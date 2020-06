Támogass, hogy indexes lehess!

Történt az Index életében egy fontos dolog, amelyet remélhetőleg nem vettek észre. Majdnem három hónappal ezelőtt - az ország nagy részével együtt - mi is home office-ba vonultunk. Heteken át úgy készítettük az újságot, úgy igyekeztünk a leggyorsabban, legpontosabban, legfigyelmesebben megírni a híreket, hogy nem volt lehetőségünk személyesen kommunikálni, találkozni nemhogy interjúalanyokkal, érintettekkel, hanem egymással sem.

Nem ideális így újságot írni, még ha nyilván nem is egy lapot állít a legnagyobb munkaszervezési kihívás elé a koronavírus. Panaszra nincs is okunk, szerencsére nem nehéz sorolni, hogy mire lehet büszke a négy fal között működő Index az elmúlt hetekből.

A koronavírussal kapcsolatos belföldi és külföldi hírekről, és a járvány gazdasági hatásairól a lehető leggyorsabban számoltunk be, a cikkeink mellett Aktákban és percről percre is követhették a történéseket az igazán híréhes olvasók.

Mivel a veszélyhelyzet elrendelése után a stúdiónkban kockázatosnak tűnt műsort készíteni, kényszerből megszületett a Kibeszélő home office. Hetente több alkalommal foglaltuk össze a járványhelyzettel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, illetékes döntéshozókat és szakértőket kapcsoltunk, és műsorvezetőink arra is figyeltek, hogy mindig legyen jó hír is a sok nyomasztó információ között.

Mivel önök, az olvasóink rengeteg kérdéssel bombáztak minket a változásokkal kapcsolatban, mindennek próbáltunk utánajárni, és még akkor is rendre élőben közvetítettük a címlapunkon az operatív törzs tájékoztatóit, ha az illetékesek nem is siették el a válaszadást a kérdéseinkre vagy az önök kérdéseire. A bizalom egyértelmű jelének tartjuk, hogy a tájékoztatót több esetben tízszer annyian nézték az Indexen, mint a kormány hivatalos oldalán.

Hatalmas büszkeség, hogy elindult az Iskolatévé. Hiszen a diákok is otthonra szorultak, az érettségihez pedig kiváló órákat közvetítettünk naponta magyarból, matekból és történelemből. Ezeket a tanórákat bármikor érdemes visszanézni: nemcsak az érettségizőknek érdekesek, hanem olyan felnőtteknek is, akik egyszerűen csak szeretik a színvonalas előadásokat a XX. századi történelemről, a szövegalkotás módszereiről vagy például a valószínűségszámításról.

Az érettségi után sem álltunk le, és rögtön megkezdődött az Iskolatévé második évada, eggyel bonyolultabb, de érdekes témával: az informatikai oktatással.

A kisebbekre és persze a szüleikre is gondoltunk, amikor elindítottuk a Mesemondó sorozatunkat. Ismert színészek és zenészek előadásában régi diafilmeket nézhetünk, amelyeken egy-egy félmondatnál külön csemegeként felfedezhetjük az előző rendszer lenyomatait is. Válogattunk mindenféléből a Babszem Jankótól A Kis gömböcig.

A koronavírus-járvány nyomasztó híreket hozott nap mint nap - elég, ha csak a szomorú halálesetekre vagy a megszűnő munkahelyekre, a gazdasági következményekre gondolunk. Számunkra volt emellett két pozitívum, amely nagyon is erőt adott ahhoz, hogy mindennap a legjobb újságot csináljuk.

Egyrészt hihetetlen jó érzés, hogy ennyien olvasnak minket: sorra dőltek meg az olvasottsági csúcsok. A napi olvasóink száma 1,1-1,2 millióra nőtt, és február eleje óta szinte minden nap százezrekkel többen olvastak minket, mint a többi lapot.

Voltak egészen kiugró csúcsok, például március 27-e, amikor új rekordként több, mint 1,9 millió olvasónk volt.

Másrészt sok erőt adnak a támogatóink, akik még ebben a nehezebb helyzetben is gondolnak az Indexre, és pénzt is küldenek. Nem titok, hogy a válság a hirdetési piacot is elérte, nyilvánvalóan kevesebbet tudnak a cégek hirdetésre költeni, így ezekben a hónapokban még fontosabb számunkra, hogy ott állnak mögöttünk a támogatók.

Egy ismerősöm pár hónappal ezelőtt egy bulin bedobta, hogy ő hónapról hónapra támogatja az Indexet, úgyhogy meséljek a lapról, mert a támogatás miatt ő is már valamennyire indexesnek érzi magát. És tényleg.

Aki támogat minket, valóban hozzájárul ahhoz, hogy a lap függetlenebb, frissebb, sokrétűbb, színesebb, egy szóval indexesebb legyen.

Továbbra is éppen ezért kérjük az ő és sok-sok ezer olvasónk támogatását: hogy a jövőben is elkészülhessenek a megszokott és az új indexes cikkek, videók, nagyképek, műsorok. És persze azon is gondolkodunk, hogy a leghűségesebb olvasóink mitől érezhetik majd még indexesebbnek magukat.

Durva influenza vagy veszélyes világjárvány?

Vannak, akiknek már nincsenek kérdéseik,

És vannak, akik az Indexet olvassák!

Támogasd te is a független újságírást, hogy ebben a nehéz helyzetben is tovább dolgozhassunk! Kattints ide!