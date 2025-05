Történelmi sikert aratott a Ferencváros női pólócsapata

Magabiztosan várhatta a Ferencváros a finálé harmadik felvonását, ugyanis mindkét találkozót kétgólos hátrányból fordítva, magabiztosan nyerte meg, ráadásul két év után tudott újra győzni az UVSE vendégeként.

Akárcsak a döntő előző két összecsapása, ezúttal is UVSE-góllal indult a találkozó, viszont még a második előtt fordított a Ferencváros, először Eleferia Plevritu fejezett be egy lefordulást, majd Vályi Vanda talált be kis szerencsével.

Az UVSE Baksa Vanda második góljával egyenlített, de az FTC (amely 2017-ben indította el női vízilabda szakosztályát) görög légiósa újfent eredményes volt a gyorsaságát kihasználva. Az UVSE fórból hibázott, Plevritu pedig az ellentámadásból gyönyörűen ejtett a hálóba (4–2). A rivális már az első negyed utolsó támadását is kapusát felhozva vállalta be, de ez nem járt eredménnyel.

A második negyed elején Neszmély Boglárka remek védéseinek köszönhetően az FTC tartotta a különbséget, majd a másik légiós, Valeria Palmieri is betalált. Plevritu újabb megúszása után óriási lépést tehetett volna a végső siker felé a Ferencváros, a görög azonban dupla kapufát lőtt, a kipattanó után kiállították, az időkérését követően pedig két gólra feljött a rivális (6–4). Szegedi Panni révén minimális lett a UVSE hátránya, de előnybe került a Ferencváros, Plevritu pedig nem hibázott.

Jól kezdte a harmadik negyedet a címvédő: előbb Szegedi értékesített egy büntetőt, majd Tiba Panna egyenlített. A hosszú ferencvárosi gólcsendet Gurisatti törte meg egy kis szerencsével - lövése a kapufáról és a kapusról pattant a hálóba.

Leimeter Dóra egy fórnál megtalálta az utat a kezek sűrűjében, visszaállítva a kétgólos különbséget. Hét másodperccel a szünet előtt még Vályi is betalált, ezzel az arany közelébe lőtte csapatát.

A zárónegyed elején Plevritu eldönthette volna végleg a bajnoki cím sorsát, de ötméterest rontott, a túloldalon Szegedi nem tette meg ezt a szívességet (10–8). Az UVSE bő két perccel a vége előtt már kapusát felhozva támadott emberelőnyben, Neszmély hatalmasat védett, de miközben ünnepelt, „kollégája” Golopencza Szonja megszerezte tőle a labdát és a hálóba húzta (10–9).

A Ferencáros a következő támadásnál fórt kapott, Gurisatti pedig az előny legvégén kipókhálózta a bal felső sarkot. A túloldalon Hajdú Kata lövése a felső lécről kifelé pattant, ezzel eldőlt a bajnoki cím sorsa, hiszen – bár még egy gólt nagy nehezen szerzett az UVSE –, egyenlítésre nem maradt ideje, írja az MTI.

Felsorolni sem tudom, mennyi embernek köszönhetem, hogy egyáltalán itt lehetek, és rám gondoltak. Próbáltuk meghálálni a bizalmat, úgy néz ki sikerült. Huszonöt évvel ezelőtt játékosként volt szerencsém belökni a vízbe az edzőnket, Vad Lajost, ez volt a vágyam, hogy átélhessem, mint edző. A lányok valóra váltották ezt. Az UVSE nagyon erős és méltó ellenfél volt, egy ilyen riválist háromszor legyőzni hatalmas fegyvertény, megérdemelten lettünk bajnokok

– nyilatkozta az M4 Sportnak Matajsz Márk, a Ferencváros vezetőedzője.

Női vízilabda

MOL női ob I

Döntő

3. mérkőzés:

FTC-Telekom Waterpolo–UVSE-Helia D 11–10 (4–2, 3–3, 3–2, 1–3)

A párharc végeredménye: 3–0 az FTC-Telekom Waterpolo javára.

Az elmúlt tíz év bajnokai:

2015: UVSE-Centrál

2016: UVSE

2017: UVSE

2018: UVSE

2019: UVSE-Hunguest Hotels

2020: a koronavírus-járvány miatt törölve

2021: UVSE-Hunguest Hotels

2022: UVSE-Hunguest Hotels

2023: Tigra-ZF-Eger

2024: UVSE

2025: FTC-Telekom Waterpolo

Az összesített rangsor: