Könnyen érthetően is közvetítünk az önkormányzati választásokról

Ennek a szövegnek a könnyen érthető összefoglalója erre a linkre kattintva érhető el.

Október 13-án, vasárnap az önkormányzati választások napján könnyen érthető cikkekkel jelentkezik az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) az Indexen. Így a választással kapcsolatos információk és friss hírek a megértési nehézségekkel élő olvasók számára is akadálymentesen hozzáférhetők lesznek.

Az úgynevezett könnyen érthető kommunikáció (KÉK) egy olyan technika, aminek legalább olyan jelentősége van az értelmi fogyatékossággal élő emberek életében, mint a rámpának a mozgássérültek, a Braille-írásnak a látássérültek vagy a jelnyelvnek a hallássérültek számára.

A könnyen érthető szövegek nemcsak az értelmi fogyatékossággal élő embereknek, hanem szélesebb társadalmi réteg számára is segítséget nyújthatnak: például a szociálisan hátrányos helyzetben élőknek, a kevésbé iskolázottaknak, az olvasási zavarokkal küzdőknek, a más anyanyelvűeknek, a kiskorúaknak és az időseknek.

Ugyanis a könnyen érthető kommunikáció rövid mondatokat és egyszerű szavakat használ. Ha szóban zajlik, lassú, türelmes, ha írásban, a betűméret és a sorköz nagy, a háttér mindig világos, a betűszín pedig erős, jól kivehető, ezenkívül egyszerű és egyértelmű képek segítik a megértést.

(Itt mutatunk egy példát, ennek a cikknek az egyszerűsített változatát, amit éppen ön most olvas.)

Aki értelmi fogyatékossággal él, gyakran érezheti úgy, hogy kimarad a körülötte zajló diskurzusból, mert a többségi társadalom túl gyorsan beszél, túl bonyolult (esetleg idegen) szavakat és összetett mondatokat, valamint gyakran olyan dizájnt és vizuális elemeket használ, amik nem egyértelműek. Pedig az, hogy valaki értelmi fogyatékossággal élő ember, nem jelenti azt, hogy egyébként ne érdekelnék a körülötte zajló események, amelyekből önhibáján kívül kiszorul.

Az ENSZ fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló 2006-os egyezményének három cikke is szól az információhoz való hozzáférés jogáról. Ez az alapja a mindennapi döntések meghozatalának, az önálló életnek és a társadalmi befogadásnak.

Magyarországon körülbelül hatvanezer embert érint közvetlenül az értelmi fogyatékosság, ez pedig ugyanennyi különböző személyiséget jelent. Van köztük, aki nem tud olvasni, és olyan is, aki nemcsak olvasni szeret, de verseket, regényeket is ír. Van, akit egyáltalán nem érdekel a politika, és olyan is, aki politikus szeretne lenni, vagy már az is.

Ehhez képest nagyjából ötvenezer érintett nem szavazhat, mert gondnokság alatt áll, és a bíróság megfosztotta a választójogtól a belátási képesség vizsgálata után. Az ÉFOÉSZ ellenzi ezt az eljárást, mert a szervezet tapasztalatai alapján a belátási képesség nem mérhető objektív eszközökkel. Ezért az általános választójog elfogadását szorgalmazzák, az említett ENSZ-egyezménynek megfelelően, amelyet 2007-ben már ratifikált a magyar Országgyűlés, de amelynek számos pontja azóta sem valósult meg a gyakorlatban.

A szervezet szerint a fogyatékossággal élő embereket nem szabad megfosztani a választójogtól, hanem lehetővé kell tenni számukra is, hogy a megfelelő és elégséges információ birtokában hozhassák meg döntéseiket. Ebben segítenek a könnyen érthető tájékoztatók, információs füzetek és újságcikkek. A választás napján az Index percről percre tudósításában több könnyen érthető szöveggel találkozhatnak majd az olvasók.