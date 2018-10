Elindult az Index Youtube-csatornája

Kedves Olvasóink, drága Nézőink!

2018-at írunk. Évek óta éreztük már mi is, hogy nem mindig vagyunk ott, ahol a videók történnek az interneten, de ennek az állapotnak a mai nappal vége:

elindítottuk az Index Youtube-csatornáját!

Kis lépés ez a világ legnépszerűbb videomegosztó szolgáltatásának, de hatalmas lépés nekünk, mert évek óta tervezgetjük már, hogy felszállunk erre a vonatra mi is, és nem csak a peronon állva nézzük, ahogy elrobog mellettünk Majka és Dorina.

Mit jelent ez?

A Youtube-csatornánkra felkerül ezentúl a legtöbb videó, ami az Indexen is megjelent már, de az Index legfrissebb videói változatlan formában, továbbra is az Index.hu-n lesznek leghamarabb elérhetők, a címlapról. Fontos nekünk mindaz, amit az Indexes környezet hozzáad ezekhez az anyagokhoz: fontos, hogy a videóink úgy és akkor legyenek elérhetők, ahogy mi szeretnénk, és fontosak a saját reklámfelületeink, mert a videózás drága dolog. Ilyen anyagokat, például, csak akkor tudunk összerakni, ha nem csak viszik a pénzt, hanem hozzák is:

Fontos a függetlenségünk is. Ha minden videónkkal átköltöznénk a Youtube-ra, azzal kizárólag egy gigacég algoritmusain múlna, hogy milyen anyagokkal, milyen témákkal, milyen címekkel tudjuk elérni az olvasóinkat. Függetlenek akkor maradunk, ha ezeket a döntéseket nem a Google hozza meg helyettünk.

De, legalább ennyire fontos, hogy a videóink a megjelenés után élhessék végre a saját életüket az Indexen kívüli interneten is. Itt jön képbe a Youtube. Végre kommentelheti őket, reagálhat rájuk (saját videóval is!), elteheti a kedvencei közé mindegyik videónkat!

Hosszú téli estéken bármikor újra megnézheti, hogyan wakeboardoztunk az árvízben a Duna budapesti szakaszán, vagy hogyan kergetünk makacsul nemválaszoló politikusokat a parlament környékén. Még hosszabb téli estéken a Majkával nemrég készült interjúnk vágatlan verzióját is elővehetik.

Kezdésnek létrehoztunk egy sor lejátszási listát, ahonnan könnyen elérheti nem csak a napi aktualitású anyagainkat, hanem a sokszor hónapokig-évekig készülő, műsoros sorozatainkat is, amik eddig az Indexen néha elvesztek a rendkívüli hírek között.

Ha hozzánk hasonlóan szereti a természetet és az aktív kikapcsolódást, a Bakancslista sorozatunkat már rakhatja is a kedvencei közé, hogy értesítéseket kapjon az új részekről. Van külön sorozata Német Tamás kattinásvadász híreinek, a Stenk zeneblogunknak, a Miértország animációs filmjeinek, és ez még csak a kezdet.

Évek lemaradását fogjuk a következő hetekben bepótolni, folyamatosan kerülnek fel a Youtube-ra az elmúlt évek legjobb indexes videói is. A csatornánk kezdőlapján mindig friss válogatások lesznek a kedvenc anyagainkból, de a legjobban akkor jár, ha feliratkozik ránk, így biztos nem marad majd le semmiről.

Az például megvolt, amikor 2015-ben elvittünk harminc menekültellenes facebookos kommentelőt a Keleti Pályaudvarra? Az egyik kedvenc videónk. Vagy az, amikor felmentünk a Tátrába csak azért, hogy egy általunk kiásott jégveremben töltsük az éjszakát? Wow.