A háromszoros olimpiai bajnok fia is meghívást kapott a magyar pólósok kapitányától

A szövetség hírlevelében kiemelte: az új beszállók egyike a Vasas kapujában tavasszal, de különösen a bajnoki döntő első két mérkőzésén remeklő Mizsei Márton, a másik pedig az eddig korosztályos válogatottakban szereplő, az elmúlt években Amerikában tanuló ifjú center, Szécsi Marcell – a vezetéknév nem véletlen egybeesés: ő a háromszoros olimpiai bajnok kapus, Szécsi Zoltán fia.

Varga Zsolt a keretkijelölés kapcsán annyit mondott, hogy szerinte nem okoz meglepetést a névsor, a világkupa-sorozatban nyújtott teljesítmény alapján a januári tornán és az áprilisi döntőben szerepeltek többsége benne van a világbajnoki keretben, a fiatalok szinte kivétel nélkül, továbbá néhány rutinos játékos is.

Úgy gondolom, lesz elég időnk csapatot építeni, és lesz elég időnk mérkőzéseken tesztelni, hogy kik alkossák a szingapúri csapatot. A cél továbbra is, hogy a fokozatos fiatalítás mellett lerakjuk annak az együttesnek az alapjait, amely 2027-ben a budapesti világbajnokságon és 2028-ban a Los Angeles-i olimpián már az aranyesélyesek közé tartozhat. Nyilván már ezen a nyáron is fontos az eredményesség, de most az építkezés a legfontosabb – miközben a csapatot építjük, az egyéneket is kell.