A bronzért játszhatnak férfi pólósaink Podgoricában

A magyarok meccskeretéből a rutinos és 2013-ban világbajnok center, Bedő Krisztián maradt ki, míg a kapuban ezúttal Csoma Kristóf helyett Gyapjas Viktor kapott bizalmat. Utóbbi januárban remek teljesítménnyel járult hozzá a nemzeti együttes váratlanul fölényes, 20–10-es diadalához a két csapat legutóbbi mérkőzésén, a vk selejtezőjének elődöntőjében.

Varga Zsolt szövetségi kapitány tanítványai kissé álmosan kezdtek, ugyanis az első három támadásból kapura lövésig sem jutottak, eközben a görögök az első emberelőnyüket kihasználták az FTC-ben játszó Argiropulosz révén.

A magyar gólcsendet Burián Gergely törte meg. A gólok ezt követően is felváltva estek: Kakarisz centerből lőtt a hálóba, erre a csapatkapitány Manhercz Krisztián válaszolt távoli bombával, majd Geniduniasz büntetője után Tátrai Dávid is messziről vette be a görög kaput. A magyarok először 4–3-nál vezettek, amikor Tátrai használta ki az első magyar fórt, de a túloldalon sem maradt ki az újabb emberelőnyös helyzet.

A második negyedben mindkét együttes védekezése alaposan feljavult, egyre kevésbé jöttek be a görög bejátszások és a magyar átlövések, ráadásul emberhátrányban is remekeltek a játékosok, rendre sikerült blokkolni a lövéseket, így sokáig csak egy-egy gól született, a magyarokét Vigvári Vince lőtte megúszásból.

A játékrész vége viszont ismét az emberelőnyös gólokról szólt, a rivális és a magyar csapat is kétszer talált be fórban. A nagyszünetre végül a magyarok vonulhattak egygólos előnnyel, mert az utolsó másodpercekben Manhercz parádés lefordulása után megítélt ötméterest a sértett magabiztosan vágta a hálóba.

Térfélcserét követően sem tudott egyik gárda sem két góllal elhúzni: előbb az FTC görög klasszisa megúszásból és fórból betalálva fordított, erre pedig a szintén harmadszor eredményes klubtársa, Manhercz válaszolt.

A görögök ritka akciógólját követően egy-egy emberelőnyös találat következett: Vigvári Vendel pattintós lövése után Gkiuvecisz szinte nullszögből talált be, ezt követően Csoma váltotta a magyar kapuban Gyapjast, de azt ő sem tudta megakadályozni, hogy a meccs során először az ellenfél vezessen két találattal.

Az utolsó nyolc percben a görög csapat bejátszásai rendre magyar kiállítást, fórban pedig az újabb bejátszások már gólokat eredményeztek, így a felzárkózás esélye alaposan megcsappant.

A magyar gólok csak arra szolgáltak, hogy ne húzzon el még jobban a görög válogatott, amely végül négy góllal diadalmaskodott erősebb centerjátékának köszönhetően, ennek legékesebb bizonyítéka az volt, amikor a hajrában Nikolaidisz háttal a kapunak csavart a hálóba, írja az MTI.

Ahogy korábban is mondtam, nekünk ezeket a mérkőzéseket arra kell használnunk ezzel a fiatal csapattal, hogy tanuljunk és épüljünk. Ha győzünk, az is tükröt tart elénk, ha vereséget szenvedünk, az még inkább – és észre kell vennünk, hol tartunk, mit kell kijavítanunk. Ez a mai meccs sem különbözött a többitől – a statisztikákba egyelőre nem mélyednék el, egyetlen szám elmond mindent: tizennyolc gólt kaptunk, ennyit nem lehet. Ha kihagytunk négy komoly ziccert, és esetleg 18-18 lenne a vége, akkor is ezt mondanám, mert ez nem fér bele még egy ilyen erős görög csapat ellen sem. Volt két és fél jó negyedünk, amire építeni lehet, amikor látszott, hogy lépést tudunk tartani a fiatalokkal is, utána viszont elvesztettük a fonalat. Meg kell tanulni hátrányban játszani, még jobban összpontosítani, mert semmi sem mehet a védekezés stabilitásának rovására, csak akkor van esély bárhol, bárki ellen a győzelemre. Dolgozunk tovább, hosszú út vár ránk, nem ugorhatunk át fázisokat, lépésről lépésre kell haladnunk

– nyilatkozta Varga Zsolt szövetségi kapitány az elődöntő után.

Férfi vízilabda

Világkupa

Szuperdöntő

Elődöntő:

Görögország–Magyarország 18–14 (4-4, 3-4, 5-2, 6-4)

Később:

Spanyolország–Horvátország 20.30

Korábban

5-8. helyért: