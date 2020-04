Még maradtak kérdéseink

Londoni elemzők szerint a globális gazdasági válság mélyebb lesz a 2009-esnél, és recesszióba süllyedhet a német gazdaság is.

Az Országgyűlés március 30-án megszavazta a koronavírus-törvényt, ami időbeli korlát nélkül ad felhatalmazást a kormánynak a rendeleti kormányzásra. A miniszterelnök ezentúl egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, eltérhet a törvényi rendelkezésektől.

A törvény értelmében 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető az, „aki különleges jogrend idején nagy nyilvánosság előtt olyan valótlan tényt vagy való tényt oly módon elferdítve állít vagy híresztel, amely alkalmas arra, hogy a védekezés eredményességét akadályozza vagy meghiúsítsa”.

Április 15-én nyolc magyar halt meg egy nap alatt koronavírus-fertőzésben Magyarországon.

Hírek az elmúlt hetekből. Nagyon sok ember már kattintás nélkül is tudni véli, hogy mit jelentenek ezek a mondatok.

Van, aki szerint vége a független magyar sajtónak, és van, aki azt gondolja, hogy Orbán Viktor saját hatalmának megerősítésére használja fel a koronavírust.

És vannak olyanok is, akik szerint Európában csak Magyarország képes most hatékonyan védekezni a járvány és az azt kísérő gazdasági összeomlás ellen.

Ők azok, politikai hovatartozástól függetlenül, akik általában kattintás előtt kommentelnek a Facebookon, akik szerint mindig minden ugyanabba az irányba mutat.

Nekik nagyon régóta nincsenek kérdéseik, mert minden, amit látnak, hallanak, olvasnak, mindig ugyanazt az igazságot támasztja alá. Hogy mindenről Gyurcsány tehet. Vagy Orbán. Soros. Esetleg Deutsch Tamás kutyája. Vagy Semjén Zsolt, aki titokban egy elektromos sokkolóval irányítja Gulyás Gergelyt, és közben Karácsony Gergelytől kapja a napi parancsokat.

Miért kérünk pénzt, amikor minden eddiginél többen olvasnak minket?

Miért fontos, hogy ne fogadj el előre gyártott igazságokat?

Hogyan segíthetsz, hogy fel tudjuk tenni a legfontosabb kérdéseid? Vannak, akiknek már nincsenek kérdéseik, És vannak, akik az Indexet olvassák. Támogass te is!

De szerencsére 2018 októbere óta, amikor elindítottuk az első támogatói kampányunkat, a Facebook-oldalunkon megjelenő kommentek jelentős része és az olvasói levelek alapján azt látjuk, hogy többségben vannak azok, akiknek minden szalagcím csak újabb megválaszolandó kérdéseket jelent. Akiknek a világ nem olyan egyszerű, hogy balra a nap nyugszik, jobbra pedig kél. Vagy fordítva.

Az Index jelenleg vita nélkül a legolvasottabb és leglátogatottabb magyar online hírújság, naponta 1,27 millió ember tájékozódik nálunk a koronavírusról, a veszélyhelyzetről és a járvány gazdasági hatásairól. Az elmúlt hónapban közel 4 millióan informálódtak az Indexről, és egy átlagos olvasó mindennap 17 percet töltött a híreinkkel.

Ugyanúgy megírjuk, hogy milyen személyes tragédiákat okoz a kórházi ágykapacitások 60 százalékának felszabadításáról szóló miniszteri utasítás, ahogy azt sem hallgatjuk el, hogy az IMF szerint Magyarországnál csak Málta ússza meg könnyebben az idei évben várható gazdasági válságot az Európai Unióban.

És természetesen írunk filmekről, sorozatokról, sugárzunk komolyzenét, ahogy érettségi felkészítőt is, de azért minden napra jut egy félelmében a vadászgépből véletlenül katapultáló nyugdíjas vagy cukin hörgő oroszlán is.

2018 októberében azért kértük az olvasók támogatását, mert biztosítani akartuk anyagi és szakmai függetlenségünket, és új formátumokat akartunk meghonosítani a podcasttől az animációs magyarázó videókig. 2020 márciusában viszont azért kértük újból a segítségetek, mert szeretnénk megőrizni mindazokat az értékeket, amiket veletek (Önökkel) együtt értünk el az elmúlt másfél évben. És persze az elmúlt több mint két évtizedben, amióta az Index létezik, és számos régi és jelenlegi kollégám munkájával és tehetségével megújította a magyar újságírást.

Idén márciusban 25 millió 756 ezer forintot gyűjtöttünk össze a leghűségesebb olvasóktól, akiknek itt is szeretnénk megköszönni, hogy támogatták a munkánkat.

Ezt a pénzt arra fordítottuk, hogy a koronavírus miatt kialakult gazdasági visszaesés ellenére talpon tudjunk maradni.

Mert hiába olvasnak minket minden eddiginél többen, mivel a gazdaság karanténba került, a reklámbevételek szinten tartása is egyre nehezebb.

A támogatók biztosíthatják most az Index stabil működését. Ezért arra kérünk titeket, hogy rendszeresen támogassátok az Indexet, válasszátok a havi támogatási opciót a fizetési oldalunkon.

Jelenleg 3700 ember küld nekünk rendszeres támogatást minden hónapban. Az a célunk, hogy év végére 6000-en legyenek. Sőt, legyetek ti, akiknek fontos a független újságírás és az Index. Idén már lesznek csak a támogatóknak készülő exkluzív tartalmaink, podcastjeink, videóink és cikkeink is, de ennél sokkal fontosabb, hogy a támogatásodért cserébe azt ígérjük: ezután is azon leszünk, hogy megmutassuk neked (és Önnek is) a világot.

Durva influenza vagy veszélyes világjárvány?

Vannak, akiknek már nincsenek kérdéseik, és vannak, akik az Indexet olvassák! Támogasd te is a független újságírást, hogy ebben a nehéz helyzetben is tovább dolgozhassunk! Kattints ide!