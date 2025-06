Nyers stílusban közölték Drávucz Ritával a táboroztatók, hogy nem fogadják be fogyatékossággal élő kislányát

Drávucz arról írt, hogy kislánya (aki a Charcot-Marie-Tooth nevű szindrómában szenved, ezért kerekesszékbe kényszerült) és az egyik barátnője elhatározta, hogy idén főzős táborba mennek, felfedezni az olasz gasztronómia világát.

A korábbi kiváló pólós leírta, esetükben nem elég egy szimpla jelentkezés vagy regisztráció, mindig felhívja a szervezőket, hogy tudják-e fogadni a gyermekét. Ilyenkor felhívja a figyelmet arra, hogy Flóra normális székre önállóan ki tud ülni, pár lépést meg tud tenni, székben biztonságosan közlekedik egyedül, szalad és versenyez a többiekkel, valamint a barátnője is tud neki segíteni, akivel együtt menne a táborba.

Ezt most is megtette, de legnagyobb megrökönyödéséra a következő válasz érkezett a vonal túloldaláról:

Anyuka, a gyermeke nem fogja jól érezni itt magát!

Drávucz arról is írt, hogy évek óta jelentkeznek különböző táborokba, és a legtöbb esetben a megoldásra fókuszálnak a szervezők. Azért is bántotta a mostani helyzet, mert semmi jelét nem látta a nyitottságnak, arról nem is beszélve, hogy mindezt Flórával is meg kellett beszélnie.

„Kiemelném, nem azzal van a gond, hogy nem fogadták őt, hanem ahogyan ezt kommunikálták. Ilyenkor nyilván benne van, hogy valóban nincs tapasztalat, és a szolgáltató félelme is felerősödik, ám itt nem ez a fajta beszélgetés zajlott. A célom a bloggal az, hogy felhívjam a figyelmet az ehhez hasonló esetekre, mert sok család jár hozzánk hasonló cipőben. Fontos, hogy nyitottsággal és elfogadással forduljunk egymás felé. Nem adtuk föl, a másik anyukával megkerestünk egy másik főzőtanfolyamos szervezőt, hogy a kis kukták jól érezzék magukat. Némi egyeztetés után arra jutottunk, hogy ha szeretne jönni Flóra, szeretettel várják. Az ő hozzáállásuk teljesen más volt, élményt szeretnének nyújtani egy olyan gyermeknek is, aki kerekesszéket használ az önállósághoz, emellett a többi jelen lévő gyermek is új élménnyel gazdagodik, ha találkozik Flórával. Nagyon nem mindegy, hogy valaki a fogyatékossággal élőket milyen halmazba teszi. Sokan a félelem miatt teljesen elzárkóznak tőlük” – nyilatkozta Drávucz a Blikknek.





(Borítókép: Drávucz Rita 2021. október 1-jén. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)