Jöjjenek végre megoldások a klímahelyzetre

Milyen megoldások lehetnek a klímaválságra? Erről szólnak azok a cikkek, amelyek vasárnaptól vasárnapig, április 19-től 26-ig jelennek meg nálunk is. A tavaly szeptemberi együttműködés folytatásként ismét több száz nemzetközi médium állt össze, hogy a a Covering Climate Now együttműködés keretében ezúttal lehetőleg a klímamegoldásokról, lehetséges kiutakról írjanak. Az apropó a Föld Napja félévszázados szülinapja, a résztvevők sora a Reuterstől, a Guardianen és a Huffington Poston át szakmai lapokig terjed, és ismét köztük van az Index is.

Mik a járvány ökológiai tanulságai? Milyen lehetne Magyarországon a „zöld” válságkezelés? Hogy viselkedjünk környezetbarát módon bezárva, a négy fal között? Ezekről is olvashatnak a következő napokban, de lesz szó az orrszarvúak lombikprogramjáról, a norvég elektromosautó-forradalomról, húshelyettesítő gombákról és napelemes templomokról is többek között; saját anyagaink mellett fordításban közöljük a legérdekesebb klímasztorikat a nemzetközi partnerektől is.

Ide kattintva az összes cikket és multimédiás anyagot megtalálják, ami a Covering Climate Now keretein belül az Indexen jelenik meg.