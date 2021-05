No.1. a Márkó és Barna Síkideg a Spotify podcast toplistán

Az idegeskedés tipikusan magyar dolog. De azt mondani, hogy az idegeskedés tipikusan magyar dolog, már önmagában tipikusan magyar dolog.

Ezzel az elmés hátraszaltóval indult el tíz hete a Márkó és Barna Síkideg című podcast az indexen. A műsor két főhőse mindennapi témákon idegeskedik, és minden szombaton magasfeszültségűre húzzák fel magukat, hogy aztán a közönséggel együtt vezessék le magukból. A páros célja, hogy heti egyszer irányított és felügyelt környezetben tudják kiadni a feszkót, ezzel mentesítve hétköznapjaikat, családjukat és barátaikat. És itt válik a műsor igazán közérdekűvé. Ha nem a podcastban idegeskedne Márkó és Barna, bizony nem sok barátjuk maradna. A lakossági tipikumokból civilben egyébként is humort gyártó Linczényi Márkó és Turai Barnabás panaszkodásának fültanújaként pedig maguk a hallgatók is feloldozást nyernek a hét gyötrelmei alól.

Márkó, a The Kolin zenekar korábbi frontembere, az RTL Klub Hungary’s Got Talent műsorának zsűritagja az elmúlt években Antilope Kid nevű projektjéről és olyan számokról ismert, mint a Szia Uram! vagy a Vegán Wok. Ezek a közhelyhimnuszok pontosan azokat a tipikus karaktereket jelenítik meg, akiktől benne a való életben is felmegy a pumpa. Barna a Síkidegvagyok Instagram-oldal arcaként, a Mivanaveled egyik műsorvezetőjeként hasonló stílusban illusztrálja életünk visszatérő szereplőit: nagymamáinkat, szüleinket, a híradóst, a péket, a fodrászt, az általános iskolás osztályfőnökünket. A srácokat most egy új oldalról, kötetlen műfajban ismerhetjük meg.

Bár mindkettejük számára teljesen új műfaj a podcast, a tíz hét alatt Márkó és Barna a Spotify toplista első helyére küzdötték fel magukat. Ez két dolgot jelenthet: vagy azt, hogy a páros és a podcast egész egyszerűen ennyire jó, vagy azt, hogy a hallgatók imádnak idegeskedni. A lényeg, hogy ezt a podcastot Márkó és Barna imádják csinálni, a közönség pedig szereti hallgatni.