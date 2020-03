Miért kér támogatást az Index a járvány közepén?

Mennyire terjed el Magyarországon a koronavírus? Mit lehet tenni, hogy ne kapjam el? Mikor hívjam az orvost? Meddig tart ez a járvány? Mi lesz utána a gazdasággal, a munkahelyekkel?

És egy ilyen járvány kellős közepén miért kér támogatást az Index?

Nem csoda ez a sok kérdés, amely mindannyiunkban megfogalmazódik. Rendkívüli napokat élünk: a kormány veszélyhelyzetet hirdetett, lezárták a határokat, bezártak az iskolák, óvodák, egyetemek, be kell csukniuk a moziknak, színházaknak, szórakozóhelyeknek, a nyilvános rendezvényeket betiltják.

Ilyen helyzetben rengeteg kérdése van minden egyes olvasónknak és persze nekünk is.

Mi, indexesek minden helyzetben, még a mostani veszélyhelyzetben is azon vagyunk, hogy a kérdéseinket feltegyük az illetékeseknek, és azokra a legpontosabb, leghitelesebb válaszokat kapjuk a lehető leggyorsabban.

Az olvasottságunk és a visszajelzések alapján sokakban, egyre többekben merülnek fel hasonló kérdések. És továbbra is azon leszünk, hogy ezekre a kérdésekre mindenki választ találjon nálunk. Most, ezekben a percekben is élő műsorban tesszük fel kérdéseinket a koronavírus-helyzetről.

Csak az olvasóink vannak.

Éppen ezért fordulunk önökhöz, hozzátok támogatásért abban az időszakban, amikor leginkább szükség van arra, hogy lehetőleg minden kérdésünkre választ kapjunk, és ugyanígy, sőt, még jobban folytathassuk.

Durva influenza, vagy veszélyes világjárvány?

Durva influenza, vagy veszélyes világjárvány?

Vannak, akiknek már nincsenek kérdéseik, és vannak akik az Indexet olvassák!