivien is bontogatta a szárnyait, mielőtt a Honvédba igazolt volna. Kővári Zoltán volt Nagy Ákos edzője Tatabányán, a pólós 2017-ben jött fel a KSI-be. Székely Bulcsú, Tóth Imre, Keszthelyi Tibor, Horváth János és Dániel voltak az edzői, megítélése és elmondása alapján mindannyiuktól rengeteget tanult. Ugyanabban a medencében, ahol most a válogatott az edzését tartotta.

A Fradi már akkor kipécézte magának Nagy Ákost, amikor még csak első éves ifista volt a KSI-ben, és el is ígérkezett a Népligetbe a 17 éves fiatalember egy úgynevezett nulladik éves szerződéssel. Utánpótlás korosztályban U15-ös Eb-arany, U17-es Eb-bronz, U18-as vb-arany, U19-es Eb-bronz és U20-es vb-arany – ez Nagy Ákos irigylésre méltó kollekciója a korosztályos viadalokon.

„Két éve Zsolt bá (Varga Zsolt) berakott a Fradi felnőttbe, akkor még ő volt az edző, és a bizalom Süni bá' (Nyéki Balázs – a szerk.) mellett is töretlen maradt. Utóbbi nagy újító, olyan edzéseket tart, hogy mindenki kiköpi a tüdejét. Rengeteget fejlődtem nála, mentalitásban, fizikumban, játékban – mindenben” – mondta Nagy Ákos.

Adja magát a kérdés, hogy egy ilyen All-star-csapatban, mint amilyen a tizenegy magyar és megannyi külföldi válogatott játékost felvonultató FTC-Telekom, mennyi lehetőséget kap egy fiatal.

Elegendőt. Pluszmotiváció, hogy olyan balkezes játszik előttem, mint Vámos Marci és Dusan Mandics, utóbbi konkrétan a világ legjobb pólósa, 2024-ben övé lett ez a cím. Tőlük aztán tényleg lehet tanulni, Marci például, akivel nincsenek nyelvi problémáim, mindent megoszt velem, szakmailag és emberileg egyaránt. No és Dusan! Hát ő egy bivalyerős emberhegy, két méter és száz kilogramm fölött, fantasztikus technikai tudással és hiánytalan repertoárral megáldva, tele van »színes ceruzával a tolltartója«! Brutális! Háromszoros olimpiai bajnok. Mi az, amit ő nagyon tud? Visszakérdeznék: mi az, amit nem...

Nagy Ákos bújja a könyveket, most éppen Van Gogh életrajzát olvassa.

„Félbehagytam, mert antikváriumban vettem a könyvet, és kissé elmosódottak a betűk, ezért átnyergeltem Frank Herbert regényére, a Dűnére.”

A keret szombat reggel már útra is kel Nápolyba, ahol az olasz válogatottal edzőtáborozik. Nagy Ákos járt már a délolasz városban, nagyon várja az újabb találkozást Európa egyik legszebb településével.

Pizza!!!! Zseniális város, az egyik kedvencem

– harsogta teljes átéléssel, majd hozzátette azt is, hogy 110 százalékot nyújt az edzéseken, tekintve, hogy ki akar jutni a szingapúri világbajnokságra a keret tagjaként.

Még akkor is, ha visszatérnek a királyok, Vámos Marci és Zalánki Gergő!

Vízilabda, férfi világkupa-döntő

A magyar válogatott kerete:

Kapusok: Csoma Kristóf (Endo Plus Service-Honvéd), Gyapjas Viktor (BVSC-Manna ABC), Szakonyi Dániel (FTC-Telekom).

Csoma Kristóf (Endo Plus Service-Honvéd), Gyapjas Viktor (BVSC-Manna ABC), Szakonyi Dániel (FTC-Telekom). Mezőnyjátékosok: Bányai Márk (Szolnoki Dózsa-Praktiker), Batizi Benedek (Vasas-Plaket), Bedő Krisztián (Szolnoki Dózsa-Praktiker), Burián Gergő (CNA Barceloneta), Ekler Zsombor (BVSC-Manna ABC), Fekete Gergő (FTC-Telekom), Jansik Szilárd (FTC-Telekom), Kovács Péter (BVSC-Manna ABC), Manhercz Krisztián (FTC-Telekom), Molnár Erik (FTC-Telekom), Nagy Ádám (FTC-Telekom), Nagy Ákos (FTC-Telekom), Szalai Péter (Genesys-OSC Újbuda), Tátrai Dávid (BVSC-Manna ABC), Vámos Márton (FTC-Telekom), Varga Vince (FTC-Telekom), Vigvári Vendel (FTC-Telekom), Vigvári Vince (CNA Barceloneta), Vismeg Zsombor (FTC-Telekom).

Borítókép: Nagy Ákos. Fotó: Szollár Zsófi / Index)