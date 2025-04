A vízzel töltött hurkák kicsinálták válogatott hölgypólósaink lábát

Bizarr kép fogadta az újságírót kedd délelőtt a Duna Aréna nagy medencéjénél, amikor a vízben éppen a védekezést, a blokkolást és a lábtempót gyakorolták a női válogatott keret játékosai. Három pár gyötörte egymást éppen, úgy, hogy a párok egyik tagja csak taposott a vízben, a másik pedig közben egy átlátszó műanyag „hurkát” tartott a magasba emelt két kezében, és azzal taposta ki magát a vízből. Közben meg jobbra-balra hajladozott, mint a szélfútta jegenye.

És hogy még nehezebb legyen a mutatvány, a műanyag hurka negyedrészt töltve volt vízzel. Amikor jobbra dőlt a pólós hölgy, akkor a víz a hurka jobb sarkába csúszott, onnan kellett visszahozni vízszintesbe, majd onnan balra, de az ide-oda csúszkáló víz súlyával együtt.

És közben természetesen taposni...

Gyilkos gyakorlat. És olyannyira újszerű, hogy Csurka Gergő, a szövetség sokat tapasztalt sajtófőnöke sem látott még ilyet. Csongár Istvántól, a válogatott mellett tevékenykedő fiatal mindenestől tudtuk meg – aki az operatőr szerepét is betölti –, hogy ő szerezte be Hollandiából a különös, de roppant hatékony szerkezetet.

Hát így készül a tizennyolcas magyar női keret a világkupa nyolcas döntőjére, amely Csengtuban lesz, április 18-tól. A négy közé jutásért az olimpiai ezüstérmes Ausztrália az ellenfél, és ha sikerrel veszik Faragó Kamilláék az akadályt, akkor következik az elődöntőben az olimpiai aranyérmes Spanyolország.

Csekélység...

A párizsi olimpián negyedik helyen végző csapatból hiányzik a világ egyik legjobb játékosa, Keszthelyi Rita, a kisbabát váró első számú kapus, Magyari Alda, továbbá a sérüléséből lábadozó Szilágyi Dorottya, valamint Gurisatti Gréta. És a két honosított center, Geraldine Mahieu, illetve Rebecca Parkes. Van viszont két visszatérő, a dunaújvárosi Garda Krisztina és a ferencvárosi Vályi Vanda.

„Hosszabb távon nem érdekel a csengtui eredmény. Rövid távon viszont...”

A megfiatalított keret mellett Cseh Sándor a szövetségi kapitány, segítői pedig a gerincműtétje után visszatért Tóth László, továbbá Ács Bertalan és Dávid Zoltán. Az edzés befejeztével Cseh Sándor állta az újságírók kérdéseit.

Már senkinek sem annyira meglepő, hogy az év elején, a bajnoki rájátszás idején világversenyt iktatott be a nemzetközi szövetség. Ilyesmi korábban is előfordult, nem is olyan régen világbajnokságot rendeztek januárban. A mai világban ez nem probléma, sőt van egy hetünk a felkészülésre.

A kapitány szakmai kérdéseket is érintett.

„Néhány hónappal ezelőtt 20-22 játékossal volt alkalmunk hosszabb ideig készülni a világkupa-selejtezőre, és akik ott kiharcolták a részvételt a nyolcas döntőben, elsősorban most is azokra számítok. Megérdemlik, hogy a döntőben is ők szerepeljenek. Garda Kriszta és Vályi Vanda visszahozatalát mindig is terveztem, most kipróbálom őket ebben a fiatal csapatban.”

A szakvezető, mint mondta, most csak a világkupa-negyeddöntővel foglalkozik, egyelőre nem töri a fejét azon, hogy mi legyen a mostani hiányzókkal. Majd rátért az esetleges eredménykényszerre.

Hosszabb távon nem érdekel a csengtui eredmény. Rövid távon viszont minden erőnkkel azon vagyunk, hogy megverjük az ausztrálokat. Papíron ők az esélyesek, de ez nem foglalkoztat jelen pillanatban.

Kegyetlen szerkezet

A kerettagok közül először Hajdú Katát, az UVSE gólzsákját szólaltattuk meg, aki két hete töltötte be a tizenkilencet.

