Adjon a kultúrának szerda este!

Hidegben komolyzenét kínál az Index, ráadásul úgy, ahogy egy koncertteremben nem kapná meg. Nem kell kiöltöznie, és most végre érteni fogja, mit hallgat!

Az első magyar kísérleti rádióadás 1923-ban indult “és műsor gyanánt akkoriban az is megfelelelt, ha Marcal János segédtiszt egy nótát énekelt”. Legalábbis az LGT slágere szerint.

Fogalmam sincs, hogy fél évszázad múlva melyik zenekar énekli majd meg az első magyar nyelvű Facebook live-ot, de valami olyasmi lehet majd a dal első sora, hogy műsor gyanánt akkoriban az is megfelelelt, ha Sarka Kata ajándék szemceruzát tesztelt. Vagy Németh Szilárd Sorost és migránst emlegetett.

Az értelmetlen, vagy csak kellemetlen Facebook Live-ok helyett éppen ezért az Index ma este olyan magaskultúrát kínál, hogy azt még Wagner is elégedetten sharelné.

Az Óbudai Danubia Zenekar koncertjét közvetítjük szerda este fél nyolctól a Zeneakadémia Nagyterméből, az Übermensch címet viselő koncerten Wagner Tannhauser-nyitánya mellett Aaron Copland Fanfare for the Common Man című fanfárja és Richard Strauss Imígyen szóla Zarathustra című szimfónikus zenei költeménye is hallható lesz. A komolyzene helyett a filmművészet iránt fogékonyak ez utóbbit amúgy úgy ismerhetik, mint a 2001 Űrodüsszeia zenéjét.

Ráadásul nem csak mosogatás mellé, háttérzenének szánjuk ezt a Facebook Live-ot, hiszen újságírónk, Miklósi Gábor a koncert alatt elmondja, hogy mire érdemes figyelni Wagner hallgatása közben, de megtudhatjuk azt is, hogy miért szerez valaki fanfárt a személyi jövedelemadó bevallásának márciusi határidejére, vagy, hogy melyik zeneszerző írta a feleségének egy cseppet álszerényen, hogy “Hibátlan hangszerelés, a zenekar kitűnő. Röviden: remek fickó vagyok és egy kicsit meg vagyok elégedve magammal”. Ráadásul a modern technológiának hála már nem kell idegesítően szétsuttogni a zenekart, feliratban érkeznek a fontos, vagy éppen érdekes információk.

Vagyis Index és komolyzene, szerda este fél nyolctól élőben kísérleti adás itt a cikk végén található playerben, vagy a Facebookon . Felvételről pedig egészen addig, amíg valaki meg nem énekli egy slágerben. A szakkommentár csak a Facebookról lejátszva látható, az élő adás kommentjeiben.