„Remek érzés ebben a válogatottban játszani, jó együtt pólózni a velem egykorúakkal – mondta a korosztályos világbajnok átlövő. – Sokan vagyunk itt az UVSE-ből, egyfajta magot képezünk, egy húron pendülünk, lelkileg is sokat jelent ez nekem. Persze, azért most is izgulok, hiszen ez a felnőttválogatott, és amíg nem hirdetik ki a Csengtuba utazó csapatot, addig mindig van bennem egy kis szorongás, hogy felolvassák-e az én nevemet is. Ezért aztán minden edzésen igyekszem kihozni magamból a legjobbat. Bízom benne, hogy a csapathirdetésnél örülni fogok.”

Hajdu említést tett a különös kínzóeszközről, a vízzel töltött műanyag „hurkáról” is.

Mi bójának hívjuk, ez volt a második alkalom, hogy használtuk edzésen. Kegyetlen szerkezet, most, hogy kijöttem a vízből, teljesen meghalt a lábam, annyire nehéz taposni ezt a fejünk fölé emelve.

Ha valakinek sokat kell taposnia a vízben, akkor az a kapus. A 19 éves Golopencza Szonja, az UVSE játékosa élete első nagy felnőttválogatott-erőpróbájára készül. Miközben be kell tölteni az anyai örömök előtt álló klubtárs, a párizsi olimpián védő Magyari Alda helyét.

Komoly kihívás, az biztos – mondta a fiatal kapus, aki elődjéhez képest nem egy óriás, a maga 176 centiméteres magasságával sem. – Azzal, hogy Alda átmenetileg kiesett, nem én vagyok az egyetlen, aki versenyben van a kapusposztért. Itt van Neszmély Bogi és Torma Luca, akivel a különböző utánpótlás-korosztályokban sokat játszottunk együtt. Szerencsére most a felnőttben is megküzdünk egymással. Bogival különben mindketten U20-as világbajnokok vagyunk. Jó hangulatban telik a felkészülés, egyelőre nem alakult ki közöttünk a hierarchia. Nekem ez lesz az első komoly felnőttvilágversenyem, már ha bekerülök az utazó csapatba, amiben bízom. A világkupa-selejtezőn egy ujjsérülés miatt nem játszhattam.

Van az a hiedelem, hogy egy kapusnak be kell töltenie a kaput. Ez a megállapítás Golopencza Szonjára vonatkozóan biztos érvényét veszti.

„Nekem az a véleményem, hogy nagyon jó a lábtempón, ezzel tudom ellensúlyozni a méretbeli hátrányomat. Korábban szinkronúszó voltam, ott aztán olyan alapokat szereztem, olyan lábtempót, ami nagy hasznomra van a válogatott keretben. Csengtuban azt szeretném, hogy minden meccsen a maximumot nyújtsuk. Az olimpiai ötödik hely nem okozott örömet a szurkolóknak, ezen javítani szeretnénk. Egyébként a nyáron még utoljára szerepelhetek korosztályos világversenyen, de aztán már csak a felnőtt válogatott marad.”

Vízilabda, női világkupa nyolcas döntő, Csengtu

A magyar válogatott kerete:

Kapusok: Golopencza Szonja (UVSE), Neszmély Boglárka (Ferencváros), Torma Luca (Eger).

Golopencza Szonja (UVSE), Neszmély Boglárka (Ferencváros), Torma Luca (Eger). Mezőnyjátékosok: Aubéli Tekla (UVSE), Baksa Vanda (UVSE), Bonca Vivien (Ferencváros), Dobi Dorina (Dunaújváros), Dömsödi Dalma (BVSC), Faragó Kamilla (UVSE), Garda Krisztina (Dunaújváros), Hajdú Kata (UVSE), Leimeter Dóra (Ferencváros), Peresztegi-Nagy Kinga (UVSE), Pogonyi Bíbor (Eger), Rybanska Natasa (Alimosz, görög), Sümegi Nóra (Dunaújváros), Tiba Panna (UVSE), Vályi Vanda (FTC).

(Borítókép: Cseh Sándor 2024. február 12-én. Fotó: Kovács Tamás / MTI